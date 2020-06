Je nutné mít ve vlaku roušku, když opustíte Prahu? Dopravci a ministerstvo ladí pravidla k 1. červenci

Od 1. července by v Česku měla skončit povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě, dál by nařízení měla platit už jen v ohniscích nákazy. Epidemiologové ale zatím podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové nerozhodli, jaké oblasti mezi ně budou patřit. A v tom, jak bude doprava od začátku prázdnin vypadat, nemají stále jasno ani samotní dopravci. Praha 6:00 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kde si budou muset od července lidé nechat roušku? (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V polovině června ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že lidé budou moct od 1. července odložit roušky ve vnitřních prostorách a veřejné dopravě.

V té době by se uvolnění pravidel netýkalo jen Prahy a Karvinska, kde byl vyšší počet nakažených koronavirem. Ani o týden později není ale jasné, kterých oblastí se zákaz bude skutečně týkat.

„Epidemiologové to ještě jednou analyzují. Včas dáme vědět, ale protože se situace stále vyvíjí, nemůžeme to říci s velkým předstihem,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Doplnila, že zvýšený počet nakažených je momentálně například i na Liberecku.

Podle mluvčí resortu už je ale jasné, že v dálkových vlacích roušky nebudou nutné. „Jde o to, že to bude v MHD, v rámci jednoho území. Tady se lidé mísí, jsou namačkaní, jsou v blízkém kontaktu a to je důležité. Ve chvíli, kdy jedete vlakem mezi dvěma městy, tak lidé roušku mít nemusí,“ řekla.

Dálkové vlaky bez roušek

Dopravci se v těchto dnech na změnu připravují, ale úplně jasno nemají. Podle mluvčího Pražské integrované dopravy Filipa Drápala doufají, že v pondělí budou vědět víc.

„Zatím nemáme závazné stanovisko nikoho, kdo o tom rozhoduje. O nošení roušek rozhodlo nejdříve vedení města, pak se z toho stala státní záležitost. Vedení města to vlastně nezrušilo, tak předpokládám, že se o tom bude rozhodovat na úrovni vedení Prahy,“ popsal s tím, že není schopen říct, jestli v autobusech do okolí Prahy budou ochranné pomůcky nutné.

České dráhy z vlaků plánují stáhnout letáčky o povinnosti nosit roušky. Kontrolovat je plánují jen v rizikových oblastech. I tam se ale budou řídit aktuálními informacemi z krajských hygienických stanic.

Mluvčí dopravce Gabriela Novotná ale potvrdila, že v dálkových vlacích už lidé nebudou muset mít zakrytá ústa. A to ani ve chvíli, kdy do soupravy nastupují. To stejné redakci popsal i mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

„To, že vlak přijede nebo odjede z Prahy, by nemělo hrát roli. Musíme vyčkat, až budou přesnější pokyny.“ I on potvrdil, že o ohniscích zatím odborníci nerozhodli.