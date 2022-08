‚Buky jsme vysázeli s babičkou, zachránily nám barák.‘ Obyvatelé Českého Švýcarska se vracejí domů

Na šest desítek lidí se v sobotu ráno mohlo vrátit na Meznou a Mezní Louku, kde je večer přivítal nezávislý starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Obyvatele z jejich domovů vyhnal před téměř třemi týdny požár v Českém Švýcarsku. Do obcí, které zasáhl historicky největší lesní požár v Česku, mohli vstoupit pouze na speciální povolenky. Pro turisty zůstává oblast dál uzavřená. Reportáž z místa Mezná 11:21 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Mezné lehly popelem tři domy, dalších sedm poničil silný žár | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

V Mezné lehly popelem tři domy, dalších sedm poničil silný žár. „Za tři týdny jsme se probrali ze šoku a prášků,“ popisuje pro ústecký rozhlas první pocity Pavel Hrdlička, majitel jednoho ze tří domů, které požár u Hřenska zcela zničil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O návratu obyvatel do Českého Švýcarska natáčela Lucie Heyzlová

„Byli jsme tady s policisty a hasiči a říkali, že tam vzniklo ohromné ohnivé tornádo, které přesně trefilo cestu. Pět metrů za shořelinou jsou židle a stůl netknuté,“ přibližuje.

Chatu na Mezné koupil před pěti lety. Poslední roky věnoval její nákladné rekonstrukci. Když v Českém Švýcarsku vypukl požár, byla těsně před dokončením.

„Padesát let stará podstávková roubenka s pískovcem. Chceme to udělat stejně. Vyčerpal jsem se z peněz, teď je budu muset sehnat znovu,“ posteskne si.

Vzkaz od hasičů

Většina domů v Mezné ale plamenům unikla. Někde se požár zastavil u plotu. Jako u rodiny chalupáře Pavla Kozdery, který mluví o zázraku.

Hydrolog: Dřív se měnilo počasí každých pět dní. To už neplatí, vedra trvají déle, než jsme byli zvyklí Číst článek

„Tyhle buky jsme vysázeli s babičkou a v podstatě nám zachránily barák,“ ukázal na úplně ohořelý živý plot. Požár se zastavil jen o několik metrů dál, chalupa totiž stojí přímo u lesa. „Musela přeskočit jiskra,“ míní Kozdera.

Ve své schránce našli vzkaz od hasičů, kteří na jejich zahradě před necelými třemi týdny bojovali s ohněm. Nakonec ale museli ustoupit.

„Díky za zázemí Vaší zahrady a vodu. Již jsme jeli domů, 100 Kč je poděkování a nemohli jsme předat osobně,“ píše se v dopise podepsaném Sdružením dobrovolných hasičů Velký Šenov.

„Při příležitosti oslav 150 let SDH Velký Šenov budou mít hasiči co pít. Posíláme tam sudy piva,“ reagoval Kozdera.

Vzkaz od hasičů, který našel ve schránce Pavel Kozdera | Foto: Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

Dům přes ulici shořel úplně, jeho majitelka nepřijela. Podle místních je na tom psychicky špatně. Starosta Zdeněk Pánek vydal kolem 60 povolenek, do osad se podle něj vrátily zhruba tři čtvrtiny obyvatel a chalupářů. Další je připravený vydat.

Je to smutný, až depresivní pohled. Všude jsou spálené stromy, říká Salov z parku České Švýcarsko Číst článek

Do svého domu v Mezné se vrátil i on. „Větráme a uklízíme, budeme to celé muset vymalovat, měli jsme ale štěstí,“ řekl. Jeho dům je jen sto metrů od jednoho z těch, které oheň zcela zničil. Někteří obyvatelé s obnovou spoléhají i na pomoc dobrovolníků.

První večer po návratu do jediné obydlené oblasti, kterou přímo zasáhl požár v národním parku, přivítal starosta své sousedy:

„Jsem hrozně rád, že se tady ve zdraví setkáváme. A bylo by dobře, aby přátelské vztahy, které mezi námi zavládly, byť po telefonu, měly pokračování. A ať se setkáváme v lepších časech. Na zdraví!“

Hlídky pokračují

V oblasti Mezné a Mezní Louky je asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Obyvatelé věří, že podobnou evakuaci zažili naposled. Přesto v terénu zůstává přes 70 dobrovolných hasičů.

Na místě jsou také policejní hlídky, které nejméně do 31. srpna ve dne v noci kontrolovat, aby do osad nevnikl někdo bez povolení.

V neděli ráno objevily drony při kontrole šest míst se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a jedno v oblasti Gabrieliny stezky. Plameny ale nikde nevzplály.

Hořet v národním parku České Švýcarsko začalo 24. července. Hasičům se ho podařilo uhasit v pátek a po dvaceti dnech předali poslední uhašené místo správě národního parku.

Pohled na spáleniště u Mezné | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas