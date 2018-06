Exšéf GIBS Michal Murín má novou práci, nastoupil do kyberúřadu

Bývalý šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín si našel nové zaměstnání. Od června pracuje pro Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti. Informaci přinesl server Aktuálně.cz. Murín musel opustit vedení generální inspekce po sporech s premiérem v demisi a šéfem ANO Andrejem Babišem. Praha 11:17 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Murín | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ano, je to pravda. Zaměstnancem je od prvního června,“ potvrdil pro Aktuálně.cz mluvčí Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti Radek Holý.

Murín se bude zabývat domlouváním a udržováním spolupráce s partnery tohoto úřadu, a to především v oblasti bezpečnosti.

Kybernetický úřad vznikl loni vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu. Na starosti má vedle bezpečnosti informačních systémů i část problematiky ochrany utajovaných informací.

Někdejší ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů skončil v čele tohoto úřadu, který vyšetřuje trestné činy policistů, před dvěma měsíci. A odešel do civilu.

Před svým odchodem vedl spor s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Inspekce v březnu sdělila, že předseda vlády v demisi na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení generální inspekce skončil.

Babiš na schůzkách Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření generální inspekce.

Murín skončil dokonce kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.

Generální inspekci dočasně vede Lenka Haderková, která předtím působila na pozici vedoucí legislativního a právního oddělení inspekce. Nového ředitele inspekce, který Murína nahradí, má vybrat nezávislá odborná komise. Babiš předpokládá, že nový ředitel se ujme funkce na počátku července.