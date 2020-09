Diskuse kolem zdražování v pražské MHD pokračuje. Cena jízdenek by mohla vzrůst o osm korun

Cílem zdražení je zvýšit příjmy dopravního podniku (DPP) z jízdného, které se nyní pohybují okolo čtyř miliard ročně. Praha ročně dotuje celou MHD částkou okolo 20 miliard korun.

„Materiály (týkající se změn ceny jízdného) se ještě dodělávají a jednání v koalici pokračují. Shoda není stále ještě v podstatě na ničem,“ řekl Scheinherr.

Koaliční jednání by podle něj mohla skončit v následujících měsících. Pokud se strany domluví, tak by zdražení mohlo přijít na konci prvního pololetí příštího roku. Kromě koaličních jednání je prý třeba dořešit zdražování parkovného, které má být na zdražení MHD navázáno. Původně někteří představitelé koalice mluvili o zdražení od ledna příštího roku, to ale podle Scheinherra není technicky možné stihnout.

Očekávaný přínos zdražení všech jízdenek a kuponů do pokladny DPP by měl být půl miliardy. „Cílíme, aby to byl přínos alespoň půl miliardy až miliardu,“ řekl Scheinherr.

Zdražení je podle vedení města nutné, protože podíl tržeb z jízdného na nákladech na provoz pražské MHD každý rok klesá. Podle náměstka měl být letos kolem 19 procent, v důsledku propadu daného pandemií koronaviru možná číslo klesne až na 12 procent.

Vlnu kritiky vyvolala letos v červenci informace na serveru E15, že roční kupon by se mohl ze současných 3650 zdražit na 5500 korun. Koaliční Piráti následně uvedli, že odmítají „drastické zdražení ročního kuponu“. Spojené síly pro Prahu tehdy uvedly, že požadují před případným zdražením nejdříve změnu fungování a financování DPP. Scheinherr částku 5500 korun ihned popřel.

Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 korun na 3650. Fungování Pražské integrované dopravy (PID) loni vyšlo asi na 21 miliard korun, magistrát ho dotoval částkou zhruba 17 miliard. Scheinherr v minulosti upozornil, že pokud by měla být MHD financována pouze z jízdného, cestující by za roční kupon zaplatil 18 000 korun.