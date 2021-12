Povede BIS opět Koudelka? ‚Nejlepší kandidát, odvádí kus práce,‘ hodnotí někteří noví ministři

Novou vládu premiéra Petra Fialy z ODS čeká rozhodování o obsazení postu ředitele Bezpečnostní informační služby. Téma v minulosti budilo spory mezi bývalým premiérem Andrejem Babišem z ANO a prezidentem Milošem Zemanem. Šéfovi BIS Michalu Koudelkovi totiž v létě vypršel mandát a Zeman požadoval jeho konec. Minulá vláda nakonec pověřila Koudelku dočasným vedením kontrarozvědky, další osud vedení BIS je tak v rukou nového kabinetu. Praha 9:31 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povede BIS opět Michal Koudelka? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vláda České republiky pověřuje s účinnosti od 16 srpna 2021 pana Michala Koudelku zastupováním na služebním místě ředitele BIS a to do jmenování ředitele BIS. Je fér, aby o takové důležité funkci rozhodla nová vláda,“ prohlásil začátkem srpna tehdejší premiér Andrej Babiš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Povede BIS opět Koudelka? Ministrů nové vlády se ptala redaktorka Zdeňka Trachtová

Koudelka od té chvíle vede BIS jako dočasně pověřený šéf. Podle ministrů oslovených Radiožurnálem zatím není jasné, kdy nová vláda rozhodne o jmenování řádného ředitele BIS. Zdá se ale, že Koudelka má jejich podporu.

„Dlouhodobě pana ředitele bezpečnostní informační služby, pana plukovníka Michala Koudelku, podporuji. Budu ho podporovat i nadále, protože si myslím, že služba pod jeho vedením odvádí obrovský kus práce a že máme vynikající jméno právě díky práci jeho kolegů i jeho samotného v zahraničí,“ podotkla ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

BIS postupovala ohledně úkolů od prezidenta v souladu se zákonem, konstatovala sněmovní komise Číst článek

Vláda by podle ní navíc měla Koudelku znovu navrhnout do generálské hodnosti. To v minulosti opakovaně učinil bývalý kabinet ANO a ČSSD - prezident však povýšení Koudelky šestkrát odmítl. Prohlásil o něm, že není člověkem na svém místě, výroční zprávy BIS označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“.

Minulá vláda i obě parlamentní komory naopak práci BIS v opakovaně chválili. Koudelku podporuje i ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádková z TOP 09. „Vláda by měla jmenovat pana plukovníka Koudelku do čela BIS, protože obstál a v tuto chvíli je tím nejlepším kandidátem.“

Jmenování ředitele co nejdříve

A podobně hovoří i šéf resortu dopravy Martin Kupka z ODS. „Opakovaně jsme se vyjádřili přesně v duchu podpory současného ředitele BIS. Materiál bude na vládě nepochybně projednáván v následujících měsících. Jak to dopadne, předjímat nechci.“

Podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN by vláda o jmenování ředitele BIS měla rozhodnout co nejdříve. „BIS má mít řádně jmenovaného ředitele, nikoli pouze pověřeného. Skutečně nevím, jestli to bude do konce roku, ta agenda je teď poměrně široká. Na druhou stranu by to mělo být co nejdříve,“ uvedl Rakušan v neděli v České televizi.

Prezident Zeman jmenoval nové generály, šéf BIS Koudelka mezi nimi opět nebyl Číst článek

Zároveň vyloučil, že by premiér Fiala přislíbil prezidentovi výměnou za jmenování nové vlády konec Koudelky v BIS.

Mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha nechtěl politické diskuse o vedení BIS komentovat. Uvedl jen, že uplynulý rok byl pro službu náročný.

„Na jedné straně sice došlo k poklesu téměř ve všech aspektech hrozeb, kterým se služba věnuje. Ale na druhé straně byla zejména z důvodu různých opatření značně narušena i ta naše každodenní práce. I přes všechna ta omezení se nám podařilo dosáhnout řady úspěchů - nejen v boji s působením cizích zpravodajských služeb, ale také v oblasti ochrany ekonomických zájmů státu a v eliminaci hrozeb terorismu.“

BIS letos například zásadně přispěla k odhalení účasti ruských agentů na výbuchu muničního skladu v roce 2014 ve Vrběticích. Na nebezpečí ruských a čínských špionů kontrarozvědka ve svých zprávách upozorňuje dlouhodobě. V následujícím roce se podle Štichy bude BIS věnovat mimo jiné věnovat hrozbám v kyberprostoru nebo nárůstu dezinformací ve veřejném prostoru.