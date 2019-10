Vláda počtvrté navrhuje jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem. Zeman to zatím pokaždé odmítl

Vláda počtvrté navrhuje jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky do hodnosti generála. Návrhu v předchozích případech nevyhověl prezident Miloš Zeman, který kontrarozvědku kritizoval. Novinářům to po úterním zasedání kabinetu řekl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Povýšit by mohl třeba i šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun.

