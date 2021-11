Pirát Michálek se nakonec ministrem pro legislativu nestane. Strana bude hledat nového nominanta

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek se nestane ministrem pro legislativu. Šéf strany Ivan Bartoš ho do funkce nenominuje. Radiožurnálu to potvrdil místopředseda strany Martin Kučera. Na ministerstvo pro legislativu teď bude podle dalšího pirátského místopředsedy Vojtěcha Pikala strana hledat nového nominanta. Praha 17:36 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Michálek svou kandidaturu oznámil 11. listopadu na internetovém fóru pirátů. „Nominantem nejsem, protože bych se někam hrnul, ale protože mě chce Ivan (Bartoš) ve svém týmu. Hovoří za mě výsledky práce ve sněmovně i ve straně,“ napsal ve čtvrtek.

V pátek ale bylo vše jinak. Týdeník Respekt a DeníkN napsaly, že Michálek se případné účasti ve vládě vzdal, a to po debatě uvnitř strany.

„Na pozici pro ministra bez portfeje, který bude mít v gesci legislativní radu vlády, není nominován nikdo s tím, že to místo bude doplněno následně. To je návrh Ivana Bartoše, který to řešil i s Jakubem Michálkem,“ řekl Radiožurnálu místopředseda strany Pikal.

Části pirátů podle Respektu vadila kumulace funkcí, Michálek se proto rozhodl plně věnovat poslaneckému mandátu.

Zamezení kumulace funkcí patří dlouhodobě k programovým prioritám Pirátské strany, a to s argumentem, že člověk zastávající více postů současně nemůže jednotlivé funkce zodpovědně vykonávat naplno.

Aby předešli slučování funkcí, navrhovali Piráti zavedení dobrovolného klouzavého mandátu. Ten by členům vlády umožnil dočasně předat poslanecký mandát náhradníkům. Při odvolání z funkce by tak ministr mohl být opět poslancem a vyhnul by se přitom slučování funkcí. Návrh ale Senát koncem října zamítl.