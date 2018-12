Nevadí, že se Babiš nechce bavit, důležité je, aby konalo vnitro, říká Šojdrová o pomoci syrským sirotkům

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotním rozhovoru pro deník Právo řekl, že se nemá důvod sejít ani bavit s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (za KDU-ČSL) kvůli syrským sirotkům. Ta se zasazuje o to, aby jich Česká republika přijala z řeckých táborů několik desítek. „V tuto chvíli je podstatné, aby konalo ministerstvo vnitra a spolupracovalo s řeckou vládou,“ reagovala na výrok Šojdrová. Praha 14:43 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně Michaela Šojdrová (za KDU-ČSL) se nyní kvůli syrským sirotkům sejít nepotřebuje. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia, František Vlček/ MAFRA | Zdroj: Profiemdia

„S paní Šojdrovou se už nemám o čem bavit a nemám důvod se s ní setkávat. Svoje stanovisko jsem jí již v minulosti sdělil a informoval jsem o něm i veřejnost. Jsem přesvědčen, že děti mají vyrůstat ve svém přirozeném prostředí, a podle mě je třeba pomáhat na místě,“ odpověděl Babiš deníku Právo na otázku, jak se staví k návrhu týkajícím se syrských sirotků europoslankyně Šojdrové. Dodal, že společně s Červeným křížem pokračuje na projektu vesničky sirotků v Sýrii.

„Pokud se se mnou pan premiér nechce bavit, nevadí, důležitější je, aby Česká republika pomoc realizovala. V tuto chvíli je podstatné, aby konalo ministerstvo vnitra a aby spolupracovalo s řeckou vládou. Schůzka s panem premiérem teď není nezbytná,“ reagovala na Babišova slova Michaela Šojdrová pro iROZHLAS.cz. Europoslankyně je členkou iniciativy Češi pomáhají. Ta chce přivést děti z uprchlických táborů do České republiky.

Europoslankyně je proto v telefonickém kontaktu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). „Sdělil mi, že čekají na odpověď řecké strany. Pokud odpověď přijde, budeme mít důvod se spolu sejít,“ řekla Šojdrová. Ministerstvo ale podle ní koná velmi pomalu.

Původní návrh europoslankyně počítal s tím, že Česká republika přijme padesát syrských sirotků z Řecka. „Ministerstvo má představu, že by se začalo s menší skupinou, řekněme pět až deset dětí. S tím souhlasíme,“ vysvětlila Šojdrová. Zároveň upozornila, že Slovenská republika už požádala o deset sirotků.

Děti by u nás podle ní putovaly nejdříve do dětského domova pro uprchlíky, kde by se adaptovaly, začaly vzdělávat a mohly by navázat kontakt s pěstounskými rodinami.

Situace v Řecku

Europoslankyně před několik dny poslala společně s Jaroslavem Mikem, zakladatelem výše zmiňované iniciativy, otevřený dopis Andreji Babišovi a Janu Hamáčkovi. V něm píší, že vítají plán premiéra postavit domov a pomoct osiřelým dětem v Sýrii, dodávají ale, že pomáhat v místě konfliktu nestačí.

„Většina syrských dětí bez doprovodu trpí v nelidských podmínkách bez možnosti se vrátit do své zničené země. V Sýrii vládne brutální režim, který je pod sankcemi EU. Žádný stát EU uprchlíky zpět do Sýrie nevrací, natož děti,“ stojí se v dopise. V táborech a na ulici je podle Šojdrové nyní zhruba 2 400 dětí.

„O tyto děti není dobře postaráno, i když některé jsou umístěné v takzvaných "safe zónách". Nemají možnost chodit do školy. Neví se, jak přesně tráví volný čas,“ uvedla Šojdrová. Dalších zhruba 1 200 dětí je v Řecku v nejrůznějších zařízeních podobných dětským domovům. Řekové podle europoslankyně vylučují, že by se tyto děti mohly vrátit do Sýrie.