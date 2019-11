Soud ruší Mezinárodní dětský kříž, který se zastával Babiše. Organizace nedoložila ani základní údaje

Soud rozhodl o zrušení humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž. Rozhodnutí není pravomocné, informoval v pondělí server Aktuálně.cz. Média už v minulosti uváděla, že řada informací, které o sobě Mezinárodní dětský kříž a jeho ředitelka Taťjana Horáková šíří, působily pochybným dojmem a nelze je ověřit. Organizace se do povědomí veřejnosti dostala loni poté, co se zastala premiéra Andreje Babiše (ANO) ve sporu o syrské sirotky. Aktualizováno Praha 15:16 25. 11. 2019 (Aktualizováno: 15:38 25. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze rozhodl o zrušení humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Právnická osoba Mezinárodní dětský kříž se dnem právní moci tohoto výroku zrušuje a nařizuje se její likvidace,“ řekla Aktuálně.cz Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, který o zrušení rozhodl. Pokud se zástupci organizace do 15 dnů od jeho doručení neodvolají, bude rozhodnutí pravomocné a nastoupí likvidátor. Vyjádření Mezinárodního dětského kříže se serveru nepodařilo získat.

Soud před několika měsíci organizaci potřetí vyzval k doložení základních údajů do veřejného rejstříku, ale neúspěšně. „Právnická osoba na výzvu k odstranění vad nereagovala a vytýkané nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny,“ uvedla Puci.

Dětský kříž například od roku 2014 nezakládal do rejstříku patřičné listiny. Organizace nemá zapsané ani statutární orgány. Problém rovněž vyvstal i s uváděnou oficiální adresou v sídle KSČM v pražské ulici Politických vězňů, kde ale organizace podle soudu nesídlí. V minulosti měl dětský kříž sídlo v Ústí nad Labem v objektu, jenž rovněž náleží komunistické straně. Organizace podle Aktuálně.cz nemá svou webovou stránku, nikde nezveřejnila kontaktní údaje a nezřídila si datovou schránku.

Dopis v Lidových novinách

Do povědomí širší veřejnosti vstoupil Mezinárodní dětský kříž loni v září. Tehdy vznesla lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová návrh, zda by Česko nepřijalo 50 syrských dětí. Babiš se proti této myšlence ohradil. Do následné politické diskuse vstoupila organizace prohlášením, v němž premiéra podpořila. Text organizace zaslala Babišova asistentka do redakce Lidových novin, která jej otiskla v názorové části zpravodajského webu.

Předseda vlády se později omluvil za to, že dopis vyšel v novinách patřících holdingu Agrofert, napsal server Echo24. „Byla to moje chyba, že jsem řekl kolegyni: Zkuste to dát do Názorů, je to zajímavý názor. Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji,“ uvedl pro Frekvenci 1.

Kvůli podezření, že Mezinárodní dětský kříž nelegálně nakládal s přijatými finančními dary, podal Finanční analytický útvar (FAÚ) letos na jaře trestní oznámení.