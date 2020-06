Památku Milady Horákové připomene i promítání na budově KSČM. ‚Nedostatek znalostí,‘ reaguje Filip

V sobotu v půl šesté ráno uplyne 70 let od popravy Milady Horákové. Její památku připomene mimo jiné i promítání jejích obrazů na budovu KSČM v Praze. To se uskuteční od půlnoci do asi půl šesté. Autor akce Jaroslav Kysilko, který ji i z větší části financuje, serveru iROZHLAS.cz řekl, že pro ni nemá žádné povolení, že ho kvůli časové tísni ani nesháněl. Předseda KSČM Vojtěch Filip ale žádné kroky proti organizátorům nechystá. Praha 15:37 26. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát sdružení Dekomunizace, kerý vyvěsila Městská část Praha 2 | Zdroj: Twitter Městské části Praha 2

„Na budovu sídla Komunistické strany Čech a Moravy v ulici Politických vězňů v Praze bude tuto sobotu v brzkých ranních hodinách promítnut portrét Milady Horákové jako připomínka faktu, že byla komunisty zavražděna. Projekce bude probíhat v době, kdy se Milada Horáková připravovala na vynesený rozsudek smrti, psala poslední dopis svým nejbližším a symbolicky také v čase, kdy byla komunisty brutálním způsobem oběšena,“ napsali autoři akce v tiskové zprávě.

Podle Kysilky si na to organizátoři půjčili „nejkvalitnější outdoorový projektor, který je na trhu“. „Máme v plánu částečně tu produkci promítat i prostřednictvím laserů a počítáme s agregátem, protože potřebujeme elektrickou energii. Takže co se týče technického vybavení, tak si vystačíme s agregátem, kvalitním projektorem a notebookem,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Celý projekt financuje ze dvou třetin on sám a zbytek přidali dárci. „Náklady nejsou v tuhle chvíli ještě přesné, ale je to zhruba 30 000 korun,“ vysvětlil Kysilka, který letos v únoru podal trestní oznámení na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa za jeho výrok o tom, že spolek milion chvilek pro demokracii je odpovědný za hackerské útoky na nemocnice.

Kysilko nápad na promítání obrázků Horákové na budovu KSČM podle svých slov dostal a zveřejnil v jedné diskusi na facebooku pod článkem věnujícím se právě památce Milady Horákové. „Nemá to žádné politické, ani žádné nepolitické pozadí. Nesouvisí to s Milionem chvilek, ani s jinou opoziční nebo politickou stranou. Je to čistě fyzická osoba, která se rozhodla něco takového uskutečnit, a další fyzické osoby, které jsou ochotné pro tu myšlenku něco udělat a realizovat,“ dodal Kysilko s tím, že se k němu přidali lidé schopni akci zrealizovat.

Na otázku, jestli mají k akci potřebná svolení, řekl: „Nemáme souhlas vlastníka budovy a není to akce ve smyslu záboru nějakého místa na chodníku. Mám pocit, že to bude pietní a poklidná akce. V okolí nejsou ani žádné obytné domy, kde bychom mohli někoho eventuálně rušit, ale všechno, co chystáme, bude víceméně v tichosti, jen jako tichá pietní akce promítnutí nějakých fotografií na budovu sídla KSČM.“

Michal Kubal

@MichalKubal Národ, který nezná svou historii, je nucený ji prožít znovu.



Takže pro zopakování základních faktů:

Milada Horáková byla zavražděna komunisty twitter.com/michalkubal/st… 62 496

Důvodem, proč se je nepokusili získat je podle Kysilky i časová tíseň. Nápad totiž vznikl teprve před dvěma dny. „To znamená, že i myšlenku schválení nějakých povolení jsme opustili. Tuhle záležitost jsme vůbec neřešili,“ popsal. Připouští ale, že se kvůli chybějícímu povolení od vlastníka – které by podle vlastních slov stejně asi nezískali – pohybuje na hraně zákona.

KSČM žádné kroky nechystá

KSČM se podle svého předsedy Vojtěch Filipa nechystá proti akci nic podnikat. „Nevím, jaké kroky bych proti promítání na budovu mohl udělat. Mně jde o to, aby budova nebyla poškozena,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Celou akci ale podle svých slov nechápe. „Nevím, co je k tomu vede. Komunistická strana Čecha a Moravy existuje od března 1990 a je to pravděpodobně nedostatek znalostí, že obviňují KSČM z něčeho, co nemohla nikdy spáchat,“ dodal s tím, že on sám nebo i Miroslav Ransdorf kdysi přispěli na pomník Milady Horákové. „Pravděpodobně tito lidé takovou informaci nemají, nebo ji nechtějí mít. Jsem rád, že i KSČ v roce 1968 zčásti Miladu Horákovou rehabilitovala.“

Tomáš Dvořák

@TomCortes_CZ Paní #Horáková dneska večer ožila na Kampě.



V týdnu ji pak potkáte i na dalších místech. Pražáci nám dělali radost. Nenašel se nikdo, kdo by ji nepoznal nebo nevěděl, jaký byl její konec. Napříč generacemi.



Díky, že nezapomínáte! ❤️



#milada 39 766

Jestli jde, nebo nejde o protiprávní akci, nedokázal říct ani mluvčí pražské policie Jan Daněk. „O akci víme, budeme mít na místě hlídku a podle okolností uvidíme,“ popsal postup policie Daněk.

‚Zavražděna komunisty‘

Něco podobného minulý týden udělali studenti KSČM při tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Na jeden z řečnických pultíků promítali portrét právě Milady Horákové. „Stejná ideologie, jakou dnes zastupují členové KSČM, odsoudila tuto ženu k popravě,“ řekl redakci zástupce studentů, který provozuje audiovizuální firmu a projekci zrealizoval. Nepřál si být jmenován.

Poslance Pavla Kováčika, který se tiskové konference účastnil, tehdy incident rozčílil: „Je před volbami, tak se používá kde co. Má tu panovat rovná příležitost, a jestli kdokoliv, kdo není ve sněmovně akreditován, si tu může dělat podobné demonstrace, tak to je určité porušení demokratických principů. Nemělo by to být. Tomu, kdo sem tyto lidi pustil na neexistující akreditaci, by se mělo dát najevo stejnou mincí, že to takhle nejde.“

Památku Milady Horákové odsouzené v jednom z největších monstrprocesů připomíná už řadu dní několik projektů. Jedním z nejvýraznějších je i akce občanského sdružení Dekomunizace s názvem Zavražděna komunisty, které ve spolupráci s Národním muzeum, některými pražskými městskými částmi, univerzitami nebo například Národní galerií vyvěšují plakáty s fotografií Milady Horákové u soudu a nápisem Zavražděna komunisty.

Zástupce sdružení Michal Gregorini serveru iROZHLAS.cz v rozhovoru řekl, že „cílem téhle kampaně je uctít památku statečné ženy, která byla součástí naprosto bezprecedentního procesu, který vyvrcholil justiční vraždou organizovanou komunistickým režimem“.