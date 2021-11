Spor bratří Rathů: exhejtman pár dnů před soudním verdiktem koupil zpátky část majetku

Pravomocně odsouzenému korupčníkovi Davidu Rathovi se zkomplikoval plán, jak vyvést veškerý svůj majetek z dosahu justice. V roce 2018 se zbavil svého podílu v roudnické hospodě a prodal ho firmě své manželky. Soud ale nově řekl, že tím obešel svého bratra Michala. Jen pár dnů před vynesením nepravomocného verdiktu ale byla kupní smlouva zrušena a žalovaná firma tvrdí, že rozsudek je „vadný a nezákonný“. Praha 6:20 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři David (vlevo) a Michal Rathovi | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Exposlanec David Rath začátkem minulého roku využil moment, kdy mu soudy uvolnily do té doby zaplombovaný majetek. A většinu svých nemovitostí nebo podílů v nich prodal své rodině. A to značně pod cenou.

Jeho jediným nemovitým majetkem zůstala polovina domu ve Zbuzanech. Ten spoluvlastní s bratrem Michalem, s nímž ale vede vleklé spory o dědictví po zesnulém otci Ratmírovi.

Jednou z nemovitostí, o něž se sourozenci přou, je hospoda Na Růžku v Roudnici nad Labem.

Svůj třetinový podíl David Rath prodal už v srpnu 2018, a to firmě Czech Clinic, v níž je jako většinový vlastník uvedena jeho manželka Eva. Bývalý politik vše vysvětloval tím, že neměl peníze na opravy. „V situaci, kdy mi hrozí až osm let ve vězení, by ten dům mohl spadnout,“ řekl tehdy pro iDnes.cz.

Jak vyplývá z kupní smlouvy, kterou server iROZHLAS.cz získal z katastru nemovitostí, Czech Clinic za nemovitost zaplatila půl milionu korun.

Osoba blízká

Takový postup se ale nelíbil Michalu Rathovi, podle něhož šlo o účelový převod. A firmu Czech Clinic zažaloval s tím, že mu bratr podíl přednostně nenabídl, ačkoliv na to měl ze zákona jako osoba blízká nárok.

Okresní soud v Litoměřicích mu dal začátkem letošního srpna za pravdu. Předkupní právo bylo podle soudkyně Martiny Lorencové porušeno, protože se nepodařilo prokázat, že Czech Clinic je Davidu Rathovi blízká.

Sice byl manželem majitelky, ale v podniku neměl žádný podíl. „Vztah ‚osoby blízké‘ převodce MUDr. Davida Ratha ve vztahu k žalované (firmě) nelze jednoznačně dovodit,“ stojí v soudním verdiktu z 5. srpna.

„Soud vzal v úvahu také skutečnost, že převodce je ve výkonu trestu odnětí svobody od listopadu 2018 a realizoval převod nemovitostí pod tlakem trestněprávní sankce, peněžitého trestu, a také převedl nemovitost pod vlivem negativních vztahů s žalobcem,“ píše se také v nepravomocném rozsudku.

Zrušená smlouva

2. srpna, jen o tři dny dříve a bezmála tři roky po jejím uzavření, ovšem došlo k odstoupení od kupní smlouvy a majitelem třetiny roudnické hospody se znovu stal David Rath.

Firma Czech Clinic se posléze proti verdiktu prvoinstančního soudu odvolala s tím, že v době vydání rozsudku podíl nevlastnila. „Napadený rozsudek je již z tohoto důvodu zcela vadný a nezákonný,“ uvádí v odvolání obhájce společnosti Adam Černý.

Advokát, který zastupuje rovněž odsouzeného exhejtmana, zatím pro iROZHLAS.cz nevysvětlil, proč byla kupní smlouva po několika letech zrušena.

Redakce se snažila získat i stanovisko Evy Rathové, ta ale přes svou asistentku v lékařské ordinaci vzkázala, že se nechce ke sporům vyjadřovat.

Zdrženlivý byl také Michal Rath, protože ve sporu zatím nepadl definitivní verdikt. „Zatím se k tomu proto nemohu vyjadřovat,“ vzkázal.

Vymáhání pěti milionů

Zatím není jasné, zda už na roudnickou hospodu byla uvalena nová exekuce. Soudní exekutor Ivo Luhan přes svého koncipienta vzkázal, že se k případu nebude vyjadřovat.

Soudní spory Kromě sporu o prodej podílu v roudnické hospodě, se bratři soudí také o dědictví po zesnulém otci Ratmírovi. Spor probíhá také kvůli domu ve Zbuzanech. David Rath si totiž v domě zřídil trvalé bydliště, aby tam „nalákal“ exekutora. Kromě toho se expolitik snažil minulý rok od svého bratra zpětně vysoudit nájemné za uplynulé tři roky.

David Rath si momentálně odpykává sedmiletý trest v první části své kauzy. Konkrétně byl uznán vinným z ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. Kromě toho dostal desetimilionový peněžitý trest, z něhož ale dosud zaplatil polovinu.

„Z druhé poloviny nebylo zaplaceno nic a je vymáhána prostřednictvím exekutora,“ přiblížil mluvčí Krajského soudu v Praze Jiří Wažik.

Minulý týden Městský soud v Brně vyhověl v první větvi případu Rathově žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Exhejtman u soudu řekl, že si je vědom chyb, lituje toho a poučil se. Na svobodu se ale zatím nepodívá, protože státní zástupkyně podala proti rozhodnutí stížnost.