Ovládají průzkumné drony, proto slouží jako oči velení. Nyní armádní spojaři cvičí v Bechyni

Bez spojení není velení - to je heslo armádních spojařů. Zajišťují komunikaci vojáků na bojišti. Rychlé a spolehlivé informace pomáhají velitelům okamžitě reagovat na nebezpečí. Čím rychlejší a přesnější zprávy mají, tím získají větší náskok před nepřítelem. Čeští vojáci s bulharskými, rumunskými a slovenskými kolegy teď na mezinárodním cvičení na letišti v Bechyni u Tábora slaďují komunikační programy tak, aby dokázaly informace rychle sdílet. Bechyně 16:20 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na mezinárodní cvičení se přijel podívat polský generál Andrzejczak (vpravo) za doprovodu generála Řehky (uprostřed) | Foto: praporčík Petr Dohnal | Zdroj: Armáda ČR

Na průzkum terénu vojáci používají speciální drony, kvadrokoptéry. Dosah mají dva až tři kilometry. „Obraz z kvadrokoptéry jsme pomocí radiostanice schopni streamovat na místo velení. Na displeji je vidět, co se odehrává. Hlavní místo velení vidí to samé, co my vidíme na ovladači,“ říká Radiožurnálu rotný Pavel Ploško.

Podle něho dělají velení oči. Díky dronům dokáží navádět minometnou palbu nebo vyhodnocovat škody. Aby se chránili před cizími drony, tak používají rušiče. Česká armáda má od loňského podzimu nový moderní rušič STARKOM na podvozku Tatry.

Major Michal Peterek dodává, že jsou schopni přinutit civilní drony k přistání. Dokáží rušit i globální navigační systémy. Pokud je potřeba tak i televizní vysílání. Snaží se přerušit spojení mezi člověkem, který telefonuje nebo ovládá dron.

„Nejlepší příklad je u dronů, kterými rušíme globální navigační systémy. Ty najednou neví, kde jsou. Na základě toho nemají vlastní polohu ani komunikaci. Z 90 procent jdou automaticky na přistání,“ říká Peterek.

Generál Petr Šnajdárek, který mezinárodní cvičení řídí, dále dodává, že průzkumné senzory také ukazují, kde se pohybují nepřátelské jednotky a zároveň vidí i jejich vlastní vojáky.

„Jedním z cílů cvičení je předávání logistických informací, díky kterým jsme schopni včas zásobovat jednotky municí, potravinami nebo zajistit včasnou opravu,“ informuje Šnajdárek.

Všechny tyto komunikační a informační technologie jsou ve stanech jednotlivých velení. Jejich úkolem je zabezpečovat procesy pro koordinaci pozemních a vzdušných sil.

„Jedná se o prověřování, včasné zjišťování, sdílení informací, jejich předávání a vyhodnocování. Vše v souladu s aliančními principy, abychom byli rychlejší než nepřítel,“ vysvětluje.

„Nejdůležitější je sladit komunikační systémy. V případě konfliktu bychom nemohli společně zasahovat a tady jsme si potvrdili, že to umíme, a pokud by se objevily nějaké chyby, můžeme je napravit,“ říká velitel chorvatských spojařů Goran Serenčeš. Na mezinárodní cvičení přijeli spojovací vojska z Bulharska a Chorvatka a Slovenska