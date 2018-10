Vyznamenání pro Michala Davida? ‚Je symbolem socialismu, Zeman provokuje,‘ říká novinář Dolejší

Vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana si přijde na Pražský hrad 28. října převzít osobně také zpěvák Michal David. Je správné, aby metál od hlavy státu dostal? „Je symbolem socialistické éry, Miloš Zeman musí za každou cenu provokovat,“ řekl v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus novinář Václav Dolejší. V duelu se střetl s hudebníkem a někdejším prezidentským kandidátem Petrem Hannigem. Video Praha 15:11 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Letos je významné výročí a všichni jsme očekávali, možná naivně, že tentokrát to prezident pojme jinak, než jsme byli zvyklí. Že si v projevu nebude vyřizovat účty se svými nepřáteli, ale promluví o tom, v jaké situaci je naše země,“ řekl novinář Václav Dolejší ze serveru Seznam Zprávy.

AUDIO: ‚Vyznamenám bojovníky proti ekonomickým zm*dům,‘ zaútočil Zeman v živém vysílání na Bakalu Číst článek

Podle novináře by měli být letos vyznamenáni lidé spojení hlavně se vznikem republiky, a ne osobnosti současné kultury. „Ale hlavně Michal David je symbolem socialistické éry. Miloš Zeman to dělá proto, že si to nemůže odpustit. Musí za každou cenu provokovat, je mu jasné, co to způsobí, a teď si nad tím v Lánech libuje.“

Zeman podle něj dává medaile jen lidem, kteří ho aktivně podporují, nekritizují nebo posílají peníze s ním spojené straně SPO. „Kdyby duo Eva a Vašek nepodporovalo Tomia Okamuru, ale Miloše Zemana, jsem si jistý, že by je vyznamenal,“ doplnil novinář.

Prezident Zeman svá kritéria pro výběr vyznamenaných přiblížil v rozhovoru pro Blesk. Vyznamenání podle něj mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice. Michal David prý dané kritérium naplnil, protože celý život zpívá milionům lidí.

V den 100. výročí založení Československa prezident na Hradě vyznamená také bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou, podnikatele Pavla Krúpu a novinářku a političku Janu Lorencovou. V živém vysílání Radiožurnálu je označil za „bojovníky proti zm*dům“.

Byl jen muzikant

Naopak hudebník Petr Hannig s vyznamenáním Michala Davida souhlasí. „Já jsem hlavně rád, že je po dlouhé době oceněn skladatel. To byl Karel Svoboda, Petr Janda, Jan Klusák... Nebylo jich moc. A Michal David je skladatel non plus ultra. Píseň Největší z nálezů a ztrát by mohla být světovým hitem,“ popsal.

„Proč my jsme pořád tak malým národem? Protože žádný jiný národ tolik nezatracuje to, co bylo dřív. Pan Dolejší zatracuje to, co bylo v minulém režimu na poli kultury. Michal David ani nepodepsal Antichartu, byl ještě malý. Byl jen skvělý muzikant,“ pokračoval Hannig.

Někdejší prezidentský kandidát, který letos neúspěšně kandidoval i do Senátu, odmítá výtku, že je David spojený s minulým režimem. Připomíná současně, že někteří umělci tehdy nesměli vystupovat. „Ti jsou i teď. Nevím, hrajete tady v Českém rozhlasu Ortel? Každý režim si chrání to své,“ uvedl dále Hannig, který stojí v čele strany Rozumní.

Opravdu ale Michal David představuje to nejlepší ze současné české kultury? „Jako skladatel určitě ano. Podívejte se na Kleopatru, před tím nemůžete zavřít oči. To je broadwayský muzikál. To je člověk, který umí.“