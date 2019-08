Facka knihovnické profesi, kritizuje Staňkovo rozhodnutí kandidát na ministra kultury Šmarda

Kandidát na ministra kultury Michal Šmarda v pondělí kritizoval teď už bývalého šéfa resortu Antonína Staňka (oba ČSSD). Nelíbí se mu jeho rozhodnutí poslední den ve funkci, kdy Staněk odvolal šéfa knihovníků Víta Richtera. Označil to za zbytečnou facku knihovnické profesi, kterou nechápe. Podle Šmardy také podobně rychlá rozhodnutí od stolu na poslední chvíli vzbuzují pochybnosti. Praha 11:42 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr kultury Antonín Staněk a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Na konci července přišla další zbytečná facka knihovnické profesi. Bez vysvětlení, bez diskuse. Takové chyby se budou napravovat roky,“ kritizoval Michal Šmarda ve středu na facebooku odvolání předsedy Ústřední knihovnické rady Víta Richtera, o kterém rozhodl 31. července tehdejší ministr kultury Antonín Staněk.

Šmarda pak pro iROZHLAS.cz dodal, že on sám by Richtera neodvolal. Staňkovo rozhodnutí bylo podle něj příliš rychlé a nebyl k němu žádný vážný důvod.

„Kdyby to neudělal na poslední chvíli a byl o tom ochoten diskutovat s odbornou veřejností, tak by to bylo rozumnější. Tato rychlá rozhodnutí od stolu bez veřejné diskuse vždy způsobují v profesi zlou krev,“ dodal pak Šmarda pro iROZHLAS.cz.

Staněk navíc rozhodl, když už byl na odchodu. „Ústřední knihovnická rada ČR je poradní orgán ministra. Ale v okamžiku, kdy pan ministr končil, tak nemusel dělat takovéto kroky. Myslím, že to rozhodnutí bylo zbytečné, nic dobrého nepřineslo. Zbytečně to mezi knihovníky zvedlo vášně. Krok pana ministra vůbec nechápu,“ poznamenal Šmarda s tím, že nový ministr kultury by měl po nástupu personálie po dohodě s knihovníky dořešit.

A zároveň se Richtera zastal. „Pan doktor Richter je do určité míry doyenem českých knihovníků a nezaslouží si, aby bylo jeho jméno zpochybňováno,“ upozornil.

Richter se o svém odvolání z čela Ústřední knihovnické rady dozvěděl přes datovou schránku. A Staněk ho podle něj nijak nevysvětlil. „S panem ministrem jsme žádný konflikt neměli. U ministra jsme byli kvůli nějakým věcem na osobním jednání, ale tam k žádným sporům nedošlo,“ řekl v úterý pro iROZHLAS.cz Richter.

Své odvolání spojil již dříve s kritikou rady na adresu Národní knihovny a ministerstva kultury ohledně protahující se rekonstrukci Klementina. To ale nový šéf rady a generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda odmítl.

Ředitel Národní knihovny Martin Kocanda | Foto: Petr Horník/Právo | Zdroj: Profimedia

Kocanda dříve zhruba patnáct let působil v českých věznicích, například jako kaplan, napsaly Novinky.cz. Když ho před dvěma lety do funkce šéfa knihovny jmenoval tehdejší ministr Daniel Herman z KDU-ČSL, odbory podle serveru kritizovaly, že podle nich neměl náležité odborné zkušenosti.

Staněk upozornil, že nikoho neodvolal, změnil jen to, že radě má nově předsedat generální ředitel Národní knihovny. „Nejde o výměnu jednoho konkrétního člověka za druhého, ale o nastavení nového systému. Doktor Richter nadále zůstává členem této rady,“ uvedl na twitteru poté, co se zpráva objevila v médiích.

„Tuto koncepční změnu jsem chystal delší dobu, ale bohužel vzhledem ke všeobecně známým okolnostem jsem několik koncepčních rozhodnutí musel zprocesovat v posledních dnech mého úřadu. Není zapotřebí v celé věci hledat něco jiného,“ dodal.

Hadí lázně? ‚Pachuť pochybností‘

Šmarda také kritizoval další Staňkovo rozhodnutí poslední den ve funkci, kdy zrušil památkovou ochranu Hadích lázní v Teplicích.

Případ Městských lázní Tatáž situace nastala u secesních Městských lázní v Teplicích, které Třešňák jako kulturní památku koupil v roce 2007. Na jeho návrh ministerstvo kultury status odebralo a Třešňák je na základě posudku statika nechal zbourat. Strženy byly i dva činžovní domy z 19. století uprostřed teplické památkové zóny, na jejichž místě jsou nyní obchodní domy.

„Každé rozhodnutí, které se dělá kvapem na poslední chvíli v rámci opouštění úřadu, má pachuť toho, že není úplně v pořádku. Rozhodnout takto zásadní věc, která se řeší dlouhodobě, v běhu na odchodu je něco, co vyvolává pochybnosti,“ uvedl.

„Podle mých informací na to rozhodně nebyl jednoznačný názor příslušných orgánů ministerstva ani odborníků,“ doplnil Šmarda s tím, že Staněk podle něj k rozhodnutí nepřistupoval pokorou.

Staněk odejmutím ochrany vyšel podle serveru Neovlivní.cz vstříc developerovi Jaroslavu Třešňákovi, kterému lázně patří a který má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi, jenž se Staňka dříve zastával. Památkáři dlouho odmítali vydat povolení, které Třešňák potřeboval k rekonstrukci budovy.

Podle Staňka ale stačí, že Hadí lázně jsou chráněny jako stavba uvnitř památkové zóny Teplice. Památkáři ale upozornili, že kulturní památku nelze zbourat, nemovitost v památkové zóně ano.

Staněk také upozornil, že budova už dlouho chátrá. „Vnitřek objektu, jak ukázala už i média, je zcela devastován, vybavení je vystěhováno a není tam co chránit,“ uvedl na twitteru. „Sejmutím ochrany jsem umožnil odblokovat letitou patovou situaci, během níž objekt stále více chátral,“ doplnil.

Michal Šmarda je kandidátem sociální demokracie na ministra kultury. Kdy a jestli vůbec se usedne do čela resortu, ale není jisté. Premiér a šéf Andrej Babiš po zatím poslední schůzce s prezidentem Milošem Zemanem oznámil, že o případném jmenování Šmardy rozhodne prezident přibližně v polovině srpna.

„Žádné oficiální vyjádření pana prezidenta k této věci jsem tak od konce června nezaznamenal. Nevím, jaké má plány,“ uzavřel Šmarda. Po odvolání Staňka z čela resortu kultury k 31. červenci je resort bez ministra, prozatímně ho vede ekonomický náměstek René Schreier.

Hadí lázně v únoru 2019 | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas