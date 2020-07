Trestní stíhání Šnajdra za únos dcery podnikatele je u konce. Státní zástupce obžaloval čtyři jiné podezřelé

Státní zástupce zastavil stíhání Michala Šnajdra v případu únosu dcery podnikatele z Kroměříže z roku 2014. Muž byl za něj v minulosti odsouzen k deseti letům vězení, část trestu si odpykal. Namísto Šnajdra jsou kvůli únosu nyní obžalovaní čtyři jiní lidé, hlavní líčení před zlínským krajským soudem začne v srpnu, napsala páteční regionální příloha Mf Dnes. Únoscům hrozí v případě prokázáni viny až patnáctileté vězení. Zlín 9:23 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michala Šnajdra v minulosti odsoudili k deseti letům vězení, část trestu si odpykal | Foto: Archiv Michala Šnajdra

Krajský soud loni v únoru povolil v případu obnovu řízení, ještě dříve přerušil Šnajdrovi výkon trestu. Ve vztahu k Šnajdrovi došlo s největší pravděpodobností k justičnímu omylu. „Vyvstaly nové skutečnosti, na základě kterých bylo možno bez větších pochyb konstatovat, že se toho skutku nedopustil (Šnajdr),“ uvedl pro list státní zástupce Martin Malůš.

„Důkazy vyvstaly poté, co byl vyhlášen předchozí rozsudek. Nebyl jsem u předchozího řízení, nechci se vyjadřovat k něčemu, na co jsem neměl vliv,“ doplnil.

100 milionů korun

Pětileté vězení si za účast na únosu vyslechl ještě Ladislav Faltýnek, ze zdravotních důvodů byl i jemu loni výkon trestu přerušen. Podle Faltýnka se Šnajdr únosu neúčastnil. Loni u soudu vyjmenoval pět lidí, kteří podle něj únos spáchali. V den, kdy ke skutku došlo, se Faltýnek v jejich přítomnosti pohyboval, o únosu údajně ale neměl tušení.

K únosu mladé ženy došlo v lednu 2014. Šnajdr za něj byl společně s Faltýnkem odsouzen, další dva muže, Daniela Šprňu a Radomíra Vlčka, soud obžaloby zprostil. Podle tehdejšího obvinění se kromě Šnajdra a Faltýnka na únosu podíleli i další lidé, jejich vinu se ale nepodařilo dokázat, případně nebyli odhaleni.

Pachatelé chtěli po dceři obchodníka s pohonnými hmotami odsouzeného za stamilionové daňové úniky 100 milionů korun. Unesenou pustili, až když jim slíbila, že požadované peníze obstará.

„Mám za to, že to byla cílená akce a už od počátku jsem tvrdil, že pokud někdo říká, že jsem s tím únosem měl něco společného, tak je to jen pomsta bratrů Ovčáčkových,“ uvedl již dříve Šnajdr pro Radiožurnál.