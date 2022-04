Když nebudou kontrolní mechanismy, tak se peníze rozkradou, říká Michálek k novele o střetu zájmů

Koaliční poslanci připravili změnu zákona o střetu zájmů. Co všechno má být politikům tímto zákonem zapovězeno? A jak by se mělo změnit fungování státního fondu, který rozhoduje o zemědělských dotacích? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl nový předseda dozorčí rady Státního zemědělského a intervenčního fondu a poslanec za Piráty Jakub Michálek. Praha 21:37 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil o post předsedy dozorčí rady Státního zemědělského a intervenčního fondu?

Je potřeba říct, že jsem tam byl jediný kandidát, protože to vypadá, že to místo není úplně tak atraktivní jak z hlediska odměňování, tak z hlediska odpovědnosti, protože fond rozděluje 40 miliard, ale je to poměrně rigidně dané, je to podle dotačních programů, které nastavuje ministerstvo zemědělství. Takže naskytla se tato příležitost a vzhledem k tomu, že jedna z nejdůležitějších věcí, které se dozorčí rada věnuje a které se věnuje zemědělský fond, je problematika střetu zájmů, která se tam řeší v rámci auditu Evropské komise, tak jsem si řekl, že to je příležitost, jak přispět ke splnění našeho volebního programu.

V pátek ve Sněmovně jste měli předložit změnu zákona právě o střetu zájmů, novelu jste inicioval vy. Proč se na ni nedostalo?

V pátek jsme měli pět hodin na jednání a bohužel dvě a půl hodiny se diskutoval program, protože poslanci od pana Babiše vystupovali s dalšími návrhy, co by se ještě dalo v těch zbývajících hodinách projednávat. Po dvou a půl hodinách si vzali další dvě hodiny pauzu na poradu klubu. Prostě to byly obstrukce poslanců hnutí ANO, kteří nechtěli, aby se nedostalo na projednávání novely o střetu zájmů.

Jestli tomu dobře rozumím, tak novela má mimo jiné zacelit legislativní díru. Spočívá to v tom, že existují instituce, které nakládají s veřejnými penězi, ale zákonem o střetu zájmů nejsou postižitelné, protože nefungují podle rozpočtových pravidel. Je to tak?

Novela se týká obecně transparence, protože jako Piráti prosazujeme širokou transparenci, aby lidé věděli a novináři mohli kontrolovat, jak se nakládá s penězi daňových poplatníků, protože když tady nebudou efektivní kontrolní mechanismy, tak se peníze rozkradou. Je tam několik základních bodů, první věc je, aby byla dohledatelná majetková přiznání, aby veřejnost a novináři věděli, kolik politik zbohatne při výkonu funkce, jestli peníze má nebo nemá z legálních zdrojů. Ty další dva okruhy jsou zaprvé, aby vrcholoví politici nemohli vlastnit velké mediální domy. To je věc, která v zákoně je, ale nebyla vymahatelná, protože se toho politik mohl vyhnout, že to dal do svěřeneckého fondu.

Jak to bude vymahatelné podle vašeho návrhu?

Bude jedno, v jaké formě to bude upravené, bude podstatné, jestli ten člověk je, nebo není skutečný majitel. A pokud bude, tak to bude muset převézt na jinou osobu, než je jeho manželka, blízký právník a podobně. A poslední věc se týká toho, že členové vlády nebudou moci pobírat veřejné zakázky, přijímat dotace. Na tom je jasně vidět, že to není proti jednomu člověkovi, protože Andrej Babiš nesedí ve vládě, ale vláda sama si pro sebe zpřísňuje podmínky, aby bylo jasné, že se členové vlády žádným způsobem takto neobohacují.

Proč se vládní koalice neshodla v tajné volby na výběru nových členů Rady ČT? A jak se změní rozdělování zemědělských dotací? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu.