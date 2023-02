Vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro média Klímy. Agendu dezinformací převezme poradce Pojar

Vláda ukončila spolupráci s odborníkem na média Michalem Klímou. Ten necelý rok na Úřadu vlády zastával funkci zmocněnce pro média a dezinformace. Klíma serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že se o zrušení své funkce dozvěděl v úterý večer. Agendu dezinformací, která měla formálně pod Klímu na vládě spadat, převezme národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar. Klíma pak další spolupráci s vládou už neplánuje. Praha 13:48 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma | Zdroj: Vláda ČR

Vláda zrušila funkci zmocněnce pro média a dezinformace, kterou od konce března 2022 zastával Michal Klíma. Ten serveru iROZHLAS.cz ještě před tiskovou konferencí vlády potvrdil, že o zrušení své funkce dopředu věděl.

„Včera (v úterý – pozn. red.) ještě probíhala K5 a tam se rozhodlo, že se zrušení mé funkce zařadí na program vlády. Tak se ke mně ty informace dostaly,“ komentoval pro iROZHLAS.cz situaci Klíma s tím, že jméno člověka, který mu informaci řekl, neprozradí.

Důvodem je podle něj skutečnost, že problematiku dezinformací chce vláda nově řešit prostřednictvím Bezpečnostní rady státu. Nově ji má mít pod sebou národně bezpečnostní poradce vlády Tomáš Pojar.

„Tam v zásadě logicky patří, to je v pořádku. Strategická komunikace zůstane tak, jak je. Tak jak jsme ji založili,“ popsal Klíma další postup po zrušení své funkce.

Otázkou ale stále zůstává, co se stane s agendou, která se takzvaných dezinformací netýká a pod Pojara tedy přecházet nebude.

„Je tady celá mediální problematika, která bude muset být nějak řešena. Pod pana Pojara přejde jenom problematika dezinformací. Co bude s tou zbylou agendou, se musíte ptát vlády,“ řekl.

Funkce podle něj skončí okamžitě po rozhodnutí vlády. Klíma tím přijde nejen o místo, ale i o kancelář. Strakovu akademii chce opustit, další spolupráci s vládou ani premiérem pak podle svých slov už neplánuje. „V tuto chvíli nevidím žádný normální základ pro spolupráci,“ doplnil.

Spekulace

Spekulace, že by měl být Michal Klíma odvolán, se z Úřadu vlády šířily od začátku týdne. Chystané změny potvrdil Klíma redakci už v úterý. Kdy se zařadí možné zrušení jeho funkce na jednání vlády, ale ještě večer nevěděl.

„Úplná fáma to není, ale musí to rozhodnout vláda, podniknout k tomu administrativní kroky, takže zatím to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Je úvaha o nějakých organizačních posunech, ale zatím to vláda neprojednala, takže nejen že to nemůžu komentovat, ale ani nevím, jak to dopadne,“ řekl v předvečer svého odvolání Klíma serveru iROZHLAS.cz.

Oslovení vládní ministři pak odmítali situaci blíže komentovat. Přesto připouštěli, že na vládě panuje s Michalem Klímou nespokojenost kvůli jeho komunikaci třeba Akčního plánu proti dezinformacím. Odvolání odmítal potvrdit i vládní mluvčí Václav Smolka s tím, že „takovou informaci nemá k dispozici“.

Post vládního zmocněnce pro média a dezinformace vytvořila vláda 2. března 2022. Michal Klíma na toto místo nastoupil o jednadvacet dní později. Vláda vytvoření jeho funkce na Úřadu vlády vysvětlovala reakcí na stupňující se vlnu dezinformací v Česku souvisejících s tehdy začínající válkou na Ukrajině.

Klíma byl svou funkcí přímo podřízený premiérovi Petru Fialovi (ODS) a jeho úkolem byla třeba i koordinace boje proti dezinformacím. Zároveň měl spolupracovat se složkami státu, které se zabývají dezinformacemi a oblastí médií. Tuto agendu ale v průběhu roku převzalo ministerstvo vnitra a Centrum proti hybridním hrozbám, které vytvářelo takzvaný dezinfozákon.

Na Klímovi pak bylo vytvoření Centra strategické komunikace při Úřadu vlády nebo třeba příprava mediálních zákonů, které se zatím podařilo vládní koalici prosadit v Parlamentu jen zčásti.