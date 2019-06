‚Já ani nevím, kdo to je.‘ Babiš apeloval na poslance ANO, aby Semína do Rady ČTK nevolili

Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval na poslance hnutí ANO, aby nevolili do Rady ČTK kandidáta SPD Michala Semína. Po jednání poslaneckého klubu to uvedl první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. SPD ovšem na jeho nominaci trvá, podle místopředsedy hnutí Radima Fialy bude hledat hlasy ve všech stranách, a to včetně sociálních demokratů. Aktualizováno Praha 14:10 18. 6. 2019 (Aktualizováno: 14:12 18. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Všichni se ptáte na pana Semína, já ani nevím, kdo to je. Když to pan Hamáček považuje za problém, je zajímavé, že o tom nikdy při jednáních nemluvil,“ řekl Babiš po jednání poslaneckého klubu.

Faltýnek rozhodnutí nepodpořit Semína v nadcházející volbě zdůvodnil tím, že hnutí chce zklidnit aktuální vyostřenou situaci. „Abychom zklidnili hlavy a tu paniku, která tady vznikla kolem pana Semína,“ uvedl.

SPD ale na nominaci Semína do rady ČTK trvá. Místopředseda hnutí Fiala v pondělí uvedl, že pro Semína bude hledat hlasy ve všech stranách. Počítá, že některé dostane i od poslanců ČSSD.

„Jsem připraven pana Semína obhajovat a budu ho obhajovat i na půdě sněmovny. Hnutí SPD trvá na jeho kandidatuře do Rady ČTK,“ uvedl. Semína považuje za nezávislou osobnost a bojovníka za svobodu.

Ohrožení koalice

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že hnutí Semína nevolilo a volit nebude. Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole volby.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. ČTK veškeré své náklady hradí z komerční činnosti.