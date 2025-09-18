Mezi stanicemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec srazil vlak člověka. Provoz na trati je zastavený
Mezi stanicemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec ve čtvrtek odpoledne nákladní vlak srazil a usmrtil člověka. Jeho totožnost zatím policie nezná, sdělila mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli události přerušily provoz vlaků, cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Provoz vlaků by se měl obnovit ve 20.00.
Policie se o nehodě, která se stala v katastru obce Rozsochatec, dozvěděla před 17.15. Okolnosti nehody zjišťuje. „Byla tam zranění neslučitelná se životem, byl dovolán koroner,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.
Tragická nehoda, při které zemřel muž sražený vlakem, se na Havlíčkobrodsku stala i ve středu odpoledne.