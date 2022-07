Místopředsedkyně STAN Šebelová: Boj o Prahu nevzdáváme. Není důvod si dál sypat popel na hlavu

Starostové si o víkendu zvolili nové vedení, které má vrátit v hnutí důvěru zejména po kauze kolem náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Praha a střední Čechy jsou přitom pro STAN klíčové. I proto hnutí podle jeho nově zvolené místopředsedkyně Michaely Šebelové volby v Praze nevzdává. „Je ale reálné očekávat v pražských volbách propad. Ten výsledek nebude takový, jaký by mohl být, nebýt té kauzy,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:15 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová | Zdroj: Profimedia

Jste čerstvě ve vedení hnutí STAN. Jaký je to pocit, být za současné situace v předsednictvu?

Já si myslím, že dobrý. A to i v současné atmosféře. To předsednictvo, tak jak bylo na sněmu navoleno, je navoleno dobře. Je to zajímavá skupina lidí, jsme téměř všichni noví, myslím si, že je to fajn. Máme co nabídnout a každý se můžeme zaměřit na jinou oblast.

Nebudou vám teď v předsednictvu chybět ta známá jména, na kterých jste ty kandidátky dříve stavěli a která teď nemohou v důsledku kauz nebo náhlých událostí kandidovat?

Každé známé jméno bylo původně jménem neznámým, takže je to jenom otázka uvažování. Každý, jak tady jsme, jsme v našich regionech známými jmény. Možná bych to přiblížila tak, že v každé organizaci – ať už je to strana, hnutí, firma nebo nějaký spolek – tak vždycky máte první generaci. A pak přicházejí další a postupně se ty generace obměňují. Jde tedy o střídání generací. My jsme třetí, ta první už tam prakticky není.

Tu zastupuje ještě ministr Vít Rakušan?

Ani on už ta první generace není.

Takže exministr Petr Gazdík, Stanislav Polčák...

...třeba. Ano.

Když už jsme u těchto jmen. Nevědělo se v hnutí už dříve o lidech, kteří jsou zkrátka problematičtí z hlediska svých vazeb na kontroverzní podnikatele, lobbisty?

Na tohle vám vůbec neumím odpovědět. Já jsem v hnutí poměrně nová, registrovaným příznivcem jsem se stala až po posledních krajských volbách. Do té doby jsem byla vždy na nezávislé kandidátce.

A v té době jste žádné podobné hlasy v hnutí nepozorovala?

Vůbec. A už vůbec ne v té naší krajské, moravskoslezské organizaci. Ta jména, co jsou teď mediálně propíraná, tak znám právě kvůli tomu, že se objevují v médiích. V tomto jsem ale absolutně nepolíbený člověk.

Vím, že se třeba jméno europoslance Stanislava Polčáka zmiňovalo kvůli jeho vazbám na obviněného lobbistu Michala Redla už před pěti lety. Musel kvůli tomu tehdy odstoupit z volby do předsednictva, přesto si ho vaši kolegové na dalším sněmu zvolili do užšího předsednictva znova.

Takhle jsem to tehdy vůbec nevnímala. Samozřejmě, že jméno pana Stanislava Polčáka znám z doby mého vstupu do strany, ale rozhodně to není někdo, kvůli koho bych do hnutí vstupovala. Mě osobně ovlivnily regionální osobnosti, jako je paní hejtmanka Petra Pecková nebo samozřejmě i osobnost předsedy Víta Rakušana. Vnímala jsem tedy až tu novou generaci, k té starší vám neumím nic říct.

A jak vlastně uvnitř hnutí vnímáte tyto lidi, kteří jsou spojováni s kauzou okolo pana Hlubučka?

A tím myslíte jaké lidi?

Třeba právě zmiňovaného europoslance Stanislava Polčáka nebo exministra Petra Gazdíka. Ani jeden z nich není v současnosti policií obviněný, jejich jména ale v souvislosti s kauzou padají. Oba ostatně v jejím důsledku rezignovali na své funkce.

Víte co? Já si myslím, že u pana Gazdíka se to vnímá tak, že ukázal změnu tím, že odstoupil z ministerské funkce, přestože nebyl z ničeho obviněný. A stejně tak rezignoval na své stranické funkce i pan europoslanec Polčák.

Takže se neobáváte návratu třeba pana Polčáka do vrcholných stranických funkcí, jak tomu bylo v minulosti?

Tohle já neočekávám. Hodně by mě to překvapilo.

Bránila byste tomu?

Kdyby se to stalo v tuto chvíli, tak by mi to připadalo hodně nerozumné.

Předcházení kauzám

Zajímalo by mě, jestli si děláte případně nějaký „vnitřní audit“, abyste podobné situaci do budoucna předešli.

Myslím si, že ano. Jeden z kroků se provedl už rovnou na sněmu, kde jsme rozšířili ve stanovách pravomoci dozorčí rady. To je vlastně jejich úkol. Věřím, že tímto směrem začne hned dozorčí rada pracovat. Je to nutné udělat.

A jak tedy bude ta dozorčí rada postupovat?

Původně se zaměřovala na zjišťování původu darů, to byl první krok. A co se týče těch personálních věcí, tak máme už teď nastavený interní systém, kdy se každá krajská organizace skládá z oblastních organizací, jejíž předseda by si měl při přijímání nových členů vždy s tím novým zájemcem pohovořit. Toto prostě musí fungovat na úrovni krajských organizací. Je samozřejmě otázkou jestli by tyto zájemce ještě dále nemělo kontrolovat vedení. O těchto mechanismech samozřejmě musíme diskutovat.

Petr Hlubuček kandidoval za STAN už v roce 2014, Petr Gazdík je jeden ze zakládajících členů, stejně tak Stanislav Polčák. To jsou přece ti lidé z vedení. Neměla by probíhat kontrola i na těchto místech?

Aktuálně jako nové předsednictvo začínáme. Počítám s tím, že jako noví místopředsedové budeme mít na starost určitou gesci, a že toto bude právě jedním z témat, kterým se budeme zabývat. Konkrétně tedy jak eliminovat a předcházet těmto potížím. Jestli to bude formou nějakého čestného prohlášení, nebo přímo zjišťování bližších informací o těch lidech, to bude určitě věcí vnitřní diskuze.

A nějaká přeregistrace, ta se neočekává?

Na to vám teď neumím odpovědět. Neumíme vyloučit, že pokud se dohodneme na provedení nějakého většího interního auditu, že neproběhne taková věc, ale ani vám to teď nemohu potvrdit.

V Praze ztratíme

Pojďme ještě do Prahy. Jak hodnotíte situaci v hlavním městě před komunálními volbami? Věříte, že se vám podaří přesvědčit voliče, aby vaše hnutí volili? Nebo jste letos už boj o Prahu vzdali?

Určitě si nemyslím, že bychom boj o Prahu vzdali. Myslím si, že je ta kandidátka velmi kvalitní – i Petr Hlaváček coby náš kandidát na primátora je velmi kvalitní osobnost. V Praze došlo ke kompletní obměně kandidátky, je tam spousta nových lidí. Věřím proto, že si voliči v Praze důkladně projdou program a i podle toho se budou rozhodovat.

Věříte, že si lidé procházejí programy, kandidátky, sledují konkrétní politiky?

Tak bylo by to ideální. Určitě je pravda, že takto detailněji to funguje spíše v regionech, kde ty kandidáty lidé znají. Jestli voliči dají spíše na mediální obraz toho hnutí, tak tam si budeme muset počkat na výsledek. Je ale reálné očekávat v pražských volbách propad, to si musíme přiznat. Ten výsledek nebude takový, jaký by mohl být, nebýt té kauzy.

Jde mi o to, jestli se raději nechystáte zaměřit na mimopražské regiony, kterých se kauza třeba tolik nedotkla.

Kandidovat v Praze má smysl. Naše kandidátka je kvalitní a náš kandidát na primátora by byl člověk na svém místě. Doteď působil v roli náměstka.

Jak plánujete zlepšit obraz svého hnutí před volbami, kde – jak jsme si teď řekli – minimálně v Praze neočekáváte ideální výsledek?

Myslím si, že by se ta pozornost už měla konečně zase zaměřit na to, co chceme prosazovat. Jaké máme hodnoty. Média nás vracejí zpátky k těm jednotlivým kauzám. Ale přiznejme si, že ani tady v Praze to není pouze o osobě našeho bývalého náměstka primátora (Petra Hlubučka, pozn. red.).

Takže cesta z toho ven je každodenní práce, každodenní vysvětlování co chceme změnit, jak chceme pracovat a určitě je to proces, který po tom mimořádném sněmu potřebujeme nastartovat. Půjde o dlouhodobý proces, obnova důvěry voličů nenastane hned, ale věřím, že se nám to v budoucnu podaří. I proto jsem byla ochotná nastrčit i vlastní krk, protože máme v rámci hnutí řadu kvalitních, schopných lidí, takže má smysl o tu důvěru usilovat.

‚Dostali jsme černého Petra‘

Komunikujete a vysvětlujete ty kauzy, ale třeba i to, co chcete dělat, dobře?

Myslím si, že tady je určitě prostor pro zlepšení.

Řešíte to nějak?

Určitě je to jedna z věcí, kterými se budeme jako nové předsednictvo zabývat.

Pomáhá vám ta taktika „sypání si popela na hlavu“ za ty dosavadní kauzy?

Nemohli jsme se tvářit, že se tady nic neděje. Bylo to nutné udělat. Udělali jsme to ale podle mě dostatečně a už není důvod to dál prohlubovat a dál si ten popel na tu hlavu sypat.

Není důvod? Jste si tedy jistí, že v hnutí STAN už není žádná podobně kontroverzní osoba?

Tím si nemůže být jistý nikdy, nikdo a nikde. To nemůže vyloučit žádná politická strana a hnutí, takové je prostě vždycky riziko.

Pak je tady ale třeba váš starosta z Poděbrad, který vaše hnutí zase dostal do mediálního prostoru kvůli svým výrokům o Romech. Už nejste pouze tím hnutím starostů na vesnicích, ale podílíte se na vládě. Neměli byste se podobným kauzám vyvarovat?

Určitě máme v plánu pravidelně komunikovat s členy v krajích, vyjíždět tam a definovat a připomínat ty ideje, které máme. O těchto věcech se bavit. Co je to hodnotové desatero a tak dále.

Ale vezměte si, že dva dny je teď informace, že na severu Moravy je problém s veřejnými zakázkami a já nemám dojem, že by to ve veřejném prostoru nějak rezonovalo. A tam je to napojené zase na politiky hnutí ANO. Já se na to ale nechci vymlouvat.

Vnímáte to tak, že některé kauzy jsou více medializované a jiné méně?

Myslím, že jsme trošku teď dostali černého Petra.

A co to tedy způsobilo?

Já nevím, jestli Starostové a nezávislí nebyli pro někoho hrozbou, dokud jsme byli v regionech. Teď jsme ale druhá největší vládní strana.

Jako že vás záměrně někdo potápí?

Možné to je.

Kdo by to měl potřebu dělat?

(smích) Kdo asi? Neumím vám říct. To jsou jenom takové úvahy...

Lidé volí osobnost

Jak tedy vy, z pozice místopředsedkyně hnutí STAN, vidíte obecně šance hnutí STAN v komunálních volbách?

Obecně věřím, že šanci máme. Regionálně se to bude lišit, budou tam velké výkyvy a rozdíly a taky si myslím, že ve velkých městech budeme mít reálně podporu nižší. Největší podporu jsme měli ve Středočeském kraji a v Praze... Třeba na severní Moravě nemělo hnutí STAN nikdy velkou podporu. Věřím přesto, že na spoustě míst své pozice obhájíme, že naši senátoři své posty obhájí.

Nehrozí vám ale v důsledku zmiňovaných kauz, že o voliče ve své „baště“, ve středních Čechách, zkrátka přijdete?

Ve finále věřím, že ve městech, kde bude třeba starosta obhajovat svou kandidaturu, tak lidé nedají na nějakou kauzu v Praze, ale rozhodnou se podle jeho výsledků v tom daném městě nebo v té konkrétní vesnici.

Takže se neobáváte toho, že by jim ta značka mohla způsobovat problémy?

Může se to stát, ale zároveň to v těch regionech chodí tak, že lidé většinou volí konkrétní osobnost. Nemusejí ani detailně vědět, ze které je vlastně strany.

Vy sama jste neuvolněnou starostkou obce na Frýdeckomístecku. Plánujete tu funkci obhajovat?

Je to velké téma, nad kterým hodně přemýšlím. Do sněmovny jsem se opravdu dostala nečekaně, byla jsem až pátý kandidát STANu, vůbec jsem se tam neměla dostat a nebyla jsem ani připravená tu obec opustit.

Komunální úroveň opustit, přiznám se, nechci. Takže kandidátku stavíme. Mám to ale s kolegy v rámci koalice na obci nastavené tak, že voliči rozdají karty. Nebudu nijak lpět na funkci starostky. Vyzkoušela jsem si na obci už všechny pozice a věřím, že bych mohla stejně pomoci třeba i v roli místostarostky. Taky se může stát, že vůbec neuspějeme.

Jdou ty funkce skloubit? Nezanedbáváte práci na obci, nebo naopak ve sněmovně?

Doteď to šlo velmi dobře. Doba se změnila a na úřadě jsme byli schopní nastavit ty procesy tak, aby spousta věcí fungovala na dálku. Takže jsem byla schopná vést obec z Prahy. Pravdou ale je, že jsme museli rozšířit vedení personálně. Já jsem naopak utnula některé své aktivity – svou soukromou praxi. A samozřejmě mám méně volného času.

A máte podporu na obci, když ji řídíte „z Prahy“?

Mám pocit, že na to jsou mnozí i pyšní. Samozřejmě, že na to i někteří upozorňují, že jsem tam teď méně, ale to je vždy o tom, jak se na to díváte. Jestli vám jde o starostu, který je dobrý manažer – který umí rozdělit úkoly, kontrolovat, že se plní –, nebo který tam celý den sedí v úředních hodinách, ale de facto nic pro tu obec neudělá.