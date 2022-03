Advokátní komora potvrdila napomenutí obhájci Mannovi za výroky v kauze teplických prvňáčků

Úryvek rozhovoru s advokátem Mannem

V závěrečné řeči jste hájil svobodu slova. Říkáte, že autor ten komentář psal jako slovní hříčku. Ať už to psal kdokoliv, myslíte si, že je to humor?

Ano.

I když si myslím, že mám smysl pro humor, stále mi to nepřipadá vtipné. Můžete mi to prosím vysvětlit?

Je to klasický černý humor. Jako jsem uváděl ve své závěrečné řeči vtip o Židech – je to založené na dvojsmyslu a na nějaké historické znalosti. Celý černý humor je založený na jakési brutalitě.

Vy sám byste se tomu zasmál, kdybyste to viděl na sociálních sítích?

Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál.

Proč jste ve své závěrečné řeči uvedl, že trestat humor je znak všech totalit?

Protože to tak je.

Myslíte si tedy, že pokud by soud potrestal autora tohoto komentáře, tak se nacházíme v totalitě?

To jo. To potom nemáme svobodu projevu.

Není právě i ta svoboda projevu nějaký způsobem ohraničena, že se například v komentářích nesmí podněcovat k rasové nenávisti ve společnosti?

To už máme teď, že se v komentářích nesmí podněcovat. Ale já jsem přesvědčen o tom, že humor nikdy k ničemu nepodněcuje.