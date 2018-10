ČSSD běží o život, může za to Sobotka. Antipatie teď ale musí stranou, vyzývá po debaklu Hašek

Sociální demokracie po volebním debaklu podle Michala Haška bojuje o holou existenci. Někdejší místopředseda strany, bývalý hejtman a vůdce „pučistů“ z Lán nesouhlasí s tvrzením předsedy Jana Hamáčka, že sociální demokraté se odrazili ode dna. „Jestli považujete za odraz to, že jsme se poprvé v historii nedostali do zastupitelstva hlavního města Prahy, tak já tento pohled nesdílím,“ říká Hašek v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz. Brno 13:40 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste výsledky voleb komentoval tak, že sociální demokracie je krůček od politického hřbitova, podle předsedy Hamáčka se naopak strana odrazila ode dna. Jak to tedy je?

Kdo dnes s jednodenním odstupem otevřel server volby.cz a podíval na mapu České republiky, musí jednoznačně vidět, že výsledky sociální demokracie nebyly, až na čestné výjimky, žádná sláva: po tom, co jsme byli zvyklí na dvaceti třicetiprocentní zisky, co jsme před deseti lety dokázali v krajích zvládnout oranžovou tsunami, po tom, co jsme měli prezidenta, premiéra, předsedy obou komor, byli jsme nejsilnější stranou ve vládě.

V politice jsou roky, kdy jste nahoře a kdy jste dole. Sociální demokracie je teď evidentně i po loňském knock-outu v parlamentních volbách ještě stále dole. Myslím, že jsme narazili na dno a bude tedy záležet na všech sociálních demokratech, jestli se od něj společně budou chtít odrazit, nebo jestli hrozí varianta pomyslného politického hřbitova, tedy že bychom v nějakých volbách nepřekročili pětiprocentní práh.

‚Hamáčka se Zimolou podporuji‘



Není to ale tak, jak říká Jan Hamáček, že současná politická realita je jiná než v dobách oranžové tsunami? Nejde i s ohledem na to říct, že ČSSD už se odráží ode dna?

Promiňte, ale jestli považujete za odraz to, že jsme se poprvé v historii nedostali do zastupitelstva hlavního města Prahy, které je zároveň i krajským zastupitelstvem, jestli je odrazem ode dna to, že nejsme vítězem a jsme málo zastoupeni v krajských městech, tak já tento pohled nesdílím. Není to vymezování vůči Janu Hamáčkovi. Já ho jako tandem s Jiřím Zimolou podporuji a moc bych si přál, aby se jim podařilo zachránit ČSSD.

Co se tedy podle vás stalo, že se vaše strana musí zachraňovat? V Česku se překreslila politická mapa. Sociální demokracie i komunisté už podruhé dostali pořádný výprask. Levicoví voliči nezmizeli, jsou tady pořád, ale aktuálně dávají přednost hnutí ANO Andreje Babiše a on se začíná stávat takovým pomyslným Robertem Ficem. Myslím, že sociální demokracii zvoní hrana. A teď je třeba, aby se všichni, kdo o to mají opravdový zájem, bez ohledu na nějaké spory z minulosti, na nějaké války růží a podobně, zapojili do záchrany. Pokud tedy má ČSSD přežít pro budoucí roky.

Co udělala špatně sama ČSSD?

Zkombinovalo se několik faktorů. Po roce 2013 se vítězná strana mocenského souboje, který je někdy personifikován lánskou schůzkou, rozhodla zlikvidovat jiné názorové proudy. Zatímco předtím sociální demokracie měla vysoké volební zisky, protože byla pluralitní a lidé si vedle sebe na kandidátce našli Sobotku, Haška, Škromacha i Tejce, tak po roce 2013 byli ti pomyslní haškovci potlačování nebo likvidováni. My jsme si omezili rezervoár lidí, které jsme mohli nabídnout.

Jaký je další faktor?

Od tradiční sociální demokracie, která se jednoznačně hlásila k lidem práce, podporovala živnostníky, rodiny s dětmi nebo seniory, jsme se dali cestou liberálních experimentů. Nic proti tomu ve velkých městech, speciálně v Praze, ale pakliže se to stalo celostátní politikou, naši tradiční voliči nám přestali rozumět. Hledali jsme témata pro pražské liberály, která neosloví lidi na venkově, tak nám začali ubývat voliči. Po loňských sněmovních to byl skutečně šok a my jsme tři čtvrtě roku řešili sami sebe.

Může za to Sobotka

Za kým jde podle vás odpovědnost za současný stav?

Za vedením v letech 2013 až 2017, je to jednoznačné. Tehdy odešli názoroví oponenti Bohuslava Sobotky a zůstali jemu naprosto loajální lidé. Když jsme odcházeli, strana měla 22procentní volební zisky, ještě v krajských volbách dokázali hejtmani získat 15 až 20 procent, v roce 2017 už to bylo pouhých 7,5 procenta a teď v komunále je vítězství jako šafránu a bohužel ústup ČSSD nebo odchod ze zastupitelstva.

Lánský puč Sousloví „lánský puč“ označuje schůzku, která se odehrála 26. října 2013 na zámku v Lánech po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Prezident Zeman se zde sešel s vlivnými členy tzv. protisobotkovské frakce ČSSD v čele s Michalem Haškem. Po tomto setkání se frakce pokusila svrhnout předsedu Bohuslava Sobotku. Plán však nevyšel, Sobotka si svou pozici udržel a stal se předsedou vlády.

Účastníci schůzky Michal Hašek, Milan Chovanec, Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc a Jiří Zimola ji popírali. V úterý 29. října Hašek v pořadu Interview Daniely Drtinové na ČT24 několikrát tvrdil, že se lánská schůzka s prezidentem nekonala, avšak ještě během rozhovoru vyšlo najevo, že lhal. Schůzku totiž potvrdil Milan Chovanec, jehož vyjádření zaznělo na konci pořadu. Hašek se potom odvolával na to, že se s účastníky schůzky domluvili, že nebudou o setkání veřejně hovořit, což Chovanec porušil. Nakonec i on schůzku s prezidentem potvrdil.

Chovanec dal Sobotkovi k dispozici svou funkci ve vedení strany, ale místopředsedou zůstal. Zimola, Škromach, Hašek a Tejc postupně z funkcí ve vedení odstoupili. Zdroj: Wikipedia

Vy si stěžujete, že vás Sobotkovo křídlo umlčelo, ale vy byste neudělal to samé, kdybyste v roce 2013 tu vnitrostranickou přetahovanou vyhrál?

Já vás překvapím, ale neudělal. Právě pro to, že jsem si byl vědom, že v pestrosti a různosti je síla sociální demokracie. Jsem přesvědčen, že se nemá postupovat podle hesla „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ a názorové oponenty likvidovat. Ale já tam vidím ještě jeden moment - v antagonismu k prezidentovi Miloši Zemanovi. To byla podle mě hrubá chyba, řada lidí ho má stále s ČSSD spojeného, byl to náš úspěšný předseda a premiér a já si myslím, že sociální demokracie by s ním neměla válčit. Mezi jeho voliči se nacházejí skupiny, které bychom měli získat zpět.

‚Odstranění Sobotky jsme v Lánech nedomlouvali‘

Když podle vás není správné politické oponenty likvidovat, proč jste tedy na lánské schůzce s Milošem Zemanem plánovali, jak se zbavit Bohuslava Sobotky?

Překvapím vás, ale nedomlouvali jsme to. Podívejte se, jak schůzku popisoval pan Chovanec. Ona se stala symbolem a její příběh nikdy nebyl skutečně převyprávěn. Pro mě už je to uzavřená kapitola, nemyslím si, že bylo chybou jet do Lán, bylo chybou tam jet hned po volbách, vzít s sebou Milana Chovance a na jeho žádost schůzku zatloukat. Měli jsme říct: ano byli jsme u prezidenta, byli jsme v šoku ze slabého volebního výsledku, radili jsme se s Milošem Zemanem jako zkušeným sociálním demokratem a úspěšným premiérem a nešlo o nic víc ani o nic méně.

Mělo by současné vedení po volebním debaklu rezignovat, stejně jako to ohlásil místopředseda Jaroslav Foldyna?

Oni už ohlásili, že na příštím sjezdu dají svoje funkce k dispozici. Dnešní krok Jaroslava Foldyny považuji za gesto, které mu uvolňuje ruce směrem ke krajské a okresní organizaci. On se rád prezentuje jako tvrdý boxer a motorkář a já tu jeho ohlášenou rezignaci považuji za hozený ručník do ringu. Mohu mít lidské pochopení pro jeho motivaci, že v Děčíně neuspěl. Ale pokud se člověk nechá zvolit do vysoké funkce ve vedení strany, musí počítat s tím, že přijdou výhry i porážky. Ale jedna porážka ještě přece neznamená, že to má člověk zabalit.

Zvýší podle vás porážka ČSSD pnutí uvnitř strany?

Myslím, že zafungují normální lidské emoce, určitě je řada kandidátů zklamaná, protože nedosáhli takových úspěchů, na jaké byli zvyklí. To se týká mnohem většího množství lidí než loni v parlamentních volbách, úbytku z 50 na 15 poslanců. Zatímco loňské volby znamenaly problém v celostátní politice, ale zasáhly 35 poslanců a jejich 70 asistentů, teď se bavíme o stovkách, možná tisících lidech, kterých se volební výsledek dotkl.

Jak to podle vás má sociální demokracie řešit?

Teď jde o to, abychom emoce nasměrovali dovnitř strany a diskutovali o tom, jak sociální demokracii změnit. Čekají nás dvě bitvy: jak změnit stanovy, jak zaangažovat celou členskou základnu, jak zavést přímou volbu předsedy, pokud dojde k masivnímu odlivu lidí, tak přeregistrace, abychom zjistili, v jakém stavu se strana nachází. To zajímá sociální demokraty dovnitř, ale potom tady máme voliče a my k nim musíme rychle vyslat signál, co budeme reprezentovat, jaké budou naše vládní priority. Teprve krajské volby budou vysvědčením pro současné vedení a to, že jsme šli do vlády jako menší koaliční strana.

‚ČSSD doslova běží o život‘

Je strana roztříštěná, dokáže na zásadních věcech domluvit?

Pokud má pud sebezáchovy, tak se domluví. Myslím, že jsme už dvakrát dostali od voličů důrazný vzkaz. A jak říkají lidovci: třikrát a dost. Příště už by to mohl být vzkaz definitivní. Já spoléhám na to, že lidé dokážou potlačit svoje osobní ambice a nevraživosti. Dokážou odhlédnout, jestli někdy v minulosti stáli proti sobě. Pokud jim opravdu jde o sociální demokracii, ne jen o ně samotné a jednotlivé pozice, budou schopni elementární dohody. Teď už sociální demokracie skutečné doslova a do písmene běží o život.

Vy sám se budete o nějakou funkci ve vedení strany ucházet?

Já jsem již po odchodu z hejtmanské funkce avizoval, že chci na střídačku. Poté, co jsem dlouho působil ve sněmovně a osm let jsem vedl Jihomoravský kraj, si chci od nejvyšších funkcí odpočinout a určitě platí i dnes, když spolu hovoříme. Že bych teď objížděl kraje, sháněl podporu a říkal si: je to teď špatné, tak si otevřu vrátka, na ničem takovém teď nepracuji.