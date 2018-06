Horší situace než v roce 1948. Babiš obchoduje s posty ve státních podnicích, tvrdí Pirát Michálek

Andrej Babiš nabízí posty ve státních podnicích výměnou za podporu své vlády – a to komunistům, kteří si o místa řekli. Nelíbí se to šéfovi poslaneckého klubu Pirátů Jakubu Michálkovi, který takovou situaci považuje za ještě horší než v roce 1948, kdy tehdejší komunistická strana získávala posty v exekutivě státu a dozorčích radách podniků. Praha 11:18 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek, Česká pirátská strana | Foto: Aktron | Zdroj: Wikimedia Commons

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor se šéfem poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem o nominačním zákonu a o tom, za jakých podmínek mohou politici získávat posty ve státních firmách.

„Byl bych velmi nerad, aby třeba Rusko bylo nějakým způsobem zvýhodněno při stavbě jaderné elektrárny,“ říká poslanec.

Připomíná také, že právě Piráti předložili návrh nominačního zákona, který by měl nastavit nová, jednoznačná a poměrně přísná pravidla pro nominaci na posty ve státních firmách.

Premiér Andrej Babiš z ANO slíbil, že návrh podpoří, podle Michálka ale následně otočil a chce zákon zablokovat tak, aby se vztahoval i na dozorčí rady.

„Myslíme si, že to je z toho důvodu, že s těmi posty obchoduje, že se o nich jedná s komunisty a chce si nechat otevřená vrátka pro to, aby je navrhl komunistům výměnou za podporu vlády,“ zdůrazňuje.

Připouští, že zástupci parlamentních politických stran by mohli mít přístup k informacím a možnost kontrolovat fungování státních podniků, ale za podmínek, které stanoví zákon.

„Nemělo by to být tak, že jedna politická strana se dostane k moci, a následně všude dosadí svoje nominanty s odůvodněním, že to bude kontrolovat,“ vysvětluje.