Mezinárodní dětský kříž podváděl s dary, tvrdí cifršpioni. Peníze podle nich skončily na jiných účtech

Finanční analytický úřad (FAÚ) podal trestní oznámení kvůli podezření, že humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž nelegálně nakládala s přijatými finančními dary. Informoval o tom v úterý server Aktuálně.cz. Soud navíc organizaci už potřetí vyzval k doložení základních údajů do veřejného rejstříku, jinak jí hrozí zrušení. Organizace se do povědomí dostala loni poté, co se zastala premiéra Andreje Babiše (ANO) ve sporu o syrské sirotky.

