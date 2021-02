Soud přiznal rodině ženy ubodané na Smíchově odškodnění 8,5 milionu. Zaplatit je má vnitro

Pozůstalým po ženě, kterou v červenci 2016 ubodala v obchodním centru na Smíchově vražedkyně Michelle Sudků, ve čtvrtek soud přiznal odškodnění 8,5 milionu korun plus úroky. Peníze jim má poslat ministerstvo vnitra kvůli pochybení policistů. Resort má zaplatit do tří dnů od právní moci rozsudku, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Napsal to ve čtvrtek server iDnes.cz.

