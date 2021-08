7:3 pro Koudelku. Kdo z poslanců na bezpečnostním výboru podpoří současného šéfa BIS?

Pokud dojde na hlasování, sedm poslanců už nyní jasně řeklo, že podpoří na pátečním sněmovním výboru pro bezpečnost setrvání současného šéfa Michala Koudelky v čele BIS. Naopak tři poslanci už dopředu avizovali, že Koudelku na další pětileté období nepodpoří. Další čtyři poslanci jsou nerozhodnutí nebo to nechtěli komentovat. Zbytek poslanců z 18členného výboru je na dovolené, a výboru se tedy nezúčastní. Vyplývá to z ankety Radiožurnálu. Praha 6:00 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf BIS Michal Koudelka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednání k výběru ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), o které požádal po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, se má konat v pátek o půl osmé ráno, ještě před mimořádnou schůzí sněmovny.

Koudelkovo funkční období končí v polovině srpna. Poslanci by se měli na jednání podle představ Babiše vyjádřit k tomu, zda má v čele civilní kontrarozvědky Koudelka pokračovat, nebo zda má jeho nástupce vybrat až příští vláda.

„Všechny varianty jsou otevřeny, tedy třeba i řádné výběrové řízení nebo prostor pro další kandidáty. Věřím, že náš systém vygeneruje ještě další jména a že přijmeme takové usnesení, které bude vodítkem pro vládu, která pak bude moci navrhnout kandidáta,“ uvedl předseda výboru Radek Koten z SPD.

Zda má Koudelka jeho důvěru, komentovat nechtěl. „Nechci dávat nějaké stanovisko, aby to nevypadalo jako polibek smrti. My jsme byli v prvopočátku BIS označování jako extremisté, proto kdybych řekl nějaké stanovisko, mohla by to opozice brát jako polibek smrti,“ uvedl k tomu.

Koudelka do státní správy?

Oproti tomu jeho stranický kolega z výboru Radovan Vích už má jasno. „Mandát lidí, pro které jsou plánované generálské hodnosti, by měl být maximálně na čtyři roky. Musí přijít další. Pokud by měl být mandát opakovaný nebo pro prodloužený u pana Koudelky, tak to není přínosem pro Českou republiku, pro BIS ani pro další profesní rozvoj pana Koudelky,“ míní Vích, jenž je armádním plukovníkem v záloze.

Kdo je Michal Koudelka? Koudelka se narodil v roce 1965, vystudoval stavební fakultu na ČVUT. Je dlouholetým pracovníkem kontrarozvědky, v tajných službách pracuje od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže. Je držitelem osvědčení pro stupeň „Přísně tajné" a absolvoval zpravodajské výcviky ve Velké Británii nebo Kanadě.

Ve svých úvahách jde ještě dál a už by měl dokonce i další post pro současného šéfa zpravodajské služby. „Je třeba mu poděkovat, najít mu odpovídající místo ve státní správě, podle mého názoru Čepro nebo Státní správa hmotných rezerv nebo funkce nějakého státního tajemníka,“ dodává.

A na dotaz, zda není škoda automaticky se zbavovat člověka, který získal zkušenosti, odpověděl Vích rázně: „Ne, ne, každý je nahraditelný.“

„Nepodpořím,“ odpověděl v SMS na dotaz Radiožurnálu komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. A bez bližšího vysvětlení dodal: „Jsem přesvědčen, že by služba měla být řízena jinak.“

Také poslanec Marek Novák z hnutí ANO Koudelku na další pětileté období nepodpoří. „Jsem pro výběrové řízení, ze kterého vyjde ten nejlepší. Pokud nebude výběrové řízení, podpořím maximálně prodloužení o jeden rok,“ uvedl.

‚Rozhodne premiér‘

Naopak Koudelku chtějí podpořit oba pirátští poslanci v bezpečnostním výboru Tomáš Vymazal a Lukáš Kolařík. „Jednání s ním bylo vždy korektní, není důvod ho nepodpořit,“ říká Vymazal.

„Pan Koudelka neudělal žádnou chybu během mandátu, nevidím důvod, proč ho měnit, i pan Lang tam byl několik mandátů po sobě,“ míní Kolařík.

Podobný názor mají i Pavel Žáček zvolený za ODS a František Vácha za TOP 09. „Koudelka se osvědčil jako schopný ředitel,“ řekl Vácha.

Vít Rakušan je sice rovněž připravený zvednout ruku pro Koudelku, ale podle svých slov nechápe, proč o něm má výbor vůbec jednat.

„Podle zákona rozhodne premiér, rozhodne vláda, bezpečnostní výbor to pouze následně projedná. Já se jednání výboru určitě účastním, ale odmítám, aby se posouval zákon. Bezpečnostní výbor nerozhoduje. Pokud nás chce použít jako konzultační orgán, tak je to inovativní výklad postupu toho, jak má být jmenován ředitel BIS.“

Stejně tak to vidí i lidovec Jan Bartošek. Koudelka má jeho podporu, zároveň ale bude chtít, aby vláda nejprve jasně řekla, koho chce do funkce jmenovat.

„Já budu chtít, aby byl svolán nový výbor a aby vláda jasně řekla, koho chce podle zákona, tedy na pět let jmenovat do pozice šéfa BIS,“ vysvětluje Bartošek.

Nerozhodnutí

Kdo se zatím nerozhodl, je Petr Sadovský z hnutí ANO. „BIS není můj obor, takže o personálních otázkách jsem dosud neuvažoval,“ řekl.

Stejně tak se zatím nerozhodl místopředseda výboru Jan Birke z koaliční ČSSD, který to chce nejprve projednat se svým stranickým šéfem Janem Hamáčkem. Pro agenturu ČTK ale už naznačil, že Koudelka má jeho důvěru.

„Když jsme v minulosti děkovali tajným službám za jejich práci, například v kauze Vrbětice, myslel jsem všechny členy tajných služeb včetně šéfa,“ shrnul Birke svůj postoj ke Koudelkovi.

Popřemýšlet si chce ještě poslanec Milan Brázdil z hnutí ANO.

„Jsem člověk, který je vnímavý a zachovám se slušně. Takže si popřemýšlím, nevím, co bude předmětem setkání, ale určitě to nebudu řešit přes vás.“

Brázdilův stranický kolega Pavel Růžička se jednání výboru nezúčastní, momentálně je na dovolené a do pátku se nevrátí. Stejně jako další členové hnutí ANO Josef Bělica a Jiří Mašek. Na dovolené je nyní i občanský demokrat Pavel Šindelář, který také nedorazí.

‚Čučkaři‘ z BIS

Babiš jednal s Milošem Zemanem v pondělí. Prezident se netají tím, že chce Koudelku vystřídat. V minulosti o něm prohlásil, že není člověkem na svém místě a šestkrát ho odmítl povýšit na generála. A výroční zprávu BIS z prosince 2018, ve které tajná služba varovala před ruskými a čínskými agenty, označil Zeman za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“.

Radiožurnál už v minulosti informoval, že prezident kontrarozvědku vyzval, aby mu sdělila jména ruských agentů, seznam operací, na kterých pracují, a jací Češi s ruskými zpravodajskými službami spolupracují.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha na dotazy Radiožurnálu nereagoval.