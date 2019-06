‚Volba je tajná, nechte se překvapit.‘ Podpoří poslanci ANO kontroverzního Semína do Rady ČTK?

„Volba je až v červenci, teprve se rozhodnu“ či „nechte se překvapit“. I takové jsou reakce poslanců hnutí ANO, kteří odpovídali v anketě serveru iROZHLAS.cz na dotazy týkající se kritizovaného kandidáta SPD do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) Michala Semína. Premiér Andrej Babiš na ně v úterý apeloval, aby Semína nepodpořili. Koaliční ČSSD se totiž proti němu ostře ohradila. Z došlých odpovědí vyplývá, že pro vládní poslance je to citlivé téma a většina z nich o nadcházející volbě nechce mluvit.

Buď Semín, nebo konec koalice. S takovou zkraje týdne přišel šéf ČSSD Jan Hamáček, který zvolení místopředsedy spolku Akce D.O.S.T. Michala Semína s pomocí hlasů ANO označil za nepřijatelné. Kontroverzní publicista v prvním kole volby získal 83 hlasů, ke zvolení mu tak chybělo jen šest.

A přestože volba byla tajná, je jasné, že ruku pro museli zvednout i někteří vládní zákonodárci. Babiš to ovšem odmítl. Řekl, že jeho hnutí kandidáta navrženého hnutím Tomia Okamury nevolilo a volit nebude.

Server iROZHLAS.cz proto všechny poslance hnutí ANO obeslal s dotazem, zda považují Semína za problematického kandidáta a zda ho případně v nadcházejícím druhém kole volby, která se uskuteční v červenci, podpoří.

Z celkem 78 zákonodárců jich na zaslané dotazy reagovalo 39, tedy polovina. Mnozí až po několika urgencích. Většina došlých odpovědí byla ovšem vyhýbavá. „Jelikož je hlasování tajné, tak se nevyjadřuji k žádným kandidátům,“ reagoval třeba Josef Hájek.

Podobně se vyjádřila také třeba Monika Červíčková: „Volba do Rady ČTK není na pořadu této schůze. Omlouvám se, ale tajné volby nebudu komentovat.“ Na dotazy odpověděla přitom krátce poté, co Babiš na své zákonodárce apeloval, aby Semína do Rady ČTK nepodpořili.