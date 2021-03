Bláha z Hlídače státu: Naočkovat sedm milionů lidí do konce prázdnin je reálné, Sputnik by dorazil až potom

Platí, že vakcíny leží v Česku ve skladech a v zemi je víc dávek, než dokážeme aplikovat? „Je to tak, ale není to tak velké téma, jak to prezentují média,“ říká v Interview Plus Michal Bláha, vedoucí projektu očkovacích center Středočeského kraje, odborník na otevřená data a zakladatel serveru Hlídač státu. Kolik takových vakcín je, ale není jasné. Přesná čísla o počtech vakcín ve skladech se totiž kvůli různým dodávkám různých vakcín mění. Interview Plus Praha 7:57 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Bláha, zakladatel projektu Hlídač státu | Foto: Ondřej Franta | Zdroj: Český rozhlas

„Úplně jiné číslo dostanete ve středu, jiné následující pondělí,“ vysvětluje Bláha s tím, že každá očkovací látka má jiné datum dodání.

„Třeba Pfizer obvykle vozí každé úterý, takže když přijde velká dávka a vy se podíváte na středeční čísla, tak samozřejmě budete mít ve skladech jejich velká množství. Vakcíny se ale v průběhu týdne postupně spotřebovávají.“

Dnes je ale stále menší množství vakcín, než je kapacita očkovacích míst. Efektivitu očkování pak snižuje podle Bláhy hned několik faktorů. „Největší zásoby máme ve vakcíně AstraZeneca, ale ne protože by to očkovací místa nebo praktičtí lékaři nezvládali vyočkovat. Tady je skutečně problém v distribuci.“

Problém AstraZenecy

Od začátku března totiž začal pro tuto vakcínu fungovat nový distributor, který reálně první dávky praktickým lékařům dovezl až mezi 9. a 11. březnem. „Všechny další dávky už budou dodávky plynulejší, protože se distribuční kanál začíná rozbíhat. První týden to ale bylo komplikované, zdlouhavé. A proto to trvalo tak dlouho,“ popisuje.

„Vidím chybu na straně distributora, který nebyl připraven na to, že najednou dostane v uvozovkách objednávky od několika tisíc lékařů. Jedna z neefektivit celého systému je mentální nastavení většiny těchto organizací a rozhodovacích skupin. Všechno se totiž posílá e-maily. Teď už se to posílá sjednoceno po oblastech, krajích nebo od lékařů, a celé se to vloží do v excelovské tabulky a pošle distributorovi.“

To podle Bláhy ale také znamená, že to na druhé straně taky někdo musí zpracovat, spojit, zadat do jejich systému, což je ruční práce, která vše zpomaluje.

„Tím, že na to distributor nebyl připraven, neměl nastavený nějaký jednoduchý e-shop, jak mu předávat informace. Tyhle drobnosti celý systém zpomalují třeba o den dva, ale když se to sečte, tak z toho mohou být zbytečná zpoždění tři nebo čtyři dny.“

Další důvod zpoždění očkování vakcínou AstraZeneca byla v informaci, podle které nebyla dostatečně testována mezi nejstarší generací. „Poměrně vysoké procento seniorů se tak očkovat odmítalo. V našem kraji to bylo mezi 15 až 40 procenty, což je strašně moc. Takže koncem února a začátkem března část očkovacích míst nejela na svou plnou kapacitu.“

Teď už ale AstraZeneca z větší části přejde do ordinací praktiků a začnou se očkovat i mladší ročníky. I tato nechuť podle Bláhy proto klesne.

Potřebujeme předvídatelnost

Co by středočeský koordinátor přivítal, je plynulost dodávek. Protože čím jsou předvídatelnější, čím víc přijdou podle původního plánu, tak se na ně celý systém dokáže líp připravit. Proto když vláda získá více vakcín, zkomplikuje to celý proces.

„Tento týden třeba Pfizeru přišlo podstatně větší množství, což pro nás znamená, že na poslední chvíli musíme nečekaně navýšit kapacitu očkovacích míst. Ale ty dávky jsou tak vysoké, že musíme část vakcín nechat jako rezervu, abychom mohli za tři týdny proočkovat všechny dávkou druhou. Protože dávky za tři týdny zas budou daleko nižší, než jsou tento týden,“ popisuje.

Čísla k očkování Ve středu bylo v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) proti nemoci covid-19 očkováno 47 tisíc lidí. Celkem zdravotníci podle něj aplikovali 949 tisíc dávek. Statistiky ministerstva zdravotnictví však uvádějí za středu jen zhruba 40 tisíc očkovaných, i to je ale nejvíce za jeden den od loňského začátku vakcinace v zemi.

V Česku se očkuje i vakcínou Moderna, ta jde ještě úplně jiným systémem, a to přímou objednávkou od očkovacích center. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek prohlásil, že ve středu bylo pročkováno 47 tisíc očkovacích látek, což je daleko nejvíc od začátku očkování. „Podle dlouhodobého plánu nám dodávky vakcín opravdu stoupají,“ připouští Bláha.

„V březnu se má celkově naočkovat 160 procent vakcín, které se očkovaly v únoru. V dubnu se má očkovat přibližně čtyřnásobek toho co v únoru. Takže dodávky postupně rostou, rostou i v průběhu jednotlivých týdnů,“ říká s tím, že v dubnu by mělo očkování výrazně zrychlit, protože bychom měli dostávat dva miliony vakcín měsíčně.

Dnes tak mají očkovací centra větší kapacitu, než kolik je tady vakcín, ale v dubnu pojedou poprvé na sto procent. I podle Bláhy jsou reálná slova ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), podle kterého národní strategie počítá se 100 tisíci očkovanými denně.

„To reálné je. Poměr lidí, kteří žijí ve Středočeském kraji, je přibližně 11,5 procenta celého Česka. To znamená, že 12 tisíc lidí očkovaných lidí denně ve Středočeském kraji tomu poměru odpovídá.“

Do konce léta by mělo být naočkováno sedm milionů lidí, říká ministr a Bláha s tím souhlasí: „Pokud budou dodávky takové, jaké mají být a na jaké je připravena kapacita očkovacích míst, tak každý, kdo se bude chtít naočkovat, to do konce prázdnin stihne.“

Sputnik V?

Středočeský koordinátor Bláha připomíná, že někteří hejtmani včetně středočeské Petry Peckové (STAN) prohlásili, že pokud budou mít lidé zájem o vakcínu Sputnik V, tak ji mohou dostat, ale až po jejím schválení evropskými, nebo českými úřady.

„Když se podíváte, jak dlouho tento schvalovací proces trvá, tak do Česka přijde Sputnik po prázdninách, možná koncem roku. Ale to už se bude jednat o očkování zbytku populace, asi hlavně mladých lidí,“ doplňuje.

Bláha připomíná, že kdyby si ale lidé Sputnik sami platili, tak by to byla komplikace pro celý systém. Už dnes tento systém počítá s dalšími značkami vakcín, protože po vakcíně Johnson & Johnson by měly dorazit ještě další dvě. „Myslím, že řešíme problém, který zdaleka není na stole. A nemyslím si, že v nejbližších měsících bude. Přijde mi to spíš jako mediální téma než skutečná věc, která by hrozila,“ soudí.

A pokračuje: „Vymysleli si to politici, pro které je to politické, marketingové, mediální téma. Ale já jsem zvyklý pracovat s věcmi, které reálně hrozí.“

Celé Interview Plus Jana Bumby s Michalem Bláhou, vedoucím projektu očkovacích center Středočeského kraje, odborníkem na otevřená data a zakladateem serveru Hlídač státu, najdete v audiozáznamu.