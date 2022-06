Právník: Redlovi přezkoumání rozsudku o zbavení svéprávnosti v aktuální kauze nepomůže

Je podnikatel Michal Redl nesvéprávný? Ověřit to chce ministerstvo spravedlnosti poté, co se ukázalo, že jen pět týdnů před tím, než Redl skončil kvůli obvinění z korupce v pražském dopravním podniku ve vazbě, rozhodl okresní soud v Plzni o omezené svéprávnosti podnikatele. Podle právníka Martina Richtera z Katedry trestního práva Univerzity Karlovy Redlovi omezení svéprávnosti v aktuální kauze nepomůže, řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 20:19 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přezkoumání rozsudku o zbavení svéprávnosti Redlovi podle právníka nepomůže | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Ministerstvo chce prověřit postup Okresního soudu Plzeň-město a znalců. Do jaké míry může u nezávislého soudu postup ověřit a případně i nějak zasahovat do jeho rozhodovací činnosti?

Já se osobně nedomnívám, že by ministerstvo spravedlnosti mělo ambici přezkoumávat rozhodnutí soudu. Spíše chápu vyjádření pana ministra tak, že chce přezkoumat závěry soudního znalce, o které soud opřel své rozhodnutí.

Na to ministerstvo spravedlnosti kompetenci jednoznačně má, protože vykonává dohled nad výkonem činnosti soudních znalců.

Ke znalcům se ještě dostaneme. Pokud ale ministr říká, že vydal pokyn k okamžitému zahájení dohledu nad postupem Okresního soudu Plzeň-město, co si pod tím máme představit, a čeho se tedy ten dohled může týkat?

Myslím, že se týká právě toho, jakým způsobem v dané záležitosti vykonávali činnost soudní znalci.

Ministr spravedlnosti je zároveň i kárným žalobcem ve věcech kárných provinění soudů nebo soudců, ale ta kárná rozhodovací praxe není z dobrého důvodu nakloněna tomu, aby ministr spravedlnosti jakožto politik někde kárně žaloval soudce za jejich výkon rozhodovací pravomoci.

Pokud by se ukázalo, že rozhodnutí soudu je, řekněme, podivné či povrchní, a že soud neudělal vše pro to, aby zjistil pravý stav věci, jaké možnosti má potom ministerstvo k dispozici?

Řekl bych, že ministerstvo v podstatě moc možností nemá. Nejsem ale expert na řízení o omezení svéprávnosti, které vede civilní soud. Pokud došlo k pochybení na straně soudu, může mít určité pravomoci například Nejvyšší státní zastupitelství.

To má v některých zvláštních případech pravomoci vstupovat do řízení a nějakým způsobem uplatňovat opravné prostředky. Ministerstvo spravedlnosti ale takovou kompetenci samo o sobě nemá.

Odejmutí licence

Říkal jste, že právě znalci spadají pod gesci ministerstva spravedlnosti. Jak tedy může ministerstvo prověřit právě postup znalců, v tomto případě z oblasti psychiatrie?

Ministerstvo má právo na to si vyžádat předmět na znalecký posudek a prověřit jej i z hlediska věcné správnosti, tedy jestli dotyčný znalec postupoval tzv. lege artis. V praxi to bude vypadat tak, že příslušný věcný útvar předloží záležitost poradnímu orgánu, který je složen z komise expertů na danou oblast.

Experti se vyjádří k jednotlivým postupům, které znalec použil, a na tomto základě potom ministerstvo spravedlnosti může vést přestupkové řízení s konkrétním znalcem, anebo mu dokonce odejmout licenci.

Znamená to tedy, že posudek znalce bude posuzovat orgán složený z dalších soudních znalců v oblasti psychiatrie?

Ano, ale ministerstvo na ně není odkázáno. Jde o poradní orgán, který má za úkol podat expertní vhled. Jestli ale skutečně jde o porušení povinnosti znalce, může rozhodnout jenom ministerstvo spravedlnosti.

Toto je jeden z mnoha vstupů, které bude vyhodnocovat. Fakt, že v některých případech soudní znalec postupoval ne úplně nejstandardnější metodou, totiž nemusí automaticky znamenat, že postupoval špatně, pokud pro to tedy měl nějaký důvod. A to je pak předmětem přestupkového řízení.

Trestní dohra

Dovedu si představit, že soud není odborník na psychiatrii a rozsuzuje daný případ z velké části na základě posudku znalce. Pokud by se ukázalo, že posudek tedy není správný, mění to něco přímo na daném rozsudku? Jak se postupuje dál?Pokud by se ukázalo, že posudek není správný, tak tím pádem záleží, co to znamená. Znalec samozřejmě podává všechny znalecké posudky s rizikem trestní odpovědnosti.

Pokud by se ukázalo, že posudek je natolik vadný, že lze poznat zjevný úmysl soudního znalce, tak v případě úmyslného podání nepravdivého posudku by to zcela jistě mělo trestní dohru.

V tu chvíli by byla otevřena cesta pro opětovné otevření případu i u civilních soudů a pro opětovné projednání věci, aby soud rozhodl na základě pravdivých důkazů

Soud tedy v květnu rozhodl o prodloužení omezení svéprávnosti Michala Redla, řízení ale zatím není pravomocné. Co to tedy přesně znamená? Znamená to, že se dá proti rozsudku stále odvolat?

Ano, přesně tak. Znamená to, že běží odvolací lhůty a pokud bude podáno odvolání, tak bude věc řešena ještě odvolacím soudem.

Kdo může odvolání podat?

Odvolání mohou podat účastníci řízení, což ale není ministerstvo spravedlnosti. To znamená, že odvolání podává například osoba, která nesouhlasí s tím, aby byla omezena ve svéprávnosti.

To zde asi nebude ten případ.

To ne. Na druhou stranu je nutné říci, že panu Redlovi samo o sobě to, že má omezenou svéprávnost, v jeho trestní kauze nijak nepomůže. Pro danou trestní kauzu to totiž nemá samo o sobě žádný význam.