Neprávem odsouzený Šnajdr se dočká obnovy procesu, rozhodl soud. Policie obvinila jiné únosce

Krajský soud ve Zlíně ve středu rozhodl, že povolí obnovu procesu Michala Šnajdra. Soud muže loni poslal na deset let za mříže za únos. Ve vězení celkem strávil rok a dva měsíce. Nedávno se ale přišlo na to, že pachatelem je zřejmě někdo jiný. Policie už únosce obvinila. Dva z nich se podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním k únosu prý přiznali. Na případ upozornil Radiožurnál. Zlín 12:37 27. 2. 2019 (Aktualizováno: 12:53 27. 2. 2019)

Pětiletý trest vězení za účast na únosu si vyslechl ještě Ladislav Faltýnek, ze zdravotních důvodů byl i jemu výkon trestu přerušen. Ve středu u soudu řekl, že se Šnajdr na únosu nijak nepodílel a byl odsouzen neprávem. Únos podle něj spáchalo pět jiných lidí, které následně jmenoval. V den akce byl v jejich blízkosti, o únosu údajně ale neměl tušení.

Výrazně tedy změnil svou původní výpověď. „Neměl jsem odvahu říct pravdu. Byl jsem pod tlakem lidí, kteří mi vyhrožovali zlikvidováním mé rodiny. Věděl jsem, že tito lidé jsou nebezpeční,“ řekl Faltýnek. Šnajdrovi, kterého prý nezná, se ve středu omluvil, stejně tak jeho rodině.

Nařízená kontrola

Zlínskou policii čeká kvůli jednomu z největších justičních omylů v Česku kontrola přímo z Policejního prezidia. Kvůli případu Michala Šnajdra, jehož soud loni pravomocně poslal za únos na deset let za mříže, ji nařídil policejní šéf Jan Švejdar. Nyní se totiž ukazuje, že Šnajdr je nevinný a případ mohl být od samotného počátku zmanipulovaný.

Jak popsal Radiožurnál, k Šnajdrovu odsouzení vedla celá řada nepřímých důkazů. Ty lze navíc lehce zpochybnit. Například policista, který se podílel na vyšetřování, měl se Šnajdrem osobní spory. V minulosti proti němu vypovídal. Navíc proti Šnajdrovi svědčili dva muži, s jejichž ženami měl Šnajdr intimní poměr. A žena byla zřejmě unesena v jiném autě, než původně označila policie.

Únos

Zlínská policie Šnajdra obvinila krátce po únosu, který se měl odehrát v roce 2014. Unesena a surově zbita měla být dcera místního movitého podnikatele Zuzana V.

Zásadní roli při pátrání sehrál policista Jan Ovčáček. Ten sice neměl na starosti samotné vyšetřování (to vedl policista, který s ním seděl v kanceláři), ale Ovčáček kolegovi do spisu dával informace a poznatky k únosu. A byl to právě Ovčáček, kdo jako první označil Šnajdra za možného pachatele.

Jenže jak zjistil Radiožurnál, Šnajdr proti Janu Ovčáčkovi v minulosti svědčil. Podle něj policista na zakázku svého bratra Tomáše „lustroval“ podnikatele za peníze. Jinak řečeno, vytahoval informace z policejních databází.

Během vyšetřování vypovídala i sama unesená Zuzana V. Nejprve tvrdila, že únosci nemluvili, pak si vzpomněla, že mluvili, a ukázala na Šnajdra.

„Já jsem ale za celou dobu nikdy neřekla, že to byl opravdu on. Říkala jsem, že by to mohl být on,“ řekla nyní Radiožurnálu Zuzana.

Policii, státnímu zastupitelství i soudům tato série nepřímých důkazů k usvědčení stačila. Největší desetiletý trest dostal Šnajdr, jeho údajný komplic Ladislav Faltýnek pět let. Další dva muže, Daniela Šprňu a Radomíra Vlčka, soud zprostil obžaloby.