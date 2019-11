Babiš: Benešová je čestná žena, členství v KSČ na rozdíl ode mě odmítla. Projev mi nepsal Prchal

V reakci na sobotní demonstraci na Letné, které se dle odhadů Policie ČR zúčastnilo 250 tisíc lidí, premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že požadavky protestujících neplánuje splnit. „Ministryni Marii Benešovou neodvolám a se šéfem spolku Milion chvilek pro demokracii se nesejdu,“ uvedl v pondělním rozhovoru pro Mf Dnes. Premiér dle svých slov rezignovat nehodlá, znovu odmítl vliv na Agrofert i svá média. Praha 10:49 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Paní Benešová je čestná žena,“ prohlásil o ministryni spravedlnosti premiér Babiš (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Babiš v rozhovoru pro Mf Dnes také komentoval svůj nedělní projev v Národním muzeu k 30. výročí sametové revoluce (kompletní přepis projevu najdete zde.) K sobotním demonstracím na Letné premiér v rozhovoru říká, že ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) odvolat nehodlá.

„Paní Benešová je čestná žena. Nebyla v KSČ, i když ji tam lanařili. Na rozdíl ode mě to odmítla. Byla to hlavní bojovnice proti korupci,“ uvedl Babiš.

Své členství v KSČ premiér zmínil také ve svém nedělním projevu v Národním muzeu. Vyzdvihl také zásluhy Václava Havla. Kritizován byl ale některými diskutujícími na sociálních sítích za to, že pro něj projev zpracoval jeho mediální poradce Marek Prchal. To Babiš v rozhovoru dementoval.

„Nepsal mi to. Na tyto věci mám, myslím, cit. Pan Prchal se určitě vyzná, jak se dělá facebook, ale já mám zase intuici na některé jiné věci. Třeba na svá pravidelná nedělní hlášení na facebook dávám scénář já. Že to celé nepíšu, to je pravda, ale pak to celé přepisuji. Věnuji tomu každou neděli tři až šest hodin,“ uvedl v rozhovoru.

Vláda nepadne

Mezi požadavky sobotních demonstrujících patří také rezignace Babiše v čele vlády. „Kdybych rezignoval, padá celá vláda. Co by se stalo potom? Pan prezident by musel jmenovat nového premiéra. Koho? To zase rozhodne pan Minář na Letné nebo co? Nechápu to,“ uvedl premiér.

Babiš také znovu odmítl svou spolupráci s StB, která je předmětem dlouholeté kauzy. V roce 2012 kvůli tomu podal u bratislavského soudu žalobu na Ústav paměti národa (ÚPN), který svazky po StB na Slovensku spravuje, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz. Následně podal na Slovensko stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, který ji ale odmítl.

„Jestli existuje spravedlnost, tak soud musím vyhrát. Ta rozhodnutí soudu byla kvazi zrušena kvůli tomu, že ústavní soud rozhodl, že jsme zkrátka údajně žalovali nesprávnou organizaci. Že to rozhodl krátce před volbami a jak to všechno bylo, nechci říkat, protože na to nemám důkazy,“ uvedl v pondělním rozhovoru.

Pokřiky ,hanba‘ čekal

Babiš také komentoval svou nedělní účast na Národní třídě, kde spolu s ministry ANO položil věnec k pamětní desce 17. listopadu za nesouhlasného pískotu a křiku některých zúčastněných. Jak připomíná Mf Dnes, na premiéra křičeli hesla jako „Hanba!“ či „Bureši, ani to nezkoušej“.

„Samozřejmě jsem to čekal. Nebylo to o tom, že bych tam nešel, chodím tam každý rok. To, že jsem tam byl minulý rok v noci, byla výjimka, protože jsem brzy ráno letěl do zahraničí. To nebylo proto, že bych se nějak schovával,“ uvedl Babiš.

Kritizován byl premiér za zvolení nesprávné trikolory na kravatě. Kombinace v pořadí bílá – modrá – červená je přisuzována Rusku, nikoliv České republice.

„Zkrátka jsem si ráno vzal tuto (kravatu), protože byla taková sytá. Potkali jsme se, byli kolem mě všichni ministři, ochranka, nikdo si toho nevšiml. Až následně nám někdo napsal, že to není česká trikolora. Já to nepoznal. Tak fajn, do muzea jsem si ji vyměnil za správnou. Chápu, že to někomu dělá radost, ale tak to bylo,“ uvedl.