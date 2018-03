Přehled tisku: Co bude dělat Sobotka, ohně na kopcích a proměny obchodních center i bankovních poboček

Sobotka chce do konce roku odpočívat, cestovat a věnovat se svým dětem, píšou Hospodářské noviny. Podle deníku E15 prochází část českých nákupních center rekonstrukcemi, chtějí přilákat více zákazníků. Vzhled mění i bankovní pobočky, mizí z nich přepážky a stávají se z nich poradenská centra, píší Lidové noviny. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosluhující premiér Bohuslav Sobotka | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

E15

Část velkých nákupních center prochází nákladnými rekonstrukcemi. Jejich majitelé podle čtvrteční E15tky chtějí zabránit tomu, aby zákazníci nakupovali na internetu. Nejdražší v posledních letech bylo rozšíření pražského centra Chodov, stálo asi čtyři miliardy korun. V Česku je totiž tolik obchodních center, že nová by se už neuživila. Majitelé se proto snaží opravit a rozšířit ta stávající, aby získali co největší zisky.

Mladá fronta DNES

V části Národního parku Šumava přestanou ochranáři střílet jeleny. Tématu se věnuje čtvrteční Mladá fronta DNES. Nově by zvěř měli lovit vlci. Jeleni se na Šumavě přemnožili, takže by vlci měli potravy dost a nemuseli by lovit ovce. Navíc by v regionu mohli zůstat natrvalo. Teď jich tam žije asi pět a hrozí, že odejdou pryč. Národní park navíc ušetří peníze, nebude muset posílat lovce do takzvaných bezzásahových zón - ty jsou často ve špatně přístupném terénu a zastřelená zvířata se odtamtud špatně odvážejí.

Deník

Lidé v sobotu oslaví začátek jara zapálením ohňů na kopcích v celém Česku. Píše o tom čtvrteční Regionální deník. Tradici se říká Keltský telegraf. Odkazuje k dávné minulosti českých zemí, kdy lidé zapalovali ohně na kopcích, když zemi hrozilo nebezpečí. Zpráva o ohrožení se tak šířila rychleji, než kdyby ji musel přenášet posel. Podle jiné pověsti se ohně zapalovaly vždycky za jarní rovnodennosti. Tuto tradici před osmi lety obnovil Vlastimil Hela. V roce 2010 hranice vzplály na patnácti kopcích. Letos už jich bude víc než 250. U některých hranic bude připraven doprovodný program.

Hospodářské noviny

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD nebude kandidovat v podzimních komunálních volbách, v příštích měsících nebude ani zastávat žádnou jinou veřejnou funkci. Řekl to v rozhovoru Hospodářským novinám. V minulých týdnech se spekulovalo, že Sobotka by se mohl stát starostou Vyškova nebo ředitelem tamní nemocnice. Do konce letošního roku Sobotka podle svých slov chce odpočívat. Věnovat se bude hlavně svým dvěma synům. Kromě toho chce studovat angličtinu, cestovat a číst. Zároveň bude přemýšlet o své další práci.

Lidové noviny

Bankovní pobočky mění vzhled. Lidové noviny upozorňují na to, že z poboček mizí přepážky a mění se spíš na poradenská centra. Banky reagují na to, že pořád víc lidí své finance spravuje přes internetové bankovnictví a do poboček si chodí jenom pro radu. Nejčastěji klienti bankéře o pomoc žádají v situacích, kdy si chtějí koupit nemovitost a potřebují hypotéku. Do bank chodí taky kvůli pojištění nebo výdajům na energie.

Právo

Deník Právo se věnuje tomu, že mnoho lidí při nákupu domu podceňuje, že z pozemku pod domem může unikat radon. Ten se přitom může ročně podílet na smrti až 900 lidí, u kterých způsobí rakovinu plic. Radon může vyvěrat z podloží prakticky v celém Česku.

Před zahájením stavby starších domů se přítomnost radonu nesledovala. Pokud tak někdo podobnou nemovitost kupuje, může se mu stát, že bude muset udělat dodatečná opatření. Velké množství radonu je prakticky pod celým Českem. V některých oblastech jsou naměřené hodnoty poměrně vysoké - třeba u Příbrami nebo Jáchymova. Jestli pod domem není radon, si lidé musí zjistit, než dům koupí. Později od smlouvy odstoupit nemůžou.