Netolický: Nešlo s tím nic dělat, Šmarda by ministrem stejně nebyl. Resort kultury vést nechci

Rezignace Michala Šmardy z ČSSD na kandidaturu do čela ministerstva kultury byla správným krokem. Mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu jeho stranický kolega a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Politika je podle něj umění možného, Šmarda by se ministrem stejně nestal. Nešlo s tím podle Netolického nic dělat. Zároveň odmítl, že by on sám měl o ministerské křeslo zájem. Praha 11:17 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Situace je odblokována, ten vývoj je logický. Michal Šmarda podle mě poměrně realisticky zvážil celou situaci. Ministrem kultury by stejně nebyl, prezident Miloš Zeman to jasně řekl. A řekl to i premiér Andrej Babiš (ANO),“ řekl pro Radiožurnál Martin Netolický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým

Šmarda tak podle něj neměl šanci stát se ministrem. A politika je uměním možného. „Rozumím, že se má dodržovat Ústava, a prezident ji evidentně nedodržuje. Nicméně nešlo s tím podle mého názoru nic jiného dělat. A když se pohybuji mezi lidmi a poslouchám jejich názory, tak už jsou unavení. Nechápou, proč by měla padat vláda kvůli ministerstvu kultury,“ dodal Netolický.

Šmarda v pondělí řekl, že právě Netolický by mohl být jedním z možných kandidátů na vedení ministerstva kultury. To ale hejtman Pardubického kraje jasně odmítl.

„To je opravdu legrační, protože mé angažmá v celostátní politice skončilo počátkem roku, kdy jsem se vzdal funkce místopředsedy sociální demokracie. A jasně jsem řekl, že pro mě jsou prioritou krajské volby a Pardubický kraj, na tom se nic nemění,“ prohlásil.

Premiér se chová jak zbabělý manžel, myslí si Šmarda. Ministři ČSSD by podle něj měli podat demisi Číst článek

„Určitě bych tuto pozici nevzal, protože nejsem ani odborně způsobilý. Ministerstvo kultury není zcela jednoduchý resort. Domnívám se, že by to měl být člověk, který má ke kultuře mnohem blíže než já,“ doplnil.

Kdo nahradí Šmardu jako kandidáta ČSSD do čela ministerstva kultury, zatím není jasné. Prezidenta Miloše Zemana čeká v úterý kolem páté hodiny odpolední jednání s premiérem Andrejem Babišem v Lánech. V pátek pak zasedne předsednictvo sociální demokracie, tedy šedesátičlenné širší vedení strany.

Hledání nového ministra

Spor o nového ministra už trvá čtvrt roku. Zeman na konci července po dvou měsících od doručení návrhu premiéra odvolal ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD, ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna.

Ve vládě Andreje Babiše být nechci, řekl Šmarda. Vzdá se nominace na ministra kultury Číst článek

Minulý týden pak prezident požádal předsedu ČSSD Hamáčka, aby mu na post ministra kultury navrhl jiného kandidáta. Přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že kandidát sociálních demokratů Šmarda se podle něj nikdy problematikou české kultury nezabýval, a proto není odborně kompetentní vykonávat funkci ministra kultury.

V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby. Následně v pondělí se pak Šmarda kandidatury po dohodě s předsedou strany Janem Hamáčkem vzdal.

Po odvolání Staňka z čela resortu kultury k 31. červenci je resort bez ministra, prozatímně ho vede ekonomický náměstek René Schreier.