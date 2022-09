Na hranicích se Slovenskem budou od čtvrtka obnoveny kontroly. Důvodem je nelegální migrace

Vláda rozhodla kvůli nelegální migraci. o dočasném obnovení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Opatření bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. V první fázi podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude trvat deset dní, tedy do 8. října. Čas chce využít k jednání se slovenskou stranou, poté kabinet situaci vyhodnotí. Praha 23:01 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvičení kontrol na hranicích se Slovenskem v srpnu 2022 | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Od počátku června do začátku minulého týdne zajistila policie v Česku téměř 9500 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 1330. Nejvíce jich odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji, sdělila ve čtvrtek mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. Právě v těchto krajích podle Rakušana situace začala být kritická. V pondělí uvedl, že policie v ČR zajistila od začátku roku už 11 tisíc nelegálních migrantů.

Bezpečnostní situace České republiky je podle Fialy stabilní. Cizinci zejména syrského původu využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí pokračovat do dalších států EU.

„Ale musíme udělat toto preventivní opatření, abychom si dokázali s tou situací dlouhodobě poradit a abychom odradili nelegální migranty od využívání této trasy,“ doplnil předseda vlády.

Ministerstva vnitra a spravedlnosti pracují na novele, která by výrazným způsobem zvýšila tresty za převaděčství, uvedl Rakušan.

Vnitro společně s policií podle vicepremiéra v posledních týdnech vyčerpalo všechny možnosti standardních opatření. „Dali jsme k dispozici všechna ubytovací zařízení Správy uprchlických zařízení, zřídili jsme dvě registrační centra,“ poznamenal. Imigranty policie ztotožňovala, byly jim odebírány biometrické údaje, dostávali výjezdní příkaz k opuštění území ČR.

„Vnitřní hranice bude možné překračovat pouze v místech tomu určených, ale bez jakéhokoli časového omezení,“ vysvětlil Rakušan.

Ministr připomněl, že několikrát se svým slovenským protějškem jednal a žádal, aby slovenská strana plnila to, co vyplývá z mezinárodních smluv, tedy readmisní dohodu s ČR. To znamená, že v případě, že je zjištěno, že daná osoba přichází ze Slovenska, aby se tam následně vracela. „Tady jsme nedosáhli diplomatickými kroky takových úspěchů, jak jsme čekali,“ řekl Rakušan.

O obnovení kontrol Rakušan informoval už během zasedání vlády ministry vnitra Slovenska, Německa, Rakouska a Polska. Hovořil také s eurokomisařkou zodpovědnou za vnitřní bezpečnost Ylvou Johanssonovou a s hejtmany dotčených krajů.

Zavedení kontrol zatím na deset dnů Rakušan vysvětlil tím, že Česko se jako členská země EU musí řídit schengenským hraničním kodexem. „Ten přesně definuje, za jakých podmínek a kdy členský stát může uzavřít vnitřní hranice v rámci schengenského prostoru,“ vysvětlil.

Drtivá většina migrantů má podle ministra syrský původ, nepřichází ale přímo ze Sýrie, nýbrž z Turecka. Jde podle něj o celoevropský problém, do Rakouska například přicházejí tisíce lidí denně, přičemž je cílovou zemí, ne jen tranzitní.