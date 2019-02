Názory poslanců na aktivitu Šojdrové se liší. Vondráček chce vědět, jaký má pro sirotky plán

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) by chtěl vědět, jaké úmysly do budoucna má europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) se sirotky, o jejichž přijetí do Česka usiluje. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že počká na oficiální vyjádření Řecka a pak se s Šojdrovou setká. Iniciativa lidovecké političky mezitím i nadále rozděluje poslance. Praha 17:56 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedové sněmovny zleva Tomio Okamura (SPD), nový předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) a další místopředsedové Vojtěch Filip (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD) a Vojtěch Pikal (Piráti) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

SPD a KSČM preferují pomoc v místě a domnívají se, že návrh Šojdrové je součástí její kampaně před volbami do Evropského parlamentu, Piráti, TOP 09 a ODS ho podporují a hovoří o solidaritě.

Šojdrová v úterý novinářům ve Štrasburku oznámila, že z nedávné návštěvy Řecka přivezla seznam dětí z uprchlických táborů, kterým by mohlo Česko pomoci a přijmout je. Seznam neobsahuje osobní údaje dětí, ale jen jejich profily, které popisují jejich původ a situaci. Děti, které potřebují pomoc, nepocházejí podle Šojdrové jen ze Sýrie, ale například i z Afghánistánu.

‚Chybí plán B‘

„Mně tam chybí to B. Dodnes nevím, co paní europoslankyně má za záměr s těmi dětmi, jaká bude jejich budoucnost. Jestli chceme, aby byly u nás, staly se českými občany, nebo se máme o ně postarat po nějakou pevně stanovenou dobu, aby byly hmotně v pořádku. To dítě není věc, má nějaké sociální vazby tam, kde je teď. Jsem zvědavý na to, až seznam přinese," uvedl Vondráček.

„Určitě tam nejsou zcela odkázány samy na sebe, mají tam někoho, kdo jim je jazykově blízký, na koho jsou zvyklí, a my bychom je teď možná vytrhli z toho prostředí,“ doplnil.

Místopředseda poslaneckého klubu KDU ČSL Marian Jurečka iniciativu své kolegyně ještě před její tiskovou konferencí nechtěl komentovat s tím, že s k tomu sama vyjádří. Uvedl, že „základní premisa musí být v mezích českých zákonů“.

TOP 09 snahu Šojdrové oceňuje. „Od začátku jsme byli pro, aby se Česká republika postarala o děti nedoprovázené rodiči,“ sdělila místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová s tím, že je ráda, že Šojdrová pokračuje ve své iniciativě a nenechala se odradit postojem části politické scény.

Podobně i Piráti krok Šojdrové uvítali. Podle poslance Mikuláše Ferjenčíka jde o „gesto solidarity“ vůči dětem postiženým válkou. Dodal, že iniciativu již dříve podpořili na plénu.

Přijetí dětských sirotků by v zásadě podpořila i ODS. „Od počátku vzniku té velké uprchlické krize říkáme, že je potřeba pomáhat především v místě konfliktu, že ČR má být v tomto směru aktivní. Že odmítáme některé postupy, které se na evropské úrovni vymýšlejí, jako jsou kvóty a podobné nesmysly. Neznamená to, že si nejsme vědomi problémů. Pokud existuje seznam konkrétních lidí, kterým může ČR pomoci, proč ne. Nebudeme hluší a slepí k tomu, že někdo trpí,“ popsal šéf strany Petr Fiala.

Kritika od KSČM a SPD

Komunisté se naopak domnívají, že přijetí syrských sirotků z Řecka není efektivní řešení. Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik uvedl, že souhlasí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v tom, že by se mělo pomáhat na místě, spíše než děti stěhovat „přes půl světa“.

Kováčikův poslanecký kolega Leo Luzar k iniciativě Šojdrové poznamenal, že se „blíží eurovolby“. Zároveň uvedl, že syrská vláda se o své sirotky chce starat a je toho schopna.

Předseda SPD Tomio Okamura vidí snahu Šojdrové jako pokus o zviditelnění se před volbami do EP. Postup europoslankyně je podle něj v rozporu s mezinárodními úmluvami a je protizákonný.

„Syrské zákony neumožňují adopci syrských občanů do zahraničí, to znamená ani sirotků,“ řekl. Podle něj syrská vláda požádala i českou politickou reprezentaci, aby naopak pomohla stabilizovat situaci v Sýrii a syrští občané se tak mohli vrátit.