Každý si volil, jak chtěl, říká Volný z ANO k návrhu Semína do Rady ČTK. Rozpor podle něj vládu nepoloží

Uvnitř vládní koalice panuje napětí. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že je pro něj nepřijatelné, aby poslanci ANO podpořili Michala Semína, kterého do Rady ČTK navrhla SPD Tomia Okamury. Jak vážné to tentokrát je? O tématu na Českém rozhlasu Plus mluvili Jan Volný, člen předsednictva hnutí ANO, a místopředseda ODS Martin Kupka. Rozhovor Praha 15:28 18. června 2019

Považujete za vážnější, že opozice možná vyvolá hlasování o nedůvěře, anebo napětí uvnitř koalice?

Volný: Myslím, že opozice má právo se vyjádřit. Co se týče nějaké krize kolem pana Semína – nevidím to tak problematicky a závažně, protože si nedovedu představit, že by tak úspěšná vláda, která za dva roky udělala tolik, co žádná vláda před námi, že by se měla rozpadnout jen kvůli jménu jednoho nominanta. Samozřejmě o tom bude koaliční rada jednat a bude nějaký výstup, který jako poslanci budeme respektovat.

Když vaši koaliční partneři mluví o tom, že by vláda mohla skončit a že cítí zásadní problémy důvěry při hlasování ve sněmovně, neříkejte, že to není vážné.

Samozřejmě respektuji, že to říkají. Ale zároveň mi nedává smysl, že by jen tato věc měla rozbořit takto úspěšnou vládu. Sociální demokracie se na vládě podílí stejně jako ANO a udělali obrovský kus práce. Není mi úplně jasné, co je k takovému vyjádření vede, ale beru to jako legitimní a určitě o tom bude koaliční rada jednat.

Pane Kupko, jak pravděpodobné je, že se společně s dalšími koaličními stranami pokusíte vyslovit nedůvěru vládě?

Kupka: Budeme jednat a hledat pro současnou situaci řešení, protože současný stav pokládáme za velmi závažný. Nejde jen o auditní zprávy, jde o to, že je premiér trestně stíhaný a například i Nejvyšší kontrolní úřad uvádí řadu závažných pochybení. Upozorňuje například, že ministerstvo zemědělství nastavilo pravidla tak, že většinu schválených žadatelů tvořily velké potravinářské firmy, které dotace místo do vývoje a inovací vynakládaly na pořízení strojů. To cituji z výroční zprávy NKÚ. Je tam i řada dalších vážných zjištění. Například o tom, že v době ekonomického růstu dál současná vláda navrhuje schodkové rozpočty. To je z hlediska hospodárného nakládání státu evidentní chyba.

Zprávy určitě dobře znají i koaliční poslanci a nevede je to k tomu, aby o koaliční vládě začali pochybovat. Nebyl by to pokus odsouzený k nezdaru?

Kupka: Právě proto jsme koaliční poslance vyzvali, aby se postavili k vážným otázkám, které stojí před každým poslancem. Jestli jsou opravdu za těchto okolností připraveni dál podporovat vládu Andreje Babiše, která se ocitá v téhle situaci.

Nejde to zlehčovat tím, že by snad evropští auditoři na pana premiéra „tasili“ a vedli by proti němu kampaň. Tomu přece nikdo nemůže věřit. Ptáme se jich tedy, jakým způsobem se s tím vypořádají. Teď nás překvapilo, že sociální demokracie začala (jednat) kolem Michala Semína, kde jsme upozornili například na jeho konspirační názory ohledně útoku na newyorská dvojčata i ohledně dalších věcí, citovali jsme jeho antisemitské názory. Teď se to může stát rozbuškou dalšího střetu mezi koaličními partnery. Uvidíme, jak se s tím vypořádají. Samozřejmě že v cestě současné vlády je celá řada závažných rozporů a komplikací. Střet zájmů se nedá prostě vysedět, ten tu je.

Volili, nebo nevolili?

Pane Volný, jak je to s podporou Michala Semína ze strany poslanců ANO? Pan Babiš řekl, že poslanci ANO ho nevolili a volit nebudou. Jak to ale může vědět, když je volba tajná?

Volný: Právě proto, že byla tajná, tak samozřejmě někteří z poslanců panu Babišovi řekli, jak volili nebo že nevolili – na to mají taky právo...

Říkáte – byla to tajná volba, a proto to řekli panu Babišovi?

Volný: Ne, právě proto to někteří panu Babišovi řekli. S tím nemám problém. Myslím, že při tajné volbě by neměl... protože opravdu u nás to bylo nejspíš půl na půl. Vemte si, že byli dva kandidáti. My tam svého neměli. Byl tam společný kandidát ODS a Pirátů a kandidát SPD, ke kterému někteří z našich poslanců inklinovali. Ale v té době jsme to nebrali tak, že by to byl zásadní problém pro koaličního partnera. Podle mě v době před volbou to takto postaveno nebylo.

Pro vás to tedy problém nebyl?

Volný: Já to nechci takhle říct. Byla to tajná volba.

Ale Andrej Babiš říkal, že poslanci za ANO Semína nevolili.

Volný: On a mnozí jiní ho jistě nepodpořili. Ale z těch počtů – když vypadne, že měl 83 procent, tak nejspíš i někteří naši poslanci ho podpořili. To není nic proti ničemu. Pokud se klub jednoznačně dohodne, že bude volit tak nebo tak, nebo kdybychom tam měli svého kandidáta, tak je to jednoznačné. My tam ale svého kandidáta neměli. Nedali jsme příkazem: volte, nebo nevolte. Někdo prostě hlasoval tak a někdo tak. Pan Babiš hlasoval proti a někteří poslanci také, ale připouštím – a je to vidět z počtů – že někteří hlasovali i pro pana Semína.

To je ale něco jiného, než co říkal Andrej Babiš.

Volný: On přece nemůže vidět do hlavy, je to tajná volba.

Proč tedy říká, že ho nevolili, když teď říkáte, že to neví?

Volný: On nevolil a mnozí, kteří mu to řekli, taky nevolili. Jednoznačně ale neřekl, že to byli všichni poslanci klubu do jednoho, vždyť to byla tajná volba. Každý si volil, jak chtěl.

Bizarní důvod?

Pane Kupko, počítáte jako opozice s tím, že by se vláda mohla lidově řečeno štípnout na něčem takovém, jako je volba jednoho člena jedné mediální rady? Nechci to téma umenšovat, ale když to zároveň vezmeme v nějakém širším kontextu – nebylo by bizarní, aby se tohle stalo záminkou pro rozpad koalice?

Kupka: Bizarní by to možná bylo, protože jsou tam i závažnější problémy. Ale to historie české politiky zná – že se významná změna odehraje na pozadí takto bizarního podnětu. Ale ve výpovědi kolegy je řada pozoruhodných zjištění. Je zjevné, že poslanci ANO nepochybně pana Semína volili. Překvapivější ale je, že už předtím ve sněmovně kolovaly informace o tom, že se hnutí ANO dávno domluvilo s SPD právě na podpoře kandidáta SPD.

Pane Volný, kdyby se situace vyvinula tak, že by už sociální demokraté nechtěli ve vládní koalici pokračovat, řekli byste si o podporu SPD?

Volný: To teď neumím říct, až ta situace nastane, tak ji budeme řešit. Nevím o tom, že by byla nějaká dohoda s SPD o panu Semínovi. Zároveň jsem také před volbou neslyšel, že by to pro sociální demokraty byl tak zásadní problém, kdyby se zvolil.

Pro vás osobně by byl problém, kdyby se vláda měla opírat o SPD?

Volný: Myslím, že bychom upřednostňovali variantu, aby tato vláda dovládla. Těch variant je samozřejmě celá řada.

Pane Kupko, kdybyste uspěli a podařilo se vám vyslovit vládě nedůvěru, co byste dále dělali?

Kupka: Náš ústavní systém zná řešení takové situace. Je zjevné, že ústřední problém je střet zájmů Andreje Babiše. Nejpřirozenější je vláda postavená na současné většině v poslanecké sněmovně, ale bez Andreje Babiše v čele vlády. A potom existuje varianta předčasných voleb.