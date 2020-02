Kdo může za zvýšení ceny modernizace vrtulníků? Podle ministerstva se změnily požadavky armády

Nárůst ceny modernizace transportních vrtulníků, o které minulý týden informovalo ministerstvo obrany, způsobily dodatečné požadavky Armády ČR. Serveru iROZHLAS.cz to řekl Lubor Koudelka, který je pověřený vést úřad náměstka ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice. Státní podnik LOM Praha, který má vrtulníky modernizovat, zatím žádnou nabídku nepodal a nemá ani požadavky armády k dispozici. Praha 6:00 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník Mi-171Š | Foto: J. Hlaváč | Zdroj: Armáda ČR

„Státní podnik LOM Praha není tvůrcem technické specifikace modernizace vrtulníků Mi-171Š a doposud nebyl vyzván Sekcí vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR k podání nabídky,“ informovala server iROZHLAS.cz mluvčí podniku Lucie Černá s tím, že ještě nedostali ani specifikace armády.

Státní podnik tak není odpovědný za navýšení ceny modernizace 15 vrtulníků. O té začátkem minulého týdne informoval resort obrany s tím, že byla objevena společně s podobnou zakázkou na modernizaci 33 tanků při kontrole nařízené ministrem Lubomírem Metnarem (za ANO).

Šlo o reakci na zakázky na nákup pasivních radarů a rušiček komunikace, o nichž server iROZHLAS.cz informoval v minulých týdnech a kvůli kterým rezignoval Koudelkův předchůdce Filip Říha.

Na rozdíl od sporných zakázek ale smlouvy na modernizace tanků a vrtulníků nebyly podepsány. A podle slov ministra ani nebudou, dokud „nebude známá a zdůvodněná reálná cena“. Ta u vrtulníků stoupla ze 792 milionů, které schválila vláda, na téměř dvojnásobek, podle informací serveru iROZHLAS.cz na 1,4 miliardy korun.

Bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice Daniel Koštoval si myslí, že „došlo k chybě při zjišťování předpokládané hodnoty zakázky v předakviziční fázi“.

„K ní mohlo dojít více způsoby. Jeden z nich je úplně jednoduchý: někdo do nějakého materiálu napsal špatné číslo. Druhá otázka je, na co si armáda nechala zpracovat průzkum trhu, nebo na co byly udělány předběžné tržní konzultace. Jestliže se do finální specifikace dostane větší objem požadavků z hlediska armády, než na co se zjišťovala hodnota zakázky, tak cena je pak vyšší. Ale neznamená to, že by došlo k předražení nebo navýšení ceny,“ popsal Koštoval.

A Koudelka mu dal za pravdu. „Byly tam ještě nějaké následné požadavky uživatele – Armády České republiky. Vyvíjí se ty požadavky na systém, potencionální nasazení, interoperabilita se zahraničními systémy,“ popsal serveru iROZHLAS.cz dočasný náměstek s tím, že už proběhla jednání mezi zadavatelem a potencionálním dodavatelem a z ní vyplynula ta cena. Chybu úředníka vyloučil.

Zakázky na resortu obrany

„Každý projekt začíná tím, že vlastník projektu musí nějakým způsobem zformulovat reálnou vojenskou potřebu,“ popsal fungování zakázek na ministerstvu obrany Koštoval.

„Na jejím základě se musí připravit nějaká základní specifikace. To je stále předakviziční fáze. V rámci základní specifikace si potom musí vlastník projektu požádat o provedení buď předběžných tržních konzultací, nebo průzkumu trhu a na základě toho se zjišťuje, jaká je situace na trhu z hlediska toho, zda je na trhu to, co by armáda požadovala, a pokud ano, tak za jakou cenu,“ dodal bývalý náměstek, který z ministerstva odešel na konci roku 2018.

Díky těmto průzkumům pak podle Koštovala dochází k finální specifikaci. „Ta musí obsahovat samozřejmě nějakou finanční náročnost projektu. Daná specifikace pak odchází na sekci vyzbrojování,“ popsal.

Pak podle exnáměstka musí sekce vyzbrojování určit způsob zadání: „Ten prochází kolegiem ministra. Pokud je potřeba výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo je to jednací řízení bez uveřejnění – tedy některý ze specifických způsobů zadání -, tak se připravuje informační materiál pro jednání vlády, takzvaná informace pro vládu o daném projektu. Tam se mimo jiné píše i předpokládaná hodnota zakázky.“

Pokud projekt projde vládou, může dojít k zahájení akvizičního procesu. „Pak začíná klasický výběr dodavatele. Pokud je to oslovení jednoho, tak začínají jednání s tím jedním vybraným potencionálním dodavatelem,“ dodal na závěr Koštoval.