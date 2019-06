Šmarda: Schůzky uvnitř ČSSD už jsou otrava, štve mě to. Jednoduchá výměna ministra se táhne měsíc a půl

Sociální demokracie má ohledně sporu o ministra kultury dvě možnosti. Zůstat jako sebevědomá strana součástí koalice, nebo odejít do opozice. Aspoň tak hodnotí situaci kandidát do čela resortu kultury a místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Finální rozhodnutí by mělo padnout v první polovině července, řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, kde odpovídal na dotazy Marie Bastlové. Na své kandidatuře prý nelpí. A schůzky uvnitř ČSSD už jsou „otravné“. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:00 28. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ČSSD a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Děti mají prázdniny, o sociálních demokratech to ale neplatí. Pane Šmardo, máte v sociální demokracii nějaký plán, co budete dělat se současnou vládní krizí?

Máme v zásadě dva plány. Myslím, že oba jsou poměrně propracované, a jsou naplánovány ode dneška do listopadu příštího roku, kdy bude po krajských a senátních volbách. Jeden z nich je, že jsme součástí koalice jako sebevědomá strana, která je schopna prosazovat svůj program, kdy náš koaliční partner dodržuje koaliční program. A my jsme schopni prosazovat personální návrhy i programové priority.

Ten druhý plán je, kdy toto není možné. Jsme opoziční stranou, která prosazuje své priority z opozice, je razantní a konstruktivní opozicí, která je vidět.

Myslela jsem trochu krátkodobější plány. Pane Šmardo, jaký máte plán pro řešení té současné vládní, ústavní krize. Zdá se, že termín 30. června, který jste si stanovili pro vyřešení situace, neplatí.

To sice neplatí, ale pokud mám správné informace, tak se Jan Hamáček (předseda ČSSD) dnes sešel s předsedou vlády (Andrejem Babišem z ANO). A ten mu přislíbil, že se pokusí tu situaci vyřešit. A jednání s prezidentem republiky mají proběhnout ve velmi blízkém termínu. Pokud to nebude do 30. června, tak to bude buď 1., nebo 2. července. Myslím, že to ještě není nic, kvůli čemu by se měl zbořit svět.

A pak tedy bude jasno? Jde mi to, jestli potom padne nějaké rozhodnutí, ať už jakékoli, definitivní. Pokud možno aspoň na chvíli. Nebo zda se to bude opět protahovat, oddalovat? Vymysleli jste mezitím nějakou cestu, jak prezidenta republiky přimět, aby skutečně odvolal ministra kultury?

Myslíte si, že by nejvyšší ústavní činitelé na sebe navzájem hráli zdržovací taktiku a slibovali si termíny: Zase za týden se sejdeme...

... na vás ji očividně někdo hraje, pane Šmardo.

A ještě podumáme... Myslím, že to není něco, co by bylo dlouhodobě udržitelné. Dokonce si nemyslím, že je to něčí zájem. Pan prezident má evidentně velmi dobré vztahy se současným ministrem kultury, který ale na druhé straně sám dal rezignaci, dal najevo svůj zájem odejít z této funkce. A to je situace, kterou je potřeba velmi rychle vyřešit.

Je to nezávisle na tom, kdo se následně ministrem kultury stane. To je věc jiná, o té můžeme vést diskusi. Nicméně je potřeba vyhovět panu ministrovi Staňkovi, který před více než měsícem a půl podal demisi.

‚Staňka nechceme vyloučit z ČSSD‘

Pane Šmardo, proč už jste dávno Antonína Staňka nevyloučili ze sociální demokracie?

Myslím, že to není na pořadu dne. Pan ministr Staněk podal demisi a této jeho žádosti dosud nebylo vyhověno. On chodí do práce, plní své úkoly.

Nezlobte se, já vám do toho vstoupím. Právě proto, že chodí do práce a plní své úkoly. Za celou dobu, kdy pan ministr Staněk podal svou demisi, respektive ji premiér Andrej Babiš odnesl na Pražský hrad, tak jsem nezaregistrovala žádné jeho veřejné výroky na podporu sociální demokracie. Nezaregistrovala jsem žádné jednoznačné výroky o tom, že chce odejít z postu ministra kultury. Neříkejte mi, že by ho někdo nutil proti jeho vůli setrvat na ministerstvu.

Právě tato vlastnost pana ministra Staňka, kdy on příliš výrazně nevystupuje ve prospěch politické strany, příliš výrazně nehájil sociálně demokratický program, nebyl vidět. To byl jeden z důvodů, proč Jan Hamáček přistoupil k tomu, že se rozhodl, že chce zvýšit aktivitu členů vlády, právě tím, že bude tlačit na rekonstrukci vlády a že dal návrh, o kterém přesvědčí pana premiéra. To se mu podařilo.

A nyní nás čeká druhý krok, kdy musíme přesvědčit pana prezidenta. Myslím, že je to jednoznačné. A pokud se nám to nepodaří, tak se budeme muset vydat tím druhým směrem.

Řešili jste otázku, že byste Antonína Staňka vyloučili ze sociální demokracie?

Ne, takováto věc nebyla na stole. Znovu říkám – pan ministr Staněk podal demisi, ta nebyla přijata. Následně požádal o jeho odvolání pan předseda vlády Babiš. A nyní je na stole tento krok, který je potřeba dotáhnout do konce.

Pane Šmardo, nezlobte se. Ale kdyby to Antonín Staněk skutečně myslel vážně a skutečně chtěl naplnit rozhodnutí své strany, tedy sociální demokracie, tak například přece nemusí na ministerstvo chodit. Může říci: Já nechci být ministrem, podal jsem demisi v souladu s rozhodnutím své strany a už nebudu onu ministerskou funkci vykonávat. Proč se něco takového nestalo?

Já jsem s panem Staňkem mluvil. Ujistil mě, že jeho rozhodnutí odejít z ministerstva trvá. Nicméně dokud ministrem je, tak nechce svou funkci vykonávat napůl. Chce pracovat. Tohle řekl mně. Další otázky musíte klást jemu.

To je složité, pan ministr na ně nechce odpovídat.

Vidíte. A to je jeden z důvodů – ta mediální neaktivita nebo slabší mediální aktivita, která nevedla k prosazování programu sociální demokracie – proč Jan Hamáček přistoupl k tomu, že navrhl jeho odvolání. Ale chci říct jinou věc. Blížíme se k nějakému rozuzlení. Buď bude sociální demokracie schopna prosazovat svůj program prostřednictvím lidí, které sama navrhne, nebo nebude. A to je to rozhodnutí, jestli má pokračovat ve vládě, nebo ne. To rozhodnutí je v zásadě jednoduché, je to rozhodnutí ze dvou možností. A sociální demokracie ho dříve, nebo později bude muset udělat.

Já jen říkám, že ten termín je potřeba stanovit. V tuto chvíli se Jan Hamáček dohodl s panem premiérem na tom, že se sejdou s panem prezidentem v úterý 2. července. To už asi počkáme. A pak je potřeba definitivně stanovit termín toho rozhodnutí. Myslím, že bude muset být v první polovině července.

On pan prezident vám mezitím stanovil další termín, konkrétně 12. července, kdy se chce sejít na schůzce s Janem Hamáčkem a Antonínem Staňkem. Oba politiky chce usmířit. Pane Šmardo, je ve hře varianta, že je usmíří a Antonín Staněk zůstane ministrem kultury?

Myslím, že to není varianta, která by byla na stole. Určitě ne. Můžeme diskutovat o spoustě věcí. Ale nakonec jediný, kdo může rozhodovat, kdo bude, nebo nebude ministrem za sociální demokracii, je předseda sociální demokracie. Ten dnes nemá ambici plnit roli prezidenta ani premiéra. A po ústavních činitelích musíme chtít to samé, aby neměli ambici plnit roli předsedy sociální demokracie. To je jednoduché.

Platí, že máte pořád zájem stát se ministrem kultury?

Nikdy to nebylo o tom, o co já mám zájem. Slíbil jsem, že se budu snažit pomoci sociální demokracii před krajskými a senátními volbami, které jsou příští rok. Jan Hamáček mě požádal o to, zda bych nebyl ochoten přijmout funkci ministra kultury. Já jsem mu na to řekl, že mám určité limity, kvůli kterým si myslím, že sociální demokracie má vhodnější kandidáty. Několik jsem mu i vyjmenoval. On mi řekl, že potřebuje zesílit mediální aktivitu, potřebuje oporu při prosazování sociálnědemokratického programu a že vidí moji roli ve vládě. Já jsem na základě tohoto jeho ujištění s tím souhlasil.

A dokud bude trvat tato jeho podpora, tak já ho dneska nezradím. Pokud přijde na to, že z hlediska strategie sociální demokracie je vhodnější, aby navrhl jiného kandidáta, tak to budu respektovat. Nicméně toto je krok číslo dvě. Nejprve je potřeba udělat krok číslo jedna a přistoupit k odvolání stávajícího ministra.

Jak vnímáte například to, když o vás poměrně nelichotivě hovořil včera prezident Miloš Zeman, který v televizním rozhovoru…

...ale on o mně hovořil docela lichotivě.

V televizním rozhovoru srovnával vaše vzdělání se vzděláním současného ministra kultury. Říkal, že vy jste absolvent střední školy a Antonín Staněk je docent na vysoké škole. Jak vnímáte taková slova?

Příjemné mi to není. Nicméně chtěl bych vysvětlit, že já nejsem protikandidátem Antonína Staňka na ministra. Dokud je Antonín Staněk ministrem, tak on není mým protikandidátem. On je navržen k odvolání a já jsem jeden z možných kandidátů sociální demokracie.

Tomu rozumím. Ale ptám se, jak vnímáte tyto urážky ze strany prezidenta Miloše Zemana?

Myslím, že každý, kdo někdy zažil situaci, že ho prezident Miloš Zeman uráží, tak tohle rozhodně nemůže brát jako urážky.

‚Demisi by podali všichni ministři ČSSD‘

Ve středu, kdy se řešila otázka vyslovení nedůvěry vládě, jste opět jednali o situaci kolem Antonína Staňka. Je pravda, že ministři sociální demokracie měli připravené demise, které byli připraveni podat?

To se musíte zeptat Jana Hamáčka.

Ptám se vás jako místopředsedy strany, jako člena grémia, pane Šmardo.

Nevím. Ale vím, že když jsem se bavil s některými ministry…

...vy jste se těch jednání neúčastnil?

Nevím ten technický detail, zda měli připraveny demise v písemné formě. Ale vím od ministrů za naši stranu, že ve chvíli, kdy se předseda sociální demokracie rozhodne nebo kdy se vedení sociální demokracie rozhodne, že odcházíme z vlády, tak jsou připraveni demise podat. V tom není žádný problém.

Jsou připraveni demise podat všichni? Ministr zemědělství Miroslav Toman, Antonín Staněk znovu?

Antonín Staněk už ji jednou podal. Je to chlap, který prošel nějakým životem, tak předpokládám, že si za svým názorem stojí, že nemění názory. O ministru Tomanovi jsem přesvědčen, že ano. O ministryni Maláčové také, o ministru Petříčkovi také a o Honzovi Hamáčkovi také. Takže nevidím tam žádný problém.

Jde mi o to, jestli to víte jednoznačně. Třeba u pana Tomana není žádné tajemství, že má velmi blízko k Miloši Zemanovi.

Ale tak řada lidí má blízko k Miloši Zemanovi, ale to ještě neznamená, že to jsou nějací zrádci, neloajální sociální demokraté. To spolu přeci nesouvisí.

Zeptám se jinak. Jde mi o to, jestli sociální demokraté v tuto chvíli, pokud by se rozhodli, že odchází z vlády, jestli vůbec mají sílu tu vládu takzvaně položit?

To je druhá věc. Myslím, že mají sílu na to, aby sociální demokracie z vlády odešla. Že zde existuje jiná většina, která je ze strany našeho koaličního partnera občas využívána, to znamená spojenectví s SPD a KSČM, která přesto tu vládu může udržet, to je druhá věc. Ale to není odpovědností sociální demokracie.

ČSSD se musí rozhodnout, zda se chce nadále účastnit tohoto projektu, zda chce ve vládě zůstat. Já jsem vždy upozorňoval na to, že za to platíme velmi vysoké politické náklady, že je to pro nás zdrcující, že nás to rve na kusy. Nicméně dnes se tohoto projektu politického projektu účastníme. A pokud z něj odejdeme, tak bude odpovědností těch, kdo tu vládu budou držet, jak bude fungovat dál. Už to nebude naší odpovědností.

Já se ale teď ptám na věc, která je vaší odpovědností. A to je ustanovení v koaliční smlouvě, které hovoří o tom, že pokud podá demisi všech pět ministrů nominovaných sociální demokracií, tak padá koaliční smlouva, padá koaliční vláda a premiér dává demisi. Jde mi o to, jestli dokážete stoprocentně garantovat, že všech vašich pět ministrů je schopno, připraveno podat demisi. Že by to skutečně udělali.

Ano, jsem přesvědčen o tom, že ano.

Takže byste dokázali tento postup dodržet a udržet jednotný.

Jsem přesvěcen, že ano. Vy o tom máte pochybnosti.

A vy se tomu divíte, pane Šmardo? Už měsíc sledujeme to, jak sociální demokraté nejsou schopni odvolat svého ministra kultury. A váš ministr kultury v médiích snad ani jednou nevystoupil v tom smyslu, že trvá na tom, aby byla splněna podmínka jeho strany.

Ale já už jsem vám na tuto věc odpověděl. On příliš nevystupoval ani předtím, a to byl právě ten problém. To zaprvé. Zadruhé v tuto chvíli je tam návrh na odvolání a jmenování ministra ze strany pana premiéra. A my předpokládáme, že pan premiér bude schopen svou vůli prosadit.

‚ A dost, vždyť už to nikoho nebaví ‘

Zajímal by mě ještě váš osobní názor. Opakovaně se scházíte na předsednictvech, řešíte aktuální situaci. Pane Šmardo, s čím chodíte na ta jednání vy? Jaký je váš názor na to, jak by sociální demokraté měli postupovat.

Řeknu vám to narovinu. Na ta jednání chodím s tím, že už je to hrozná otrava, nebaví mě to a štve mě to. Místo abychom řešili věcné problémy České republiky, tak chvíli řešíme evropské audity, nějaké dotace, pak řešíme zase nějaké jiné průšvihy, pak nějaké demonstrace tu proti ministryni spravedlnosti, tu proti premiérovi.

Pak řešíme jednoduchý ústavní akt, v podstatě administrativní, jakým je odvolání ministra, které se táhne měsíc a půl. Je to skutečně velký problém. Vláda by mohla být úspěšná a tohle ji zbytečně zdržuje. A je to opravdu otrava.

Pane Šmardo, nezlobte se, ale chodíte na ta jednání také s nějakým názorem nebo jen s tím, že je to otrava?

Chodím tam s tím názorem, že je potřeba být razantnější při požadavku na to, aby tyto věci byly řešeny rychle a jednoznačně. Já kdybych se takto choval v Novém Městě na Moravě, kde jsem starostou, tak bychom nikdy nic nevyřešili.

Není možné, aby tři lidé, kteří mají odpovědnost za Českou republiku, jsou to velmi vysocí ústavní činitelé, tak aby nebyli měsíc a půl schopni vyřešit jednoduchou personální výměnu. To je ostuda.

Jestli někomu někdo vadí nový kandidát na ministra, tak je potřeba to nahlas říct. Je možno najít jiného. Jestli má někdo nějaké lepší vztahy nebo rozjednané věci s bývalým ministrem, tak je potřeba to také říct. Ale tyto věci je potřeba rychle řešit. A neobtěžovat s tím lidi. Vždyť už je s tím obtěžujeme měsíc a půl. Ale není to vina sociální demokracie. My jsme to chtěli vyřešit rychle.

Zajímalo by mě, jestli mi dokážete říct jednoznačný názor na to, jestli podle vás by v tuto chvíli už sociální demokraté měli z vlády odejít.

Pokud se ta věc rychle nevyřeší, ať už jakkoli, a máme dál lidi v České republice otravovat takovými žabomyšími spory, tak nemá smysl, abychom v té vládě pokračovali.

Ale to pořád zůstáváme na tom stejném, pane Šmardo. Kdy aspoň bude jasný termín, kdy máme to rozhodnutí očekávat? Protože my spolu s vámi sledujeme tento vlekoucí se politický spor už poměrně dlouhou dobu.

A je to otrava... Nechci říkat úplně pevný termín, ale myslím, že na to nemáme měsíce. Máme na to dny, maximálně jeden nebo dva týdny. A dost, vždyť už to nikoho nebaví.

‚Nenecháme na sebe v ČSSD tlačit‘

Prezident Miloš Zeman už v několika rozhovorech v posledních dnech řekl, že si umí velmi dobře představit variantu, že by hlasy sociálních demokratů pro vládu nahradily hlasy hnutí SPD Tomia Okamury. Prezident řekl, že SPD si na rozdíl od sociálních demokratů nenárokuje vládní křesla za své hlasy. Vnímáte to jako plán prezidenta Miloše Zemana? Vnímáte to jako verzi, kterou si přeje?

My jsme se o tomhle nebavili, takže neumím odpovědět na to, jestli si to přeje. Ale myslím, že je naprosto zbytečné, abychom se o tomhle bavili. Je potřeba, aby to řekla SPD.

SPD to řekla víceméně opakovaně, že je připravena bez sociálních demokratů vládu podpořit.

A je potřeba se zeptat pana Babiše, zda by takovou podporu byl ochoten přijmout. A zda by byl schopen vytvořit takovýto programový blok s SPD a komunistickou stranou. To je určitá jeho odpovědnost, kterou by musel přijmout. Na to ale musí odpovědět Andrej Babiš.

Ve chvíli, kdy by takovýto vládní blok vznikl, tak by to bylo bez účasti sociální demokracie, protože ČSSD není schopna s SPD a KSČM najít programový průnik. A hnutí ANO musí odpovědět, zda toho schopno je.

Vnímáte to jako nátlak na sociální demokracii, tyto zprávy o tom, že SPD je připravena nahradit vaše hlasy?

Pan prezident řekl jednu hezkou větu, že nikdy nejedná pod nátlakem, nikdy se nenechá vydírat. Čili pokud by někdo takto na sociální demokracii tlačil, tak my jsme v tomto podobní panu prezidentovi a rozhodně bychom na sebe tlačit nenechali. Na sociální demokracii nelze takto tlačit.

Sám jste během našeho rozhovoru už několikrát zmínil, že ta situace s výměnou ministra trvá už několik týdnů. Je to, jak jste řekl, otrava se k tomu neustále vracet. Pane Šmardo, jak vnímáte komentáře, které se objevují na celé veřejné scéně, že jsou sociální demokraté k smíchu?

Nedivím se tomu. Je to samozřejmě něčí záměr, aby byli sociální demokraté takto k smíchu. Je potřeba si říct, kdo na tom má zájem, aby sociální demokraté byli směšní. A musím přiznat, že sami tomu přispíváme tím, že často nejsme schopni zaujmout jednotnou pozici. Jan Hamáček má velmi těžkou pozici v tom, že vždy, když něco řekne, tak se najde nějaký sociální demokrat, který to vzápětí zpochybní. A to nemůžeme vyčítat ani našim politickým konkurentům, ani prezidentu republiky, ani opozici, ani našemu vládnímu partnerovi. To můžeme vyčítat jen sami sobě.

Pokusil jsem se to změnit, proto se snažím mluvit jednoznačně, jednoduše a jasně. Proto říkám: Jan Hamáček je ten, kdo musí rozhodovat o tom, kdo za sociální demokracii ve vládě bude, a kdo ne. Pokud bych mu měl svou kandidaturou, o kterou mě původně požádal, komplikovat život, tak ji stáhnu. Ale nebudu ji stahovat proto, že si to přeje opozice, koaliční partner nebo někdo podobný. Udělám to tehdy, pokud mě o to požádá Jan Hamáček. Stejně jako jsem mu vyhověl v tom, když mě požádal, abych kandidoval.

A toto bych chtěl od všech sociálních demokratů. Když se takto budeme chovat, nebudeme směšní, podpoříme svého předsedu a dokud on nás bude dobře reprezentovat, tak za ním budeme stát.

‚Babiš dělá z levicové politiky polovinu‘

Co na konto této vládní situace slýcháte u vás doma v Novém Městě na Moravě?

Ať se na ně vykašlu a věnuji se našemu městu, protože mě mají rádi, protože jsem tam podle nich udělal kus dobré práce. Mně se to těžko říká, protože člověk by měl být pokornější. Myslím, že jsme tam také neudělali jenom samé dobré věci, že řada věcí se nepovedla. Ale myslím, že lidé tam naši práci docela oceňují, moji a mých kolegů. A říkají mi: „Zkazíš si pověst, zkazíš si jméno, poplivou tě, budou o tobě mluvit hnusně, zneužijí tě ve svůj prospěch a pak tě odkopnou. Vrať se domů, vykašli se na ně.“ To mi říkají lidé v Novém Městě na Moravě.

A jak je přesvědčujete, že to, co dělají sociální demokraté na vládní úrovní, má smysl?

Jde mi to těžko, musíte se těm lidem věnovat. Nesmíte jimi pohrdat, nesmíte se nad ně povyšovat. Musíte s lidmi trpělivě a dlouho mluvit. Na každého si udělat dost času, povídat si s nimi, vysvětlovat. Když něco zkazíte, omluvit se. Když jste o něčem přesvědčená, tak na tom trvat, ale vysvětlovat to.

Ale tu konkrétní vládní situaci, co řešíme teď, o čem tady spolu hovoříme, tahanice s prezidentem Milošem Zemanem ohledně odvolání Antonína Staňka. Jak vysvětlujete u vás doma to, že to má smysl? Že sociální demokraté, i když za to platí velkou politickou daň, tak má smysl, že dělají to, co dělají, a že už dávno z vlády neodešli?

Snažím se je přesvědčit o tom, že bez vládní účasti sociální demokracie by dnes nebyl zvýšený rodičák, nebyly by zvýšené důchody. Koneckonců Andrej Babiš řekl, že by raději vládl s ODS. Dnes by byly znovu zaváděny zdravotnické poplatky. Znovu by se zvyšovala spoluúčast zaměstnanců. Hrozila by privatizace nemocnic, to je také věc, na které by se snadno shodli. Hrozily by všechny tyto pravicové reformy, kvůli kterým sociální demokracie vyhrála volby. A následně díky některým našim chybám následně vyhrál Andrej Babiš.

A tohle přesvědčování může fungovat, když Andrej Babiš už dávno dělá levicovou politiku a přetáhl vám levicové voliče?

Víte, Andrej Babiš je schopen dělat z levicové politiky jenom polovinu, a to je ta, kdy se peníze rozdávají. On není schopen nahradit sociální demokracii tam, kde se zastáváme slabších. Například zaměstnanců proti velkým zaměstnavatelům, drobných živnostníků proti velkým firmám nebo českých firem proti nadnárodním korporacím. Tam nás Andrej Babiš není schopen nahradit, tam je jedinečná úloha sociální demokracie.