Hejtmanka Jermanová nakonec Pánka z výboru kvůli kritice neodvolala. ‚Dnes byl umírněnější,‘ řekla

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO netrvá na odvolání Michaela Pánka (ODS) z finančního výboru. Bod nakonec hnutí ANO na zastupitelstvu nenavrhlo. Hejtmanka přitom na minulém zasedání vyzvala ODS, aby na pondělní zastupitelstvo předložila Pánkovo odvolání. Zdůvodnila to tím, že prý poškozuje dobré jméno kraje.

Radiožurnál v pondělí před jednáním zastupitelstva s odvoláním na odborníky upozornil, že pokud by k odvolání došlo, bylo by to poprvé od roku 1989, kdy by měl zastupitel z takového důvodu skončit.

„Jako hejtmanka vždycky budu hájit dobré jméno kraje. A to by i důvod, proč jsem toto řekla. Z dnešního jednání mám pocit, že s ním ODS mluvila a že ta situace je lepší, že to jeho vystupování bylo umírněnější a neobjevovaly se ty výrazy, které nás tolik pobuřovali,“ zdůvodňuje Jermanová.

„Původně se o tom sice uvažovalo, nakonec se ale klub zastupitelů ANO dnes ráno dohodl, že návrh na odvolání předkládat nebude, nechceme to dál rozdmýchávat. Necháme rozhodnout ODS, jak se dohodnou s panem Pánkem, zda budou trvat na jeho pozici,“ dodal zastupitel za ANO Přemysl Mališ.

Podle Pánka koalice spíše přišla na to, že by jim jeho odvolání přineslo záporné body. „Jeden z důvodů proč k tomu nedošlo, byla i dnešní reportáž, tedy že by to bylo poprvé od roku 1989, kdy musel zastupitel kvůli takovému důvodu skončit,“ myslí si Pánek. Jeho stranický kolega Martin Kupka pak dodává, že odvolání by strana „pokládala za bezprecedentní zásah do demokratických poměrů.“

Kritika politologů

Návrh hejtmanky kritizovalo před pondělním jednáním hned několik politologů. „Je to poměrně neobvyklé, osobně jsem takový případ nezaznamenal. Můžeme říci, že se jedná o vytvoření tlaku směrem k danému zastupiteli a cílem je bezpochyby zmírnění kritiky, které se vedení kraje od příslušného zastupitele dostává,“ řekl Radiožurnálu například politolog Petr Jüptner.

Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík zhodnotil návrh hejtmanky z minulého jednání zastupitelstva jako postup, který odporuje demokratickým principům.

„Nic takového si nevybavuji. Dovedu si představit, že to takto bylo v komunistickém režimu před rokem 89, když se na OV KSČ rozhodli, že soudružka poslankyně Národního výboru se jim nehodí, protože je příliš drzá, a tak ji přinutili, aby rezignovala,“ zhodnotil návrh hejtmanky Balík.

ODS by Pánka neodvolala

Občanští demokraté říkají, že svého zastupitele odnikud odvolávat nebudou. „My bychom tomu bránili, pokládali bychom to za bezprecedentní zásah do demokratických poměrů, to tu ještě nebylo. Netuším, proč to nakonec nepředložili, zřejmě se na tom nedokázali shodnout,“ myslí si Martin Kupka z ODS.

Spor se rozhořel mimo jiné kvůli úvěru. Jak nedávno upozornil Radiožurnál, kraj platí na úrocích ročně o 60 milionů víc než ostatní regiony. Půjčka je z roku 2008. Místopředsedkyní finančního výboru byla v době, kdy se úvěr schvaloval, právě současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanem pak Petr Bendl z ODS.

Pánek v reportáži současné vedení kraje kritizoval kvůli tomu, že se mu nepodařilo úvěr refinancovat. Hejtmanka Jermanová mu na to konto na minulém zasedání vyčetla, že říká „polopravdy“.

„Je mi to líto. Bude to poprvé v historii Středočeského kraje, kdy tady zazní nějaký návrh na usnesení, který já tady za chviličku přednesu. Pane zastupiteli, vy máte právo se tady vyjadřovat, ale nemáte právo lhát a nemáte právo kohokoliv tímto způsobem osočovat, popřípadě obviňovat,“ řekla tehdy Jermanová.