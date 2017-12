Prouza: Pro Evropu jsme nesolidární potížisté. V migrační krizi jsme měli být diplomatičtější

Andrej Babiš hodlá na svém prvním summitu Evropské unie ve funkci premiéra otevřít debatu o migraci. Vláda jej pověřila, aby v Bruselu odmítl kvóty pro rozdělování migrantů a vedl debatu o příčinách migrace. „Čeká ho životní role. Bude muset ostatní přesvědčit, že to, co říká do zahraničních médií, myslí opravdu vážně,“ říká bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD). Praha 20:20 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD) | Foto: Jana Přinosilová

Babiše podle něj může při jednáních poškodit fakt, že je vyšetřován Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v kauze Čapího hnízda. „Jeho protějšci budou vědět, že je obviněn z dotačního podvodu, ale také že se u moci drží s pomocí nacionalistů a komunistů. Jejich optika tak nebude příliš růžová,“ myslí si Prouza.

Na summitech je prý prakticky nemožné prosadit změnu agendy, témata jsou dána i půl roku dopředu, nanejvýš je možná dát na něco důraz.

„Můžete mluvit o kvótách, ale musíte chápat, jakou měly roli. Šlo o to pomoci Řecku a Itálii, které nestíhají vyřizovat žádosti o azyl,“ upozorňuje.

„Na řeckém ostrově Lesbos jsou tisícovky uprchlíků, kteří před blížící se zimou žijí v tenkých stanech. Česká republika ale nebyla ochotna pomoci ani s řešením administrativních záležitostí, a to je vnímáno jako z naší strany velmi nesolidární,“ podotýká.

Musíme být solidární

Tématem summitu bude reforma azylového systému, a pokud by Andrej Babiš mluvil o příčinách migrace, byla by to podle Prouzy mimoběžná debata. A pokud to prý Babiš nepochopí, nebudou ho ostatní brát dostatečně vážně.

„Je dobře, že jsme připraveni více investovat na podporu Afriky. Zároveň je ale třeba říci, jak jsme ochotni pomoci Řecku, pokud se zhroutí dohoda s Tureckem. Jestli Řekům pomůžeme, nebo zase jen pošleme pohraničníky na balkánskou trasu,“ říká Prouza.

Kritizuje i rozhodnutí vlády z letošního června, že Česká republika nebude přijímat další migranty. Příliš mnoho politiků se domnívalo, že na tématu získají politické body, což nefungovalo. „Měli jsme se zachovat podobně jako Slováci, a ne vytáhnout český prapor a snažit se zemřít na bojišti,“ tvrdí.

„Pokud nenastane mír v Sýrii a nezmění se ekonomická situace v Africe, tak bude migrace pokračovat. Musíme vyřešit, jak vracet nelegální migranty a neúspěšné žadatele o azyl, ale není to dominantní téma ve většině evropských zemí. Tím je reforma eurozóny a úspěšná Evropa v konkurenci Spojených států a Číny,“ uzavírá Prouza.