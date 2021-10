Ve volbách jsme vykrváceli na tom, aby demokratické strany porazily Babiše, shrnuje Pirát Michálek

Poslanecký klub Pirátské strany se po volbách smrskl z 22 na čtyři členy, když většinu mandátů získalo koaliční hnutí STAN. Přesto ale Piráti požadují rovnocenné zastoupení ve vládě. „Šli jsme do voleb jako koalice, získali 830 tisíc voličů a chceme, abychom měli v té koalici postavení rovného partnera,“ deklaruje šéf pirátských poslanců Jakub Michálek pro Český rozhlas Plus. Praha 12:04 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kromě nízkého počtu získaných poslanců Michálka zklamal také volební výsledek koalice. „Z počátečního nadšení a průzkumů nad 30 procenty jsme se dopracovali až na 15 procent. To je obrovský, v českých podmínkách mimořádný pokles,“ konstatuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Na vině je prý masivní negativní kampaň ze strany vládního hnutí ANO, SPD, proruských trollů a dezinformačních médií. Michálek ovšem připouští i chyby ve strategii kampaně.

„Pro mě je hlavně zklamání to, jak jsme byli překroužkováni. Náš tým fungoval dobře a byla to parta pracovitých lidí, kteří dodávali konkrétní zlepšení pro občany České republiky,“ uvádí.

Předseda Pirátů Bartoš: Se Starosty máme silný mandát, rozkopaná Praha nám volby neprohrála Číst článek

Podle Michálka by Pirátská strana uhájila více mandátů, pokud by kandidovala samostatně, protože hlavním terčem negativní kampaně by se stala koalice Spolu. „Ale je dost možné, že bychom dohromady nezískali většinu ve sněmovně, tudíž by vládl dále Andrej Babiš (ANO) s podporou dalších stran,“ upozorňuje.

Krváceli jsme za demokracii

Michálek přiznává, že pirátští poslanci, kteří neobhájili mandát, jsou zklamaní. Nyní se prý ale chtějí soustředit na vyjednávání o nové vládě a snažit se realizovat svůj program. Za prioritu označuje novelu zákona o střetu zájmů, kterou Piráti navrhovali už v minulém volebním období.

„Z hlediska protikorupčních zákonů nám jde o to, aby se neztrácely nikde peníze. Abychom se nevraceli do těch historických problémů, které měly třeba některé pravicové vlády. A máme celou řadu zákonů, který budeme prosazovat. Je to veřejná evidence dotací, rozklikávací rozpočty až na úroveň faktur nebo správné fungování státního zastupitelství,“ vyjmenovává poslanec.

Za klíčový považuje nový zákon o státním zastupitelství: „Pokud si máme v Česku uchovat demokracii – a my jsme na tom ve volbách tak trochu vykrváceli, aby demokratické strany získaly úspěch a ukončily současnou vládu –, tak je potřeba, abychom měli nezávislou justici a nezávislé státní zastupitelství.“

Měla by proto být zavedena transparentní pravidla a funkční období státních zástupců, přičemž ten nejvyšší by mohl být odvolán jedině v kárném řízení. Ke změně na postu nejvyššího státního zástupce by pak mělo dojít až po schválení novely.