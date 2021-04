Michal Hašek je nově náměstkem ministra vnitra. ‚Beru to jako dočasnou misi,‘ řekl

Náměstkem na ministerstvu vnitra se po odchodu Jakuba Kulhánka (ČSSD) do čela diplomacie stal bývalý předseda Asociace krajů Michal Hašek (ČSSD). Oznámil to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Výběrové řízení na šéfa legislativní sekce vyhrál po odchodu Petra Mlsny do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Vokáč. praha 12:14 27. 4. 2021 (Aktualizováno: 12:43 27. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Hašek | Zdroj: ministerstvo vnitra

„Můj náměstek, který mi byl nejblíže Jakub Kulhánek se stal ministrem zahraničních věcí. Musel jsem řešit, kdo ho v pozici náměstka člena vlády nahradí. Dlouho jsem o tom přemýšlel a oslovil jsem Michala Haška,“ řekl šéf ČSSD.

Prezident jmenoval ministrem zahraničí Kulhánka. Nový šéf diplomacie označil za prioritu kontinuitu Číst článek

Hamáček chce mít podle svých slov „vedle sebe člověka, který mimo jiné zvládne i komunikaci a koordinaci mezi státem, kraji, městy a obcemi“.

Ministr dále řekl, že bývalý první místopředseda ČSSD Hašek se nevrací do volených funkcí a podstoupí bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. „Bude se věnovat odborné práci, nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách,“ řekl.

Hašek podle něj v minulosti udělal některé politické chyby, což považuje za uzavřenou kapitolu. „Za chyby se omluvil a jeho práci v resortu budu řešit jen z pohledu současnosti,“ zdůraznil Hamáček.

Bývalý hejtman Michal Hašek se stal šéfem ČSSD v okrese Brno-venkov. Vzdal se nominace do sněmovny Číst článek

Výhoda obou nových náměstků podle Hamáčka je, že ministerstvo znají a nemusí se nic učit. „Bude klíčové stabilizovat resort při návratu do normálu,“ vysvětlil Hamáček, že končí doba coronavirové krize.

Hamáček také připomněl, že Hašek je od roku 2019 jeho poradcem na ministerstvu pro integrovaný záchranný systém. „Myslím, že hlediska odborného nemůže být pochybnost,“ uvedl.

Hamáček Haškovi věří. „Kdybych mu nevěřil a neměl v něj důvěru, tak z něj nikdy neudělám svého poradce. Každý může udělat chybu, ale pokud ji udělá, přizná ji, omluví se a zaplatí za to, tak nevidím důvod, proč by s tím cejchem měl žít do konce života. Michal Hašek se k tomu postavil čelem, doba tehdy byla složitá, zakopnout může každý, ale myslím, že je lidské dát tomu člověku možnost znovu vstát a je nelidské po něm dupat,“ uvedl vicepremiér.

Dočasná mise

Hašek se na spolupráci těší. „Beru to jako dočasnou misi. Přerušuji své působení v advokacii. Jakmile skončím misi na ministerstvu vnitra, tak se hodlám do advokacie vrátit. Neplánuji žádnou kandidaturu v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny,“ řekl Hašek.

10 největších výmluv desetiletí: Zemanova viróza, Haškovo chlapské slovo i Mynářův Ferda Mravenec Číst článek

Bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek patřil dlouhá léta k nejvýraznějším postavám sociální demokracie. Jeho pozicí ale po volbách v roce 2013 otřásl takzvaný lánský puč. S dalšími čtyřmi spolustraníky se krátce po sněmovních volbách sešli s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech.

Poté se část vedení strany pokusila odstavit předsedu Bohuslava Sobotku. A Hašek si veřejnost popudil i lhaním v přímém přenosu, když mlčení o tajné schůzce prolomil jeden z účastníků Milan Chovanec.

Dalším problémem byl takzvaný případ Haškovy neexistující mluvčí, jíž měla být kontroverzní lobbistka Jana Mrencová. Podle dřívějších informací měla za své služby dostávat od hejtmanství Jihomoravského kraje zhruba 400 tisíc korun ročně. Mrencová to ale odmítla s tím, že politiku už nedělá.