Fiala: Vláda chce zpřísnit opatření proti migraci. Cílem je odradit běžence od vstupu do Česka

Vláda navrhne zákon, který přináší rychlejší vyhošťování nelegálně pobývajících cizinců, zpřísnění kontrol pobytu žadatelů o azyl, rozšíření zdravotního prověřování, zrychlení soudních řízení nebo snížení sociálních standardů pro žadatele o azyl. Cílem návrhu je odradit běžence od vstupu do České republiky. Na tiskové konferenci to v pátek oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Aktualizováno Praha 11:28 7. 3. 2025 (Aktualizováno: 12:00 7. 3. 2025)

Páteří návrhu, který připravují experti ministerstva vnitra, je podle ministra Víta Rakušana (STAN) zefektivnění řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. Pokud bude například cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl.

Zátahy bez uniformy, zatykače i pravidel. Trumpova deportační politika posiluje strach a paranoiu Číst článek

Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Soudy také budou mít povinnost zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je namístě uložit trest vyhoštění. „Měli jsme pocit, že soudy nedostatečně využívají té možnosti,“ zdůvodňuje ministr změnu pro Radiožurnál.

I tento proces plánuje návrh zefektivnit. „Lidé, kteří tady nemají co dělat a nemají legální statut k tomu, aby pobývali na území České republiky, budou moci být pouze v detenčních zařízeních,“ vysvětluje Rakušan. Nemá tak docházet k tomu, že vyhoštěné osoby i přes soudní příkaz zůstávají v Česku.

Žadatelé budou také prověřováni v bezpečnostních databázích, procházet budou i novým epidemiologickým screeningem. Policie a úřady budou moci u migrantů prověřovat data z mobilních telefonů.

K návrhu zákona o migraci svolává koalice schůzku s opozicí. Předloha přináší komplexní řešení a mohla by být projednána zrychleně, míní poslankyně ODS Eva Decroix. Projednat ji chce ještě předtím, než návrh předkladatelé podají.