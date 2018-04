Žáček: Chci věřit, že šlo o Murínovo svobodné rozhodnutí. Patří mu dík, že medializoval Babišův nátlak

Michal Murín v úterý potvrdil, že na konci dubna odejde z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a zamíří do civilu. „Chci věřit, že je to svobodné rozhodnutí pana plukovníka,“ řekl Radiožurnálu poslanec ODS a místopředseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Pavel Žáček. Murín by se podle něj měl ještě dostavit před komisi pro dohled nad GIBS a zodpovědět některé otázky. Rozhovor Praha 17:05 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Chci věřit, že je to svobodné rozhodnutí pana plukovníka,“ okomentoval pro Radiožurnál Murínův krok poslanec ODS a místopředseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Pavel Žáček. | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Bezpečnostní výbor se situací kolem šéfa GIBS Murína zabýval v březnu na žádost premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO. Jak vnímáte současné prohlášení Michala Murína?

Doufám, že to není podlehnutí nějakému dalšímu nátlaku ze strany Andreje Babiše, neboť v posledních dnech a týdnech nemáme žádné informace. Chci věřit, že je to svobodné rozhodnutí pana plukovníka Murína, a myslím si, že nezbývá než mu poděkovat za to, co na poli bezpečnosti pro Českou republiku vykonal.

Byla podle vás situace okolo pana Murína natolik vyostřená, že by to mohlo ovlivňovat celou práci GIBS a zpochybňovat i její činnost?

Přesně takto vnímám tu pasáž v prohlášení pana plukovníka Murína. Na druhou stranu je nutné říci - a také mu za to poděkovat - že ten prvotní nátlak premiéra Babiše medializoval a téma otevřel. Myslím, že se nám společně podařilo zabránit některým nepředloženým změnám v rámci bezpečnostních složek, které pan Babiš evidentně plánoval.

Budete se jako bezpečnostní výbor zabývat tím, kdo by měl na místo Michala Murína přijít?

To zcela jistě. Zákon to předpokládá. Nicméně stále ještě plukovníku Murínovi dlužíme jednu věc, a to jakési předvolání nebo diskusi v rámci komise pro dohled nad GIBS, která bohužel stále ještě nemá předsedu.

Věřím tedy, že tak, jak bylo původně předpokládáno, i po tom nešťastném výboru, kde nás převálcoval premiér Babiš, že se na tuto komisi dostane a že některé otázky, které byly ve vzduchu, bude moci odpovědět. To znamená, že bude zproštěn (mlčenlivosti) pro jednání komise, až bude funkční a bude mít předsedu.

„Tím, že plukovník Murín nátlak premiéra Babiše zveřejnil, se nám podařilo zabránit dalším změnám, které evidentně premiér v demisi s nedůvěrou Poslanecké sněmovny chystal a chtěl provést. “ Pavel Žáček (ODS)

Zaslouží si podle vás tato situace a odchod Michala Murína z čela GIBS nějaké další vyšetřování a doptávání?

Zcela jistě. Jednak zde byl podle mého názoru zcela neopodstatněný útok ze strany státních zástupců na GIBS, nejen na pana plukovníka Murína. Druhá věc je, že se samozřejmě musíme zamýšlet, co odstoupení pana plukovníka bude dále znamenat.

Je to to, čeho chtěl dosáhnout premiér v demisi Babiš, a to před nás staví mnohé otazníky - kdo bude jmenován, jak bude plnit úkoly premiéra a zda to nebude znamenat ohrožení nezávislosti policistů, kteří vyšetřují některé kauzy, které se například týkají premiéra...

Mohl by odchod Michala Murína a následné jednání o tom, kdo ho nahradí, nějak ovlivnit i rozhovory ANO a ČSSD o vládě?

To je otázka. Nevím, o čem se tam diskutuje. Zatím máme informaci, že se diskutuje o ministerstvu vnitra, nicméně v tom balíku daného postupu, jak si ho naplánoval premiér Babiš, evidentně GIBS a další bezpečnostní složky byly.

A znovu opakuji: tím, že plukovník Murín nátlak premiéra Babiše zveřejnil, se nám podařilo zabránit dalším změnám, které evidentně premiér v demisi s nedůvěrou Poslanecké sněmovny chystal a chtěl provést. Díky tomu, že se plukovník Murín jeho nátlaku postavil, tak se je nepodařilo dotáhnout do konce.

Na Murínův konec v úterý upozornil jako první server Aktuálně.cz. Na webu inspekce Murín uvedl, že situace kolem GIBS a jeho osoby, která se vyvinula v posledních měsících, mu nedovoluje pokračovat v řízení inspekce. „Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce,“napsal.