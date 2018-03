'Vysvětlil jsem situaci, odpověděl na otázky.' Murín promluvil před poslanci bezpečnostního výboru

Murín po zhruba dvouhodinovém slyšení nechtěl komentovat, co konkrétně poslancům výboru řekl. „Vysvětlil jsem situaci, která se odehrála od té doby, co jsem poskytl nějaké odpovědi na otázky. Takže jsem to poslancům a členům výboru vysvětlil a odpověděl na nějaké doplňující otázky,“ popsal pro Radiožurnál Murín.

Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD řekl, že chce nyní informace od Murína porovnat s výpovědí Babiše. „Vyslechli jsme si pana Murína, co k tomu má. A vyčkáme do příštího týdne, kdy budou pozváni pan premiér současný, pan premiér minulý i pan Murín,“ prohlásil Koten.

GIBS tvrdí, že Babiš v únoru dvakrát Murína vyzval, aby se vzdal své funkce. Premiér to ale odmítá. Bezpečnostní výbor proto podle Jana Bartoška z KDU-ČSL plánuje příště pozvat i Babiše.

Součástí nátlaku, jak o něm mluví Murín, je podle GIBS i kontrola, kterou spustilo na inspekci ministerstvo financí. Babiš ve čtvrtek připustil, že podnět k ní dal on. Uvedl, že za minulé vlády ho koaliční partneři z ČSSD a KDU-ČSL přehlasovali v otázce navýšení financí pro GIBS kvůli náboru dalších lidí.