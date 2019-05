Čeští politici podkopávají důvěru občanů ve stát. A Rusko z toho může těžit, upozorňuje Romancov

České politické elity neustále zpochybňují fungování státu, z toho pak může těžit Rusko. V pořadu Interview Plus to řekl politický geograf Michael Romancov. Před volbami do Evropského parlamentu pak upozornil, že Rusko chce unii bohatou, bezmocnou a vděčnou. A to je podle něj něco, co bychom neměli dovolit žádnému velkému hráči. Interview Plus Praha/Moskva/Brusel 9:22 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politický geograf Michael Romancov | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka před časem varoval, že hlavním aktérem pokoušejícím se narušit volby do Evropského parlamentu je Rusko.

„Rusko dalo najevo, že informační sféru považuje za jeden z prostorů, kde může efektivně a levně prosazovat své zájmy. A volby do Evropského parlamentu i jakékoli jiné jsou k tomu optimálním prostředím,“ míní politický geograf Michael Romancov.

Dodává, že Rusku by vyhovoval co nejlepší výsledek stran podporujících ruskou pozici ve světě, stejně jako protiamerických a protievropských sil, které si přejí oslabení či rozklad Evropské unie.

Rusko prý Evropskou unii dlouho nebralo v mocenských a silových otázkách vůbec vážně, což se změnilo po anexi Krymu a začátku konfliktu na Ukrajině v roce 2014. „Unie má v komunikaci s velkými jedinou šanci – že bude jednotná, dohodne se na minimálních standardech a z těch nebude slevovat,“ zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Moc má materiální základnu a tady nelze přehlížet ten obrovský potenciál unie. Její členské státy profitují z pravidel fungování světa po druhé světové válce a po zhroucení Sovětského svazu. A v tom se Rusku zdaleka tak nedaří,“ doplňuje politický geograf.

„Čím méně pravidel a čím větší chaos, tím může být Rusko úspěšnější s ohledem na svou rozlohu, váhu a vojenskou sílu.“ Michael Romancov

Evropané podle Romancova začali brát Rusko vážně – což je paradoxně přesně to, co Rusové alespoň za vlády Vladimira Putina chtěli:

„Rusy netrápilo, jak mizerně se vyvíjí jejich ekonomika, ale to, že nemají respekt. Respekt teď mají a vybudovali ho jediným způsobem, který dokážou. A opět jsou vnímáni jako bezpečnostní hrozba.“

„Rusko chce mít Evropskou unii bohatou, bezmocnou a vděčnou. To je něco, co bychom neměli dovolit žádnému velkému hráči, ať jsou to Spojené státy, Čína nebo Rusko,“ podotýká.

Rusko využívá situace

Romancov se domnívá, že média typu Russia Today nebo Sputnik ztrácejí vliv, existují ale i jiné způsoby informačního působení, a to nejen sociální sítě. Rusko využívá i návštěvy státníků: „Například tím, že zahraničnímu politikovi poskytnou prostor v médiích a kladou mu určité otázky. To pak v té mediální sféře rezonuje,“ vysvětluje.

Nejde ale o zcela legitimní postup, který využívá i Západ?

„Z jejich pohledu je to samozřejmě jednoznačné. Dělají to velmi dlouho a šikovně a je jen náš problém, jestli si jsme schopni vynutit dodržování určitých pravidel,“ upozorňuje Romancov. Podobně se prý vůči Evropě chová i Čína.

Za klíčový rozdíl považuje to, že americké nebo evropské administrativy se střídají ve svobodných volbách, dochází ke korekci politik a nejedná se o monolitické struktury. V Rusku nebo v Číně k ničemu takovému nedochází.

Rusové podle Romancova dokážou velmi dobře využívat dění v konkrétních zemích.

Zatímco například ve Finsku se jim to díky velké důvěře občanů ve stát příliš nedaří, jinak je tomu v zemích, kde jejich vlastní elity fungování státu zpochybňují.

„Typickým příkladem je Česká republika, kde máme trestně stíhaného premiéra, který tvrdí, že je vše politicky motivované, a prezidenta s údajnou analýzou, podle níž si lze objednat trestní stíhání. Je to příklad státu, ve kterém politické elity generují hlubokou nedůvěru občanů vůči fungování státu,“ upozorňuje.

Proč politiku Vladimira Putina stále obhajuje i tolik Rusů žijících v Evropě? A jak může Evropa dosáhnout poklidného soužití s Ruskem? Poslechněte si celé Interview Plus moderované Janem Bumbou.