Bez ostnatých drátů. V táboře Bělá jsou většinou ženy ze zemí bývalého Sovětského svazu

„Nigérie, Afrika,“ odpovídá jedna z žen v zařízení v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku na otázku, odkud pochází. „Nigérie je krásná a Česká republika dobrý,“ hodnotí a dodává, že je jí 29 let.

„S paní jsem dělala přijímací pohovor. Zjišťovala jsem prvotní informace – co se stalo, proč sem přišla,“ sděluje Radiožurnálu sociální pracovnice paní Ivona. Nicméně jméno ženy a to, kde ji policisté zadrželi, a co na našem území dělala, je tajné.

„Momentálně se tu nacházejí klientky z Mongolska, Iráku a Nigérie. V drtivé většině se tu ale nacházejí klientky ze zemí bývalého Sovětského svazu,“ doplňuje vedoucí zařízení pro zajištění cizinců Miroslava Báchorová.

Pokoje jsou podobné jako na škole v přírodě. Najdeme zde dvě palandy, zelené povlečení a oranžové prostěradlo. Na hřišti venku je pak spousta houpaček nebo i houpacích koní pro ty nejmenší.

Na nástěnce v nové budově visí žluté papíry popsané azbukou a také s nápisy v angličtině, češtině nebo arabštině. „Pro klientky je důležité, aby věděly, co tady všechno mohou a nemohou,“ doplňuje Báchorová.

A z areálu zmizely některá bezpečnostní opatření. „Ostnaté dráty zde již téměř nemáme. Zařízení je primárně určeno pro samotné ženy a rodiny s dětmi. A z tohoto důvodu byly ostnaté dráty odstraněny,“ popisuje mluvčí Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra Jan Piroch.

„Máme také další dvě zařízení – Balková pro oblast Čech a Vyšní Lhoty pro oblast Moravy – kam jsou umisťováni samotní muži,“ doplňuje.

V zařízení zůstávají ženy v průměru několik týdnů. Rodiny s dětmi pak maximálně 90 dní. Zařízení v Bělé slouží především k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o vyhoštění a zajištění.