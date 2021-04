Hašek strávil po nezdařeném lánském puči 7 let v ústraní, nyní se vrací. Čím se v minulosti ‚proslavil‘?

Začínal jako regionální politik a přes krajské zastupitelstvo na jižní Moravě se propracoval až do sněmovny. Ve všech postech Michal Hašek byl za sociální demokracii, do které vstoupil před více než dvaceti lety. Jeho silnou pozicí ve straně otřásl až takzvaný lánský puč a mediálně známá lež v přímém přenosu. Sedm let se držel spíše v pozadí, až nyní se dostává do sice nevolené ale politicky významné pozice náměstka ministra vnitra Jana Hamáčka.

