O šibenice nejde, lidé protestují proti autoritářství, myslí si politolog Klíma

„Už v polovině roku 2020 někteří představitelé společenských věd varovali před tím, že dochází k erozi demokracie vůbec v západním světě," upozornil politolog a rektor Metropolitní univerzity v Praze Michal Klíma.

Už před dvěma lety podle něj existovaly obavy o to, zda oprávněná obrana zdraví nezdegeneruje do až příliš velké intervence do práv a svobod lidí. „A to se dle mého stalo, dokonce v takové míře, o které si myslím, že vede nejen ke krizi demokracie v České republice, ale vůbec celého Západu,“ řekl v Interview Plus Klíma.

Jako příklad této „eroze demokracie“, jak současný stav nazývá. „Došlo k nehoráznému honu na čarodějnice, kdy osobnosti a profesoři, kteří měli kritické názory, byli dehonestováni za účelem je vyřadit z jakékoliv debaty. A miliony lidí byly vyloučeny ze společenského života. Tak já se ptám: Je toto demokracie?“ popsal Klíma.

Sám podle svých slov prodělal onemocnění covid-19 a lékařští specialisté mu řekli, že se díky vysoké hladině protilátek nemusí nechat očkovat.

„A jako dalším milionům lidí mi bylo zakázáno chodit do restaurací. Sedl jsem si se synem do cukrárny a řekli mi, že tam nemáme co dělat,“ popsal. Neuvádí nicméně žádná zdravotnická data, která by podepřela jeho tezi o tom, že „miliony“ lidí měly stejně jako on vysokou hladinu protilátek.

Stín farmaceutické lobby

V mnoha zemích došlo v nedávné době k protestům a demonstracím proti restrikcím zavedeným kvůli pandemii koronaviru. „Jsou to protiautoritářské demonstrace. Část médií vytrhává, že se tu a tam objevila nějaká šibenice, nacistický prapor nebo nějaký vrah,“ uvedl politolog.

„Ale ta podstata je, že drtivá většina lidí nepatří do žádného extrému, ale protestuje proti tomu, co se tady děje dva roky, což je nepřípustné z hlediska demokratické společnosti. A bohužel hlavní média nedávají svobodný prostor pro dialog,“ dodal.



Zároveň se podle něj některé osobnosti a odborníci stali obětí mediálního lynče. V jednom ze svých textů pro server Echo24 zmínil imunology například Karla Drbala, Zuzanu Krátkou a Jiřího Šinkoru nebo viroložku Hanu Zelenou. „Byly to desítky lidí, kteří byli označeni za dezinformátory, a došlo k rozdělení nejen společnosti, ale i rodin,“ řekl Klíma.

Na upozornění, že zmíněné osobnosti byly v minulosti hosty vysílání Českého rozhlasu a nebyly nijak cenzurovány ve svém projevu, rektor Klíma reagoval tím, že nemá k dispozici žádnou analýzu a detailní přehled o médiích.

Dochází podle něj k prohlubování umělého rozkolu ve společnosti, který prý vyvolala farmaceutická lobby usazená ve strukturách ministerstva zdravotnictví a ve vedení České lékařské komory.

Žádný konkrétní příklad lobbingu nicméně politolog Klíma ani na opakovaný dotaz neuvádí. „Byl bych rád, aby média začala konat a dělat investigativu. Abyste zjistili, kdo je v dozorčích radách těch distribučních firem, co se týká očkování, a kdo vydělává miliardy na testovacím byznysu,“ naznačil.

Co říká na to, že se na demonstracích objevují atrapy šibenic? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.