Kázeňské řízení s ředitelem GIBS? Babiš má dva týdny na rozhodnutí, pak Murínova odpovědnost zaniká

Ještě necelé dva týdny má premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) možnost případně potrestat ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Odpovědnost v kázeňském řízení, které s ředitelem GIBS zahájil, trvá podle inspekce pouze v době služebního poměru. Murín se rozhodl rezignovat k poslednímu dubnu. Praha 14:22 17. dubna 2018

Ředitel Murín se rozhodl rezignovat a odejít do civilu k poslednímu dubnu. Podle svých slov nechce, aby kvůli němu docházelo ke zpochybňování práce celé inspekce.

Vyvrcholily tak jeho dlouhodobé spory s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). V polovině března s ním premiér dokonce zahájil kázeňské řízení.

Už dříve přitom Babiš uvedl, že v Murína nemá důvěru a pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Kázeňské řízení, které vede předseda vlády coby přímý nadřízený ředitele inspekce, zatím nebylo ukončeno.

„V současné době lze očekávat, že ukončením služebního poměru ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína zaniká odpovědnost za kázeňské přestupky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Martin Strouhal z inspekce.

Jinými slovy: pokud by se premiér Babiš rozhodl Murína v kázeňském řízení pro údajný přestupek případně potrestat, má na to necelé dva týdny. Pokud by rozhodl o tom, že Murín se dopustil přestupku, potrestat ho může pouze do konce dubna.

Že Murínova odpovědnost zaniká s jeho posledním dnem ve služebním poměru, potvrdil serveru iROZHLAS.cz také předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Milan Štěpánek. „Už to s ním nemůže řešit služební funkcionář, protože už nebude příslušníkem bezpečnostního sboru.“

Navíc: i kdyby Andrej Babiš řízení přece jen do konce dubna ukončil, postih už se nestihne, a to kvůli případným dalším lhůtám, například pro odvolání.

Úřad vlády odmítá další kroky komentovat. „Záležitostí se zabývají právníci, kteří nyní vyhodnotí důsledky žádosti pana plukovníka Murína. Stále ale platí, že jakékoliv kroky k případným řízením, která jsou neveřejná, nebudeme komentovat,“ vzkázala mluvčí Barbora Peterová.

Premiér Babiš chce prozatím vedením inspekce pověřit někoho zevnitř instituce a nového šéfa vybrat z výběrového řízení, uvedl pro Českou televizi.

Celá řada podnětů

Ministerstvo financí také ke konci února zahájilo kontrolu generální inspekce, která se týká hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2016 a 2017.

Zhruba v tu dobu se spory mezi Murínem a Babišem dostaly do médií. Pro Aktuálně.cz tehdy Murín uvedl, že ho předseda vlády vyzval k demisi.

„Byl jsem dvakrát pozván na Úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci. Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku,“ uvedl Murín.

Premiér Babiš později při interpelacích přiznal, že o kontrolu ministerstva požádal on sám. Šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO) ve sněmovně kontrolu obhajovala tím, že její úřad obdržel „celou řadu podnětů“. Server iROZHLAS.cz před časem informoval, že kromě toho od Babiše měl úřad k dispozici dvě podání - jedno od fyzické osoby a druhé od anonymu.

Generální inspekce bezpečnostní sborů se zaměřuje na trestnou činnost policistů, dozorců nebo celníků. Ředitele jmenuje a odvolává premiér, a to na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru.